ช่องวัน31 ส่งละครพีเรียดฟอร์มยักษ์ สอดสร้อยมาลา ลงจอ พร้อมทัพดาราคับคั่ง

ช่องวัน31 เตรียมส่ง ละครพีเรียด ฟอร์มยักษ์เรื่อง สอดสร้อยมาลา ลงจอ เป็นหนึ่งในละครแห่งปีที่หลายคนตั้งตารอคอย ด้วยการรวมตัวของนักแสดงชื่อดังมากมาย ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวสุดเข้มข้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “เมื่อมิตรภาพของ สองนางรำเพื่อนรัก ต้องพังทลาย เพราะรักเกินเพื่อน” โดยได้พระเอกหนุ่มตัวท็อป เข้ม หัสวีร์ และ กระทิง ขุนณรงค์ มาประชันบทบาทกับ 2 สาวดาวรุ่ง มาเบล สุชาดา และ เอินเอิน ฟาติมา เสริมทัพความเข้มข้นด้วยการโคจรมาพบกันของนักแสดงระดับตำนานของวงการอย่าง แหม่ม คัทลียา, หมิว ลลิตา, อู๋ ธนากร ซึ่งเป็นการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งของสองนักแสดงเจ้าบทบาท โดยมีนักแสดงมากฝีมืออีกคับคั่งมาร่วมสร้างสีสันให้ละครเรื่องนี้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น อาทิ เพชร โบราณินทร์, นาน่า ศวรรยา, เง็ก กัลยา และอีกมากมาย บทโทรทัศน์เขียนโดยทีมงานคุณภาพ พิมพ์มาดา พัฒนอลงกรณ์, วรรณวิภา สามงามแจ่ม, จุติมา แย้มศิริ การันตีโปรดักชั่นสุดอลังการตระการตา ด้วยฝีมือกำกับการแสดงของ สันต์ ศรีแก้วหล่อ ผู้กำกับเจ้าของผลงานละครฮิตมากมาย อาทิ สงครามสมรส, แม่หยัว, วันทอง, บางกอกคณิกา, ใต้หล้า ซึ่งเป็นที่ยอมรับในเรื่องการสร้างสรรค์งานคุณภาพให้วงการ บันเทิง ไทยมาโดยตลอด
เรื่องราวของ สอดสร้อยมาลา จะพาผู้ชมไปพบกับชีวิตของ มาลา (เอินเอิน ฟาติมา) และ สร้อย (มาเบล สุชาดา) สองนางรำเพื่อนรักที่ได้รับการยอมรับในวงกว้างว่าเป็นนางรำคู่พระนางที่ร่ายรำได้อย่างงดงามและมีเสน่ห์ จนเป็นที่ต้องตาต้องใจของเหล่าชายหนุ่มทั้งพระนคร ทั้งท่านชายราม (กระทิง ขุนณรงค์) ราชนิกุลหนุ่มผู้เพิ่งเดินทางกลับจากการศึกษาที่ต่างประเทศ และหมวดพร้อม (เข้ม หัสวีร์) นายทหารหนุ่มผู้มีความสามารถและอนาคตไกล อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางการแข่งขันเพื่อชิงความเป็นหนึ่งในเรื่องความรัก และการแย่งชิงหัวใจของชายหนุ่มทั้งสองคน มิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างเพื่อนรักกลับต้องเผชิญกับบททดสอบที่แสนสาหัส จนถึงขั้นแตกหัก การเดินทางของมิตรภาพและความรักที่ต้องเผชิญหน้ากันนี้ จะจบลงอย่างไร ติดตามชมได้ทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่องวัน31 เริ่มตอนแรกในวันพุธที่ 22 เมษายนนี้ โดยสามารถรับชมผ่านทางทีวีช่องวัน31 หรือดูย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชัน oneD เพียงแพลตฟอร์มเดียว
นอกจากความเข้มข้นของละครเรื่อง สอดสร้อยมาลา แล้ว ช่องวัน31 ยังตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านคอนเทนต์บันเทิงที่หลากหลายและเข้าถึงผู้ชมทุกกลุ่ม ด้วยการนำเสนอรายการคุณภาพอื่นๆ ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง เช่น ซีรีส์ฟอร์มยักษ์แห่งปี หงส์สะบัดลาย ที่ได้พระเอกดาวรุ่ง นาย ณภัทร และ ตรี ภรภัทร มาประชันบทบาทสะท้านแผ่นดิน ซึ่งได้รับกระแสตอบรับที่ดีเยี่ยมและยอดวิวถล่มทลายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง Youtube ช่องอโศกมนตรี นอกจากนี้ เพื่อเป็นการมอบความสุขและเป็นของขวัญปีใหม่ 2569 ให้แก่ผู้ชม ช่องวัน31 ยังได้จัดสรรรายการยอดนิยมอย่าง 4โพดำ และ จริงหรือมั่ว มาลงจอ เพื่อมอบความบันเทิงแบบเต็มอิ่มจุใจในทุกแพลตฟอร์ม ทั้งทางโทรทัศน์และออนไลน์ เพื่อให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงคอนเทนต์ที่ชื่นชอบได้อย่างไร้ข้อจำกัด
และยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะงานแจกลายเซ็นปฏิทินช่องวัน 2026 ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการขอบคุณแฟนๆ ผู้สนับสนุนและติดตามผลงานมาโดยตลอด ด้วยการนำทัพศิลปิน-นักแสดงชื่อดังทั้งรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่ มาพบปะแฟนคลับอย่างใกล้ชิด พร้อมส่งมอบปฏิทินส่งตรงถึงมือทุกคน เปรียบเสมือนการเฉลิมฉลองตลอดทั้ง 12 เดือน ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์พิเศษที่ช่องวัน31 มอบให้กับแฟนๆ อย่างแท้จริง อีกทั้งยังประกาศข่าวดีต่อเนื่องสำหรับการร่วมมือกับ TrueID เป็นปีที่ 2 ในการมอบความสุขให้แฟนละครได้ดูย้อนหลังละคร 1 ทุ่ม เรื่องใหม่ล่าสุดอย่าง ชะตาหงส์ ทางช่องวัน31 ได้ที่แรกที่ TrueID และยังคงขยายความสุขด้วยการนำละคร 1 ทุ่ม ของช่องวัน31 ที่ออกอากาศในปี 2025 มาให้แฟนๆ ได้รับชมย้อนหลังกันได้อย่างเต็มอิ่มจุใจบนแพลตฟอร์ม TrueID ซึ่งเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของช่องวัน31 ในการมอบประสบการณ์ความบันเทิงที่ครบครันและหลากหลายให้กับผู้ชมทุกท่าน
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ตรวจผลหวยลาวล่าสุด หวยลาวงวด 31 สิงหาคม 2565✅ตรวจผลหวยลาวล่าสุด หวยลาวงวด 31 สิงหาคม 2565 ตรวจผลหวยลาวงวดล่าสุด ຫວຍລາວหรือหวยพัฒนาจะออกทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ สามารถตรวจสอบผลหวยลาว งวดประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ได้ที่นี่ iNNNews หวยลาว หวยลาววันนี้ หวยลาวพัฒนา ไม่พลาดทุกเรื่องอินเทรนด์
Read more »
Square Enix จดทะเบียนวันที่ 31 มกราคม เป็น Final Fantasy VII Day ฉลองการออกเกมต้นฉบับSquare Enix ประกาศจดทะเบียนวันที่ 31 มกราคม เป็นวัน Final Fantasy VII Day ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อฉลองการวางขายเกมครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 มกราคม
Read more »
มาแล้ว!! เช็ครายภาคคาดหมายอากาศ 7 วันข้างหน้า เหนือรับมือร้อนสูงสุด 42 องศาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 กรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้า ดังนี้ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 6 เมษายน พ.ศ. 2566 ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ตลอดช่วง
Read more »
31 กรกฎาคม 2566 วันหยุดกรณีพิเศษ 'ธนาคาร' หยุดไหม?เช็กเลย! 31 กรกฎาคม 2566 ครม.เคาะเพิ่มวันหยุดราชการกรณีพิเศษ ธนาคาร เปิดทำการไหม มีหยุดวันไหนบ้างหลังจาก คณะรัฐมนตรีเสนอกำหนดให้วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเ
Read more »
ส่งฟ้อง 19 ตร. 12 พลเรือน คดี “เป้รักผู้การ” 140 ล้านวันนี้ นายวัชรินทร์ ภาณุรัตน์ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานการสอบสวน หัวหน้าชุดคณะทำงานตรวจสอบหรือกำกับการสอบสวน และคณะพนักงานสอบสวน นำสำนวนพร้อมความเห็นสั่งฟ้อง 31 ผู้ต้องหา คดีเจ้าหน้าที่รัฐเรียกรับเงิน 140 ล้านบาท หรือคดีเป้ รักผู้การฯ พร้อมสำนวนการสอบสวน จำนวน 31 กล่อง กว่า 2 หมื่นแผ่น มอบให้พนักงานอัยการสำนักงานปราบปรามทุจริตฯ...
Read more »
ดราม่า ‘หงสาวดี vs อโยธยาเอยาวดี’ ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไม่ ดูอย่างไรดราม่ากรณี แบนหงสาวดี ซีรีส์ช่องวัน 31 ที่มีข้อพิพาทด้านลิขสิทธิ์และแนวคิดเนื้อหาว่าลอกจากการ์ตูนพีเรียด (BL) อโยธยาเอยาวดี
Read more »