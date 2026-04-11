ช่องแคบฮอร์มุซ: ด่านเก็บค่าผ่านทางใหม่ในยุคคริปโต และความท้าทายด้านการคว่ำบาตร

อิหร่านหันมาใช้คริปโตเคอร์เรนซีในการเก็บค่าผ่านทางเรือในช่องแคบฮอร์มุซ สร้างความกังวลเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรและการเพิ่มขึ้นของความโปร่งใสในโลกคริปโต
ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญของโลก กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เมื่อกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม ( IRGC ) ของ อิหร่าน หันมาใช้ คริปโตเคอร์เรนซี ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการผ่านทางเรือ ช่องแคบแห่งนี้เปรียบเสมือนด่านเก็บค่าผ่านทางแห่งใหม่ โดยเรือบรรทุกสินค้าที่แล่นผ่านจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นสกุลเงินหยวนจีน หรือ Stablecoin ผ่านตัวกลางที่เชื่อมโยงกับ IRGC โดยค่าธรรมเนียมเริ่มต้นที่ประมาณ 1 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลน้ำมัน
การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐสภาอิหร่านผ่านร่าง “แผนการจัดการช่องแคบฮอร์มุซ” ซึ่งอนุญาตให้มีการชำระเงินด้วยคริปโตอย่างเป็นทางการ ข้อมูลจาก Bloomberg ชี้ให้เห็นว่า IRGC อาจสร้างรายได้มหาศาลจากการเก็บค่าผ่านทางในลักษณะนี้ โดยอาจสูงถึง 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวันจากเรือบรรทุกน้ำมันเพียงอย่างเดียว และอาจสูงถึง 600-800 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน หากรวมถึงเรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลวด้วย การใช้คริปโตเคอร์เรนซีในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ ทำให้เกิดความท้าทายใหม่ ๆ ต่อการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรของนานาชาติ และสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของอิหร่านในการหลีกเลี่ยงข้อจำกัดทางการเงินที่ถูกกำหนดขึ้
ช่องแคบฮอร์มุซ IRGC คริปโตเคอร์เรนซี การคว่ำบาตร Stablecoin อิหร่าน การเงินดิจิทัล บล็อกเชน