ช่อง 3 ออกแถลงการณ์ขออภัย! แจงเหตุการณ์ผิดพลาดช่วง 'เบลล่า-ญาญ่า-คิมเบอร์ลี' ในงานฉลอง 56 ปี

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ออกแถลงการณ์ขออภัยอย่างเป็นทางการ หลังเกิดเหตุการณ์ผิดพลาดระหว่างการแสดงของ เบลล่า ญาญ่า และ คิมเบอร์ลี ในงานฉลองครบรอบ 56 ปี ช่อง 3 Land Dom ชี้แจงสาเหตุเกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิค พร้อมยืนยันให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัย
ช่อง 3 ออก แถลงการณ์ ขออภัยอย่างเป็นทางการ! ชี้แจงเหตุการณ์ผิดพลาดในงานฉลองครบรอบ 56 ปี ที่มี เบลล่า ญาญ่า และ คิมเบอร์ลี ร่วมแสดง เมื่อวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นในระหว่างการแสดงชุดพิเศษของสามนางเอกชื่อดัง เบลล่า ราณี แคมเปน ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์ และ คิมเบอร์ลี แอน โวลเทมัส ในงานมหกรรมฉลองครบรอบ 56 ปี ของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 หรือ ช่อง 3 Land Dom เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้ชมและผู้ที่อยู่ในบริเวณงานอย่างมาก ล่าสุดทางสถานีฯ
ได้ออกจดหมายแถลงการณ์แสดงความเสียใจและขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดถึงสาเหตุของความผิดพลาด\ในแถลงการณ์ระบุว่า สถานีฯ ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของนักแสดง ทีมงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นอย่างยิ่ง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยของนักแสดงในระหว่างการแสดง โดยสถานีฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดถึงสาเหตุของเหตุการณ์ร่วมกับทีมงานออร์แกไนเซอร์ที่รับผิดชอบการจัดงาน พบว่าสาเหตุเกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิคบางประการ ส่งผลให้ลิฟต์ยกตัวนักแสดงทำงานผิดพลาด ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ สถานีฯ ยังได้เน้นย้ำถึงการทบทวนขั้นตอนและมาตรการด้านความปลอดภัยในการจัดการแสดงทั้งหมด เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันนี้ขึ้นอีกในอนาคต ช่อง 3 ยืนยันว่าจะให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต\สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้แสดงความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยระบุว่าพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใส พร้อมทั้งให้คำมั่นว่าจะปรับปรุงมาตรการด้านความปลอดภัยให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักแสดง ทีมงาน และผู้ชมทุกท่านที่มาร่วมงาน ช่อง 3 ยังได้กล่าวขออภัยต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ รวมถึงผู้ชมและแฟนคลับที่ได้รับผลกระทบจากความผิดพลาดดังกล่าว สถานีฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเข้าใจและการสนับสนุนจากทุกท่าน พร้อมทั้งยืนยันว่าจะเดินหน้าพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานในทุกด้านให้ดียิ่งขึ้น เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้ชมตลอดไป ทั้งนี้ สถานีฯ ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อเยียวยาและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยสูงสุดในการจัดงานทุกครั้
