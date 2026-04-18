ช่อง 3 ปล่อยหมัดเด็ด ละครหน้าร้อนหลากรสชาติ พร้อมนักแสดงแม่เหล็กคับจอ

ช่อง 3 เตรียมเสิร์ฟความบันเทิงเต็มพิกัดในช่วงฤดูร้อนนี้ ด้วยละครหลากหลายแนว ครบทุกอารมณ์ ตั้งแต่ละครก่อนข่าวสุดเข้มข้น ไปจนถึงละครไพร์มไทม์ที่รวมดาราดังมากฝีมือไว้คับคั่ง รับประกันความสนุกตลอดซีซั่น
เตรียมตัวให้พร้อมรับคลื่นความร้อนระอุแห่งความ บันเทิง เมื่อช่อง 3 พระรามสี่ ประกาศศักดาปล่อยโผ ละครหน้าร้อน ที่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพ หลากหลายรสชาติ ครบทุกความสนุกสนาน ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไพร์มไทม์อันทรงเกียรติ หรือละครก่อนข่าวที่เข้มข้นไม่แพ้กัน การันตีความ บันเทิง ด้วยทีมนักแสดงระดับแถวหน้าของวงการ ที่พกพาความสวย หล่อ เก่ง ฝีมือเยี่ยม มาประชันบทบาทกันแบบจัดเต็ม สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ให้กับวงการละครไทย
เริ่มต้นกันที่ละครก่อนข่าวภาคค่ำ พบกับ “สายรัก สายเลือด” ละครดราม่าสุดเข้มข้น ที่จะพาผู้ชมไปดำดิ่งสู่โลกของตระกูลที่เต็มไปด้วยการชิงดีชิงเด่น การช่วงชิงความเป็นหนึ่งแห่งวงษ์ ที่รับรองว่าทุกฉากทุกตอนจะเต็มไปด้วยการหักเหลี่ยมเฉือนคม การเปิดเผยความลับที่ถูกซ่อนเร้นภายใต้หน้าฉากที่สวยงาม บทประพันธ์ที่เข้มข้นจะถูกถ่ายทอดผ่านฝีมือการแสดงของพระเอกหนุ่มหล่อหน้าตี๋ขวัญใจมหาชน “อาเล็ก ธีรเดช” ซึ่งจะมาประกบคู่กับนางเอกหน้าหวานมากฝีมือ “จีน่า ญีนา” เคมีที่ลงตัวของทั้งคู่ จะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับละครก่อนข่าวได้อย่างแน่นอน การันตีความสนุกและน้ำตาที่จะต้องไหลไปพร้อมๆ กัน
ขยับมาที่ละครช่วงไพร์มไทม์ ซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญของช่อง 3 ในแต่ละสัปดาห์ เริ่มต้นด้วยวันจันทร์-อังคาร กับละคร “รักหักหลัง” ละครดราม่าที่จะพาผู้ชมไปพบกับความซับซ้อนของความสัมพันธ์ การหักหลัง และการเอาคืนที่คาดไม่ถึง โดยงานนี้ “พาย รินรดา” นางเอกสาวมากความสามารถ จะพลิกบทบาทมารับบทดราม่าสุดเข้มข้น ซึ่งถือเป็นชาเลนจ์ครั้งสำคัญในอาชีพการแสดงของเธอ เธอจะต้องประกบคู่กับสองหนุ่มหล่อมากเสน่ห์ “เกรท วรินทร” และ “กระทิง ขุนณรงค์” การประชันฝีมือของนักแสดงเหล่านี้ รับรองว่าจะสร้างความร้อนแรงให้กับหน้าจอในทุกสัปดาห์
ส่วนวันพุธ-พฤหัสบดี เตรียมพบกับละคร “โทษฐานที่รักเธอ” ที่จะปลุกไฟแห่งการแก้แค้นให้ลุกโชน “นาย ณภัทร” พระเอกหนุ่มมากเสน่ห์ จะกลับมาทวงแค้นให้กับครอบครัว ด้วยบทบาทที่ท้าทายความสามารถของเขา พร้อมกันนั้น เขาจะได้พิสูจน์เคมีใหม่ที่น่าจับตามองกับนางเอกดาวรุ่งพุ่งแรง “มิ้นท์ รัญชน์รวี” การเดินทางของความรักและการแก้แค้นที่พันเกี่ยวกัน จะทำให้ผู้ชมลุ้นระทึกจนนั่งไม่ติดเก้าอี้
พิเศษสำหรับวันศุกร์ ช่อง 3 ขอเอาใจสายซีรีส์ GL ด้วยการส่ง “Fulfill รักเติมเต็ม” ซีรีส์ GL เรื่องที่สี่ของทางสถานี ซึ่งในครั้งนี้ถือเป็นการพลิกบทบาทครั้งสำคัญของสองนางเอกสาวสวยสุดฮอต “อุ้ม อิษยา” และ “แบม สราลี” ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวความรักที่อบอุ่น ซาบซึ้งกินใจ พร้อมกับฝากข้อคิดดีๆ เกี่ยวกับความรักและความเข้าใจในทุกรูปแบบ
ปิดท้ายสัปดาห์อย่างสมศักดิ์ศรี ในทุกคืนวันเสาร์-อาทิตย์ กับการรอคอยที่สิ้นสุดของละคร “รักได้หรือYong” ที่จะนำพาผู้ชมไปพบกับ “น้ำตาล พิจักขณา” นางเอกมากฝีมือ ที่จะมาประกบคู่กับพระเอกรุ่นน้องสุดฮอต “มาร์ช จุฑาวุฒิ” เคมีที่ลงตัวของทั้งคู่ พร้อมกับเรื่องราวความรักที่เต็มไปด้วยอุปสรรคและบททดสอบ จะทำให้ผู้ชมได้พิสูจน์ว่า “รักแท้” จะมีอยู่จริงหรือไม่ในยุคนี้ การรวมตัวของนักแสดงมากฝีมือและบทละครที่น่าติดตามนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของช่อง 3 พระรามสี่ ในการผลิตผลงานคุณภาพเพื่อมอบความสุขและความบันเทิงให้กับผู้ชมทุกเพศทุกวัย ตลอดฤดูร้อนที่จะมาถึงนี้
