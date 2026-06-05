ช่อง 7HD เปิดตัวซีรีส์ใหม่ 'ส่อง สั่ง ตาย' นำโดย มิกค์-เอสเธอร์ สร้างกระแสแรงตั้งแต่วันแรก

ช่อง 7HD สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการเปิดตัวซีรีส์แอ็กชั่นดราม่าเรื่องใหม่ 'ส่อง สั่ง ตาย' จากค่าย 9 บีเวอร์ ฟิล์มส์ นำแสดงโดย มิกค์ ทองระย้า และเอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา ที่มาร่วมงานกับช่องเป็นครั้งแรก พร้อมด้วยนักแสดงมากฝีมืออีกคับคั่ง โดยผู้ผลิต โอริเวอร์ บีเวอร์ เผยถึงแนวคิดที่ต้องการตอบโจทย์ผู้ชมด้วยเนื้อหาที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในช่อง 7HD
ช่อง 7HD เดินหน้าสร้างความตื่นเต้นให้กับวงการ บันเทิง ไทยอีกครั้ง หลังปล่อยภาพนักแสดงซีรีส์แนวแอ็กชั่นดราม่าเรื่องใหม่ ' ส่อง สั่ง ตาย ' ซึ่งเป็นผลงานจากค่าย 9 บีเวอร์ ฟิล์มส์ โดยผู้ผลิตอย่าง โอริเวอร์ บีเวอร์ ได้เปิดเผยถึงโปรเจกต์นี้ว่าเป็นความตั้งใจที่เกิดจากการฟังเสียงผู้ชมเป็นหลัก หลังจากที่ช่องได้รับฟีดแบ็กและคอมเมนต์จากแฟน ๆ ว่าต้องการดูอะไรใหม่ ๆ ทีมงานจึงนำมาวิเคราะห์และนำเสนอจนกลายเป็นซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นมา สำหรับนักแสดงนำในเรื่องนี้ ได้แก่ พระเอกแถวหน้าของวงการอย่าง มิกค์ ทองระย้า ที่ประกบคู่กับนางเอกสาวสุดฮอต เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา ซึ่งนับเป็นการร่วมงานกับ ช่อง 7HD เป็นครั้งแรกของเธอ โดยโอริเวอร์เผยว่าเมื่อเห็นภาพของทั้งคู่ก็รู้สึกว่ามิกค์เป็นผู้ชายที่สามารถปกป้องเอสเธอร์ได้อย่างแน่นอน นอกจากนี้ยังมีนักแสดงมากฝีมืออีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เบน สันติราษฎร์, หมู ภูษณะ, เติร์ก ณัฐชนน, ทศ รวิศชา, พอล เดอบ๊อด และวายุ นิธิ ซึ่งแต่ละคนต่างมีบทบาทที่ท้าทายและไม่เหมือนที่เคยเล่นมาก่อน โอริเวอร์ยังได้กล่าวถึงมิกค์อีกว่าแม้จะไม่ได้ร่วมงานกันนาน แต่เขามองเห็นความดิบและความเท่ในตัวมิกค์ ซึ่งจะถูกถ่ายทอดออกมาในเวอร์ชั่นที่แตกต่างไปจากเดิม ส่วนเอสเธอร์นั้นเขามองว่าเหมาะกับบทบาทนี้เป็นอย่างมาก เนื้อเรื่องของ ' ส่อง สั่ง ตาย ' จะเป็นอะไรที่ไม่ซ้ำใครและไม่เคยปรากฏใน ช่อง 7HD มาก่อน แฟน ๆ จะได้พบกับความแปลกใหม่และความเข้มข้นที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ชมโดยเฉพาะ ซึ่งคาดว่าจะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการละครไทยได้อย่างแน่นอ.
ช่อง 7HD เดินหน้าสร้างความตื่นเต้นให้กับวงการบันเทิงไทยอีกครั้ง หลังปล่อยภาพนักแสดงซีรีส์แนวแอ็กชั่นดราม่าเรื่องใหม่ 'ส่อง สั่ง ตาย' ซึ่งเป็นผลงานจากค่าย 9 บีเวอร์ ฟิล์มส์ โดยผู้ผลิตอย่าง โอริเวอร์ บีเวอร์ ได้เปิดเผยถึงโปรเจกต์นี้ว่าเป็นความตั้งใจที่เกิดจากการฟังเสียงผู้ชมเป็นหลัก หลังจากที่ช่องได้รับฟีดแบ็กและคอมเมนต์จากแฟน ๆ ว่าต้องการดูอะไรใหม่ ๆ ทีมงานจึงนำมาวิเคราะห์และนำเสนอจนกลายเป็นซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นมา สำหรับนักแสดงนำในเรื่องนี้ ได้แก่ พระเอกแถวหน้าของวงการอย่าง มิกค์ ทองระย้า ที่ประกบคู่กับนางเอกสาวสุดฮอต เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา ซึ่งนับเป็นการร่วมงานกับช่อง 7HD เป็นครั้งแรกของเธอ โดยโอริเวอร์เผยว่าเมื่อเห็นภาพของทั้งคู่ก็รู้สึกว่ามิกค์เป็นผู้ชายที่สามารถปกป้องเอสเธอร์ได้อย่างแน่นอน นอกจากนี้ยังมีนักแสดงมากฝีมืออีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เบน สันติราษฎร์, หมู ภูษณะ, เติร์ก ณัฐชนน, ทศ รวิศชา, พอล เดอบ๊อด และวายุ นิธิ ซึ่งแต่ละคนต่างมีบทบาทที่ท้าทายและไม่เหมือนที่เคยเล่นมาก่อน โอริเวอร์ยังได้กล่าวถึงมิกค์อีกว่าแม้จะไม่ได้ร่วมงานกันนาน แต่เขามองเห็นความดิบและความเท่ในตัวมิกค์ ซึ่งจะถูกถ่ายทอดออกมาในเวอร์ชั่นที่แตกต่างไปจากเดิม ส่วนเอสเธอร์นั้นเขามองว่าเหมาะกับบทบาทนี้เป็นอย่างมาก เนื้อเรื่องของ 'ส่อง สั่ง ตาย' จะเป็นอะไรที่ไม่ซ้ำใครและไม่เคยปรากฏในช่อง 7HD มาก่อน แฟน ๆ จะได้พบกับความแปลกใหม่และความเข้มข้นที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ชมโดยเฉพาะ ซึ่งคาดว่าจะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการละครไทยได้อย่างแน่นอ
ส่อง สั่ง ตาย มิกค์ ทองระย้า เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา ช่อง 7HD ซีรีส์แอ็กชั่นดราม่า
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ช่อง 7HD ทีวีเพื่อคุณ: ดูทีวีออนไลน์ ผังรายการ ละคร ข่าวช่อง 7HDช่อง 7HD ผังรายการวันนี้ ดูทีวีออนไลน์ช่อง 7HD ดาราช่อง 7HD เรื่องย่อละคร ซีรีย์ช่อง 7HD รายการต่างๆของช่อง 7HD ดูทีวีออนไลน์ช่อง 7HD ดูละครช่อง 7HD ทีวีย้อนหลังช่อง 7HD ดูละครย้อนหลัง และข่าวช่อง 7HD
Read more »
ช่อง 7HD ทีวีเพื่อคุณ: ดูทีวีออนไลน์ ผังรายการ ละคร ข่าวช่อง 7HDช่อง 7HD ผังรายการวันนี้ ดูทีวีออนไลน์ช่อง 7HD ดาราช่อง 7HD เรื่องย่อละคร ซีรีย์ช่อง 7HD รายการต่างๆของช่อง 7HD ดูทีวีออนไลน์ช่อง 7HD ดูละครช่อง 7HD ทีวีย้อนหลังช่อง 7HD ดูละครย้อนหลัง และข่าวช่อง 7HD
Read more »
ช่อง 7HD ทีวีเพื่อคุณ: ดูทีวีออนไลน์ ผังรายการ ละคร ข่าวช่อง 7HDช่อง 7HD ผังรายการวันนี้ ดูทีวีออนไลน์ช่อง 7HD ดาราช่อง 7HD เรื่องย่อละคร ซีรีย์ช่อง 7HD รายการต่างๆของช่อง 7HD ดูทีวีออนไลน์ช่อง 7HD ดูละครช่อง 7HD ทีวีย้อนหลังช่อง 7HD ดูละครย้อนหลัง และข่าวช่อง 7HD
Read more »
ช่อง 7HD ทีวีเพื่อคุณ: ดูทีวีออนไลน์ ผังรายการ ละคร ข่าวช่อง 7HDช่อง 7HD ผังรายการวันนี้ ดูทีวีออนไลน์ช่อง 7HD ดาราช่อง 7HD เรื่องย่อละคร ซีรีย์ช่อง 7HD รายการต่างๆของช่อง 7HD ดูทีวีออนไลน์ช่อง 7HD ดูละครช่อง 7HD ทีวีย้อนหลังช่อง 7HD ดูละครย้อนหลัง และข่าวช่อง 7HD
Read more »
ช่อง 7HD พร้อมเปิด 4 ซีรีส์กีฬานักเรียน มุ่งแชมป์ระดับชาติ !ช่อง 7HD ต่อยอดศึกการแข่งขัน “แชมป์กีฬา 7HD 2025” อัปเกรดความสนุกด้วย “4 ซีรีส์กีฬานักเรียน แชมป์กีฬา 7HD 2025” กีฬาสุดฮิตของคนไทย ฟุตบอล, วอลเลย์บอล, บาสเกตบอล 3x3 และเซปักตะกร้อ มุ่งปั้นนักกีฬาไทยสู่เส้นทางอาชีพและทีมชาติ ส่ง 8 ไอคอนคนดังเจนใหม่ ปลุกความพร้อม ปักหมุดร่วมเชียร์เร็ว ๆ นี้ จากความสำเร็จการแข่งขันระดับนักเรียน แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน...
Read more »
'ชุมทางดาวทอง' ลุ้นจับแจกทอง 1 ล้านบาทรายการ 'ชุมทางดาวทอง' ทางช่อง 7HD นำโดย 'นก บริพันธ์ ชัยภูมิ' พิธีกรสายลูกทุ่งตัวพ่อ ได้นำเสนอกิจกรรมพิเศษ 'อร่อยด้วย รวยง่าย ลุ้นทองคำ' ซึ่งเปิดโอกาสให้แฟนรายการร่วมส่งชิ้นส่วน ฉลาก หรือฝาผลิตภัณฑ์เข้ามาลุ้นรับรางวัลเงินสดและทองคำกันทุกสัปดาห์ โดยรางวัลใหญ่แห่งปี มูลค่าสูงสุดถึง 1 ล้านบาท จะมีการประกาศผู้โชคดีในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2569
Read more »