ช่องวัน31 จัดเต็ม! เสิร์ฟละครใหม่ 3 เรื่อง 3 รส หวังโกยเรตติ้งปลายเดือนเมษายน

ช่องวัน31 เตรียมส่งละครใหม่ 3 เรื่อง 3 รสชาติลงจอปลายเดือนเมษายนนี้ นำโดย 'สกุณาซ่อนรัก', 'สอดสร้อยมาลา' และ 'Flower Boy หลงกลิ่นเกสร' พร้อมทัพนักแสดงชื่อดัง หวังสร้างปรากฏการณ์เรตติ้ง
ช่องวันคึกคัก! เตรียมมอบความสุขให้ผู้ชมด้วย ละครใหม่ 3 เรื่อง 3 รสชาติ ที่ขนทัพนักแสดงแถวหน้ามาสร้างความ บันเทิง ตลอดเดือนเมษายนนี้ ประเดิมด้วยละครโรแมนติกสุดเข้มข้น “สกุณาซ่อนรัก” ที่จะมาเรียกน้ำตาและเสียงหัวเราะ นำแสดงโดยพระเอกหนุ่มหล่อ “ ฟิล์ม ธนภัทร ” และ “เทศน์ ไมรอน” ประกบคู่กับนางเอกสาวสวย “เพิร์ธ วีริณฐ์ศรา” เรื่องราวความรักซับซ้อนที่เต็มไปด้วยเงื่อนงำและความลับ กำหนดออกอากาศทุกวันจันทร์-อังคาร เริ่มตอนแรก 27 เมษายนนี้
เตรียมตัวพบกับการหักเหลี่ยมเฉือนคมของความรักที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องลุ้นจนนั่งไม่ติดเก้าอี้\ต่อด้วยละครพีเรียดฟอร์มยักษ์ “สอดสร้อยมาลา” ที่จะพาคุณผู้ชมย้อนเวลากลับไปสัมผัสเรื่องราวความรัก มิตรภาพ และความขัดแย้งในสมัยโบราณ นำแสดงโดยพระเอกหนุ่ม “เข้ม หัสวีร์” และ “กระทิง ขุนณรงค์” ร่วมด้วยนักแสดงสาวมากฝีมือ “มาเบล สุชาดา” และ “เอินเอิน ฟาติมา” ละครเรื่องนี้จะพาคุณผู้ชมดำดิ่งสู่โลกแห่งการร่ายรำและประเพณีไทยโบราณ พร้อมเปิดเผยเรื่องราวความสัมพันธ์ของสองเพื่อนรักที่ต้องเผชิญกับบททดสอบครั้งใหญ่ ออกอากาศทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เริ่ม 22 เมษายนนี้ เตรียมตัวรับชมฉากสวยงามตระการตาและเรื่องราวที่เข้มข้นจนคุณต้องติดตามอย่างใกล้ชิด\และปิดท้ายด้วยละครแนวฟินจิกหมอน “Flower Boy หลงกลิ่นเกสร” ที่จะมาเติมเต็มความสุขให้กับแฟนๆ ช่องวัน นำแสดงโดยคู่จิ้นสุดฮอต “เพิร์ล ศัจกร” และ “พีค ภีมพล” ที่จะกลับมาสร้างความประทับใจอีกครั้งในเรื่องราวความรักกลางสวนดอกไม้ ละครเรื่องนี้จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสความน่ารัก สดใส และความโรแมนติกของหนุ่มสาวในบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยกลิ่นหอมของดอกไม้นานาชนิด เตรียมพบกับความฟินแบบเต็มพิกัดทุกวันเสาร์ เริ่ม 25 เมษายนนี้ ช่องวัน 31 ขอการันตีความสนุกสนานและความบันเทิงที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ชมทุกเพศทุกวัย มาร่วมลุ้นไปพร้อมๆ กันว่าละครทั้ง 3 เรื่องจะสามารถคว้าเรตติ้งและครองใจผู้ชมได้มากน้อยแค่ไหน ห้ามพลาด
ช่องวัน31 ละครใหม่ ฟิล์ม ธนภัทร เข้ม หัสวีร์ เพิร์ธ ศัจกร เรตติ้ง
United States Latest News, United States Headlines
