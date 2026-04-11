ช่อง 3 จัดเต็มความบันเทิง ฉลองครบรอบ 56 ปี พร้อมกิจกรรมสุดพิเศษและเซอร์ไพรส์

ช่อง 3 ฉลองครบรอบ 56 ปีอย่างยิ่งใหญ่ มอบความสุขแก่ผู้ชม พร้อมกิจกรรมหลากหลายและเซอร์ไพรส์มากมาย ทั้งการสืบสานประเพณีไทย, งานแถลงข่าวเปิดตัวผลงานใหม่, งานแจกปฏิทิน, และการนำเสนอคอนเทนต์ที่หลากหลาย
อาร์ม-วิบูลย์ ลีรัตนขจร รักษาการกรรมการผู้อำนวยการ สายธุรกิจโทรทัศน์ พร้อมด้วย ป้าแจ๋ว - ยุทธนา ลอพันธุ์ไพบูลย์ ผู้จัด ละคร นำทัพ นักแสดง ช่อง 3 พร้อมใจกันร่วมสืบสานประเพณีไทย เข้ารดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหารที่เคารพนับถืออย่าง สมรักษ์ ณรงค์วิชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักผลิตรายการ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ทุกคนต่างแต่งกายสวมใส่เสื้อผ้าสีสันสดใสมาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง ไม่ว่าจะเป็น กองทัพ พีค, มีน พีรวิชญ์, จ็อบ
ธัชพล, ตี๋ ธนพล, สมิธ ภาสวิชญ์, อ๋อง สิทธานต์, ป๊อบ ฐากูร, เฟิสท์ เอกพงศ์, ยิหวา ปรียากานต์, เก๋ไก๋ ณัฐธิชา, มะปราง กุลภัสสรณ์, แคร์ ฉัตรฑริกา, เม นิศาชล, น้ำหนึ่ง สุทธิเดชานัย, ป๊อบ ศิร์รัฐ, เฟริสท์ ภาราดา, เฟรนด์ พีระกฤตย์, เบสท์ ชนิดาภา, มาญ่า ฌนิศชา, ปอม ปณิธิ, วุตม์ สุรินทร, ป๊อปปี้ รัชพงศ์ และ 2 สาวจากซีรีส์ Play Park รักไม่คาดฝัน แทน ดวงแก้ว, ญดา นริลญา ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรจากคุณสมรักษ์ในครั้งนี้! นอกจากนี้ช่อง 3 ยังเตรียมจัดงานใหญ่ฉลองครบรอบ 56 ปี อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อมอบความสุขให้กับผู้ชมอย่างเต็มที่ งานนี้มีการแถลงข่าวเปิดตัวมหกรรมความบันเทิงสุดยิ่งใหญ่ โดยมีผู้บริหารระดับสูง อาทิ อาร์ม-วิบูลย์ ลีรัตนขจร, ตู่ ปิยวดี, ดิว ปิ่นกมล และสมรักษ์ รวมถึงผู้จัดละครและนักแสดงชื่อดังมากมาย มาร่วมอัปเดตผลงานละครและซีรีส์คุณภาพหลากหลายแนว พร้อมกิจกรรมสุดพิเศษและเซอร์ไพรส์มากมาย รับรองว่าจัดเต็มครบทุกอรรถรส ถูกใจทั้งชาวไทยและแฟนคลับต่างชาติอย่างแน่นอน การจัดงานครั้งนี้เป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำของช่อง 3 ในวงการโทรทัศน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีม้าทองที่กำลังจะมาถึง ช่อง 3 ได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะก้าวขึ้นสู่ความเป็นเบอร์ 1 อย่างเต็มตัว เริ่มต้นปีด้วยการจัดงานใหญ่หลายงานเพื่อสร้างกระแสและดึงดูดความสนใจจากผู้ชมและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครอบครัวข่าว 3 ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านข่าวสารด้วยการจัดสัมมนา “ครอบครัวข่าว 3 Forum 2026 ทิศทางโลก ทิศทางไทย” ซึ่งเป็นเวทีที่รวบรวมสุดยอด CEO ชั้นนำของประเทศ และผู้ประกาศข่าวชั้นนำของช่อง 3 ร่วมด้วยพิธีกรจากช่อง 3 จัดเต็มเนื้อหาครบทุกมิติ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมแจกปฏิทินประจำปี 2569 ที่ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม ณ บริเวณช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ โดยมีซูเปอร์สตาร์ของช่อง 3 นำทีมโดยคู่ขวัญ ณเดชน์-ญาญ่า, หมาก-คิมเบอร์ลี่ และทีมนักแสดงสุดปัง อาทิ แต้ว ณฐพร, พาย รินรดา, ภณ ณวัสน์, จีน่า ญีนา, ไอซ์ ภาณุวัฒน์, ไมกี้ ปณิธาน, เก๋ไก๋ ณัฐธิชา และ อู๋ กิตติภณ มาร่วมสร้างความสุข มอบรอยยิ้ม และลายเซ็นให้แก่แฟนคลับที่มารอตั้งแต่เช้าตรู่ ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน บริเวณช่อง 3 อาคารมาลีนนท์แน่นขนัดไปด้วยผู้คนในงาน อีกทั้งยังมีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการชมภาพยนตร์เรื่อง “ธี่หยด 3” โดยห้ามบันทึกภาพและเสียงในโรงภาพยนตร์ ฝ่าฝืนมีโทษทางกฎหมาย ในส่วนของวงการภาพยนตร์ M STUDIO ได้นำภาพยนตร์ไทยโกอินเตอร์ เปิดตัว “บ้านผีสิงธี่หยด” ใน Universal Studios Singapore นอกจากนี้ ภณ-อ๋อง ยังได้เปิดประสบการณ์การรับชมรายการสดติดขอบเวที “เวทีมวยสนามอ้อมน้อย” อีกด้วย การดำเนินงานของช่อง 3 ในช่วงเวลานี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการนำเสนอความบันเทิงที่หลากหลายและมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ชมทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ช่อง 3 ยังคงเดินหน้าพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในวงการโทรทัศน์ไทยต่อไ
United States Latest News, United States Headlines
