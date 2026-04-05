ช่อง 3 ฉลองยิ่งใหญ่ 56 ปี 'Land Dom' รวมดาวซุปตาร์ สร้างปรากฏการณ์สะท้านวงการ

ช่อง 3 ฉลองครบรอบ 56 ปี อย่างยิ่งใหญ่ จัดเต็มความบันเทิงในงาน “56 ปี ช่อง 3 Land Dom” ที่สนามกีฬาแห่งชาติศุภชลาศัย ขนทัพนักแสดงและศิลปินชื่อดังร่วมงานคับคั่ง ทั้งฟุตบอลสุดมันส์ โชว์สุดปัง และกิจกรรมสนุกสนานมากมาย สร้างความประทับใจให้แฟนคลับ
ช่อง 3 สร้างปรากฏการณ์ความยิ่งใหญ่ ฉลอง 56 ปี ด้วยงาน “ 56 ปี ช่อง 3 Land Dom ” ที่สนามกีฬาแห่งชาติศุภชลาศัย เมื่อวันที่ 4 เมษายน ที่ผ่านมา งานนี้จัดเต็มความ บันเทิง ตั้งแต่ต้นจนจบ เริ่มต้นด้วยโชว์เปิดตัวสุดอลังการ “Welcome to Land Dom ” ที่สะกดทุกสายตา ก่อนจะเปิดตัวผู้จัดการทีมสุดฮิต แอน ทองประสม สีชมพูพั้นช์ และ เชอรี่ เข็มอัปสร สีเหลืองขมิ้น ที่เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟน ๆ สนั่นสนาม ตามด้วยการเปิดตัวกัปตันทีม ได้แก่ เกรท วรินทร, โป๊ป ธนวรรธน์, กลัฟ คณาวุฒิ และ เก้า นพเก้า
ที่มาพร้อมกับความหล่อเหลาเอาการ ก่อนจะเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลสุดมันส์ในช่วงครึ่งแรก ที่เต็มไปด้วยการแย่งบอล, การยิงประตู และจังหวะลุ้นระทึก จนผู้ชมแทบนั่งไม่ติดเก้าอี้ จบครึ่งแรกด้วยผลเสมอ 0-0\ช่วงพักครึ่งเต็มไปด้วยความร้อนแรงกับโชว์จากเหล่าซุปตาร์ เริ่มต้นด้วยโชว์เพลง “Bad Shawty” ที่นำทีมโดย เด่นคุณ, ภณ, เซ้นต์, มีน, อแมนด้า และ ยิหวา ตามด้วยเพลง “Girls Like Me” ที่นำทีมโดย เดนิส, ติต๊ะ, น้ำฟ้า, เคท และ พริกขิง ต่อด้วยเพลง “Fashion” ที่นำทีมโดย สมิธ, ลิซ่า, แคนดี้, นีญ่า และ อิมิลี่ และปิดท้ายด้วยเพลง “ห้ามขยับจับนะ” ที่นำทีมโดย ตี๋, จูเนียร์, ฟลุ๊คจ์, จ็อบ และ อ๋อง หลังจากนั้นสนุกกันต่อกับเพลง “Too Much So Much Very Much” ที่นำทีมโดย ไมกี้, อู๋, พาย, มิ้นท์ และ พีพี ต่อด้วยกิจกรรม Domlympic ที่เต็มไปด้วยความฮา เริ่มจากเกม “มาสคอตวิ่งเปรี้ยว” ที่ทีมสีชมพูพั้นช์ชนะไปได้ ก่อนจะไปต่อที่เกม “ขี่ม้าส่งเมือง” ที่ทีมสีเหลืองขมิ้นเป็นฝ่ายชนะ\ช่วงท้ายของงานเต็มไปด้วยความฟินกับโชว์สายจิ้น นำทีมโดย กลัฟ, เก้า และ ริว กับเพลง “เรื่องราวความรักในตำนาน” ตามด้วย จีน่า, ทาฆิ และ เฟรนด์ กับเพลง “เธอ ๆ เพื่อนเราชอบ” ปิดท้ายด้วยการแสดงโดรนสุดอลังการกว่า 500 ลำ ที่สื่อถึงการฉลอง 56 ปี ช่อง 3 และโชว์สุดพิเศษจากคู่รักดารา อุ้ม–แบม, แทน–ญดา, ลีน่า–หมิว และ หลิง–ออม ก่อนจะกลับเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลในครึ่งหลัง ที่เต็มไปด้วยความเข้มข้น ผลัดกันทำประตู จนจบเกมด้วยผลเสมอ 2-2 ก่อนเข้าสู่ช่วงตัดสินด้วยการยิงจุดโทษ ที่ทั้งผู้จัดการทีม และเหล่านักแสดงต่างก็ทุ่มสุดตัว สุดท้ายทีมสีเหลืองขมิ้นคว้าชัยชนะไปได้ 8-5 ท่ามกลางความประทับใจของแฟน ๆ ทุกค
