ช็อกวงการสีกากี! บุกรวบ 4 ดาบตำรวจร่วมกับพลเรือน อุ้มชาวจีน 5 รายเรียกค่าไถ่แลกอิสรภาพที่สระแก้ว

เจ้าหน้าที่สนธิกำลังบุกช่วยชาวจีน 5 คนถูก 4 ดาบตำรวจและพลเรือนกักขังเรียกค่าไถ่รายละ 3 แสนบาท แฉพฤติกรรมจับกุมตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมืองแต่ไม่ส่งตัวดำเนินคดี กลับนำมาเรียกเงิน
เกิดเหตุการณ์ที่สร้างความตกตะลึงและสร้างความเสื่อมเสียให้กับภาพลักษณ์ของวงการสีกากีอย่างรุนแรงในพื้นที่จังหวัด สระแก้ว เมื่อเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานได้สนธิกำลังกันเข้าปฏิบัติการบุกช่วยเหลือกลุ่มชาวจีนจำนวน 5 คน ที่ถูก กักขังหน่วงเหนี่ยว อยู่ภายในบ้านพักหลังหนึ่งในเขตพื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์ โดยการปฏิบัติการครั้งนี้สามารถนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับดาบตำรวจถึง 4 นาย และพลเรือนอีก 1 ราย ในข้อหาร่วมกันอุ้มเรียกค่าไถ่และปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งถือเป็นคดีที่สร้างความสะเทือนใจและส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่รัฐอย่างมาก สำหรับรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.
ศ. 2569 เวลาประมาณ 19.30 น.
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเข้าจู่โจมบ้านพักจุดเกิดเหตุ โดยผู้ต้องหาที่เป็นตำรวจทั้ง 4 นาย ประกอบด้วย ดาบตำรวจปภาวิน, ดาบตำรวจวุฒิกรณ์, ดาบตำรวจสมชาย และดาบตำรวจพิเชษฐ์ พร้อมด้วยผู้ร่วมขบวนการที่เป็นพลเรือนคือ นายณัฏฐ์นันท์ ในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดของกลางที่ใช้ในการกระทำความผิดได้หลายรายการ ไม่ว่าจะเป็นอาวุธปืนพกสั้นหลายกระบอก เครื่องกระสุนจำนวนหนึ่ง และรถยนต์กระบะอีก 2 คัน ซึ่งคาดว่าใช้ในการเคลื่อนย้ายและควบคุมตัวเหยื่อ จากการสอบสวนในเบื้องต้นพบว่า พฤติการณ์ของกลุ่มผู้ต้องหาเริ่มจากการใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิด โดยกลุ่มตำรวจทั้ง 4 นายได้ทำการจับกุมชาวจีนทั้ง 5 คน โดยอ้างว่ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง แต่แทนที่จะนำตัวผู้ถูกจับกุมส่งพนักงานสอบสวนตามขั้นตอนทางกฎหมายที่ถูกต้อง กลับนำตัวผู้เสียหายไปกักขังไว้ที่บ้านพักแห่งนี้ โดยเริ่มควบคุมตัวตั้งแต่เวลาประมาณ 02.00 น.
ของวันเกิดเหตุ มีการใช้กุญแจมือพันธนาการและใช้วิธีการข่มขู่คุกคามให้เกิดความหวาดกลัว พร้อมทั้งเรียกเงินค่าไถ่เพื่อแลกกับอิสรภาพเป็นจำนวนเงินรายละ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 300,000 บาทต่อคน ข้อมูลที่น่าสลดใจยิ่งขึ้นคือ มีผู้เสียหายชาวจีน 2 รายที่ตกอยู่ในความหวาดกลัวจนยอมโอนเงินให้กลุ่มผู้ต้องหาไปแล้ว รายละ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 120,000 บาท โดยมีหลักฐานสำคัญเป็นสลิปการโอนเงินผ่านระบบธนาคาร ซึ่งเป็นหลักฐานมัดตัวผู้กระทำความผิดได้อย่างดิ้นไม่หลุด ขณะที่เหยื่อรายอื่นๆ ยังคงถูกกักขังจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ชุดช่วยเหลือบุกเข้ามาถึงบ้านพัก ซึ่งทันทีที่ผู้เสียหายเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้ามาช่วย พวกเขาต่างแสดงอาการดีใจอย่างเห็นได้ชัดและกล่าวขอบคุณผ่านล่ามด้วยความตื้นตัน จุดเริ่มต้นของการทลายขบวนการครั้งนี้เกิดจากความกล้าหาญของ ว่าที่พันตำรวจโทรวีศักดิ์ สุริยภักดิ์ สารวัตรศูนย์ฝึกอบรมตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งช่วยราชการอยู่ที่ ตม.
จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับแจ้งเบาะแสผ่านแอปพลิเคชันไลน์ว่ามีชาวจีนถูกควบคุมตัวและถูกเรียกเงินแลกกับการปล่อยตัว จึงได้รีบประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อเข้าตรวจสอบทันที อย่างไรก็ตาม ผู้เสียหายยังได้ให้การซัดทอดว่ายังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอีก 1 นายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในปฏิบัติการอุ้มเรียกค่าไถ่ครั้งนี้ แต่ในจังหวะที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าจับกุม ตำรวจรายดังกล่าวได้ออกไปซื้ออาหารและเครื่องดื่มพอดี ทำให้รอดพ้นจากการถูกควบคุมตัวในระลอกแรก ซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสืบสวนขยายผลเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีให้ถึงที่สุด ทางด้าน พลตำรวจตรีถาวร ดุลย์วิทย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว ได้แสดงท่าทีเด็ดขาดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยสั่งการให้ดำเนินการทางวินัยอย่างสูงสุดกับตำรวจทั้ง 4 นายที่ถูกจับกุม พร้อมย้ำว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดกฎหมายและจริยธรรมของตำรวจอย่างร้ายแรง ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรตำรวจในสายตาของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยท่านผู้การฯ ยืนยันว่าจะไม่มีการละเว้นโทษให้กับผู้กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นใคร และจะดำเนินคดีทั้งทางอาญาและทางวินัยอย่างเต็มกำลัง โดยอาศัยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และคำให้การของพยานและผู้เสียหาย เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกระทำและกู้คืนความเชื่อมั่นของประชาชนกลับคืนม
