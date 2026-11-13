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Crime

ช็อก!อดีตนายก อบต. ขายพระทองปลอมหลอกอดีตลูกน้อง เสียทรัพย์ 8 หมื่นบาท

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย
ช็อก!อดีตนายก อบต. ขายพระทองปลอมหลอกอดีตลูกน้อง เสียทรัพย์ 8 หมื่นบาท
นายก อบต. · พระทองคำ · หลวงปู่ทวด
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อดีตลูกน้องเสียเงิน 80,000 บาทให้ นายก อบต. ซื้อพระทองคำ แต่ตรวจพบเป็นทองเหลืองชุบทองแท้ มีทองเพียง 5% กรณีนี้เข้าข่ายมิจฉาชีพและฉ้อโกงทรัพย์สิน

ความเชื่อใจต่อผู้นำท้องถิ่นอาจนำมาซึ่งความเสียหายทางการเงินอย่างมหาศาล เมื่ออดีตลูกน้องคนหนึ่งตัดสินใจโอนเงินรวม 80,000 บาทเพื่อซื้อพระเครื่องจากอดีตประธานสภาตำบล (อบต.) ที่ตนเคารพเลื่อมใส โดยเชื่อว่าผู้นำท่านนั้นกำลังเดือดร้อนทางการเงินและต้องการเงินไปทำธุรกิจ

กระบวนการหลอกลวงโดยอดีตผู้นำท้องถิ่น

เหตุการณ์เริ่มขึ้นเมื่อประมาณ 4 ถึง 5 ปีก่อน โดยมีหญิงรายหนึ่งซึ่งเป็นผู้เสียหายหลัก ได้รับโทรศัพท์จากอดีตผู้นำ อบต. คนรู้จักที่ตนไว้ใจมาก อดีตผู้นำท่านดังกล่าวโทรศัพท์มาขอให้หญิงคนดังกล่าวช่วยซื้อพระทองคำ โดยอ้างเหตุผลว่ากำลังเดือดร้อนเรื่องการเงิน迫切ต้องการเงินก้อนเพื่อไปทำธุรกิจส่วนตัว หญิงคนดังกล่าวซึ่งไว้วางใจในตัวอดีตผู้นำอย่างมาก จึงยอมเดินทางไปยังสำนักงาน อบต. เพื่อตรวจสอบของจริง

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ที่สำนักงาน อดีตผู้นำได้นำพระหลวงปู่ทวดทองคำออกมาให้ดูและทดสอบน้ำหนัก ซึ่งเมื่อจับสัมผัสแล้วรู้สึกว่าน้ำหนักค่อนข้างเหมาะสมกับชิ้นงานทองจริง ด้วยความไว้วางใจและความสงสารที่เห็นผู้นำอยู่ในภาวะลำบาก หญิงคนดังกล่าวจึงตัดสินใจโอนเงินจำนวน 60,000 บาทให้ทันทีเพื่อดำเนินการซื้อพระมูลค่าดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นของแผนการหลอกลวงครั้งนี้

หลังจากเหตุการณ์แรกผ่านไปไม่นาน อดีตผู้นำท่านเดิมได้โทรศัพท์ติดต่อมาอีกครั้ง โดยเสนอขายเหรียญพญานาคราชทองคำอีกชิ้นหนึ่งในราคา 20,000 บาท หญิงคนดังกล่าวจึงโอนเงินเพิ่มอีก 20,000 บาท ทำให้ยอดรวมความเสียหายทั้งสิ้นอยู่ที่ 80,000 บาท ความเชื่อใจในระดับนี้ทำให้ผู้เสียหายไม่ทันได้ตั้งตัวและสงสัยว่าเป็นของปลอมในขณะนั้น

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ความจริงที่ช็อกเมื่อตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ

หลังจากที่ผู้เสียหายได้นำพระทั้งสองชิ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ซึ่งได้แก่ นายโม จากเพจ "บ้านช่างทอง" เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเตือนอุทาหรณ์แก่สังคม การตรวจสอบครั้งนั้นเปิดเผยความจริงที่ผู้เสียหายแทบรับไม่ไหว โดยพระหลวงปู่ทวดเมื่อนำไปชั่งน้ำหนักแล้วได้มวล 3,599 กรัม หรือประมาณ 2 บาทเศษ แต่เมื่อทำการเอกซเรย์องค์ประกอบทางโลหะพบว่าความจริงแล้วไม่ใช่ทองบริสุทธิ์เลย

ผลการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์บ่งชี้ว่า พระหลวงปู่ทวดดังกล่าวมีปริมาณทองคำผสมอยู่เพียง 5.9% เท่านั้น ส่วนที่เหลือประกอบไปด้วยทองแดงถึง 71% และสังกะสีอีก 22% ซึ่งถือเป็นโลหะที่มีมูลค่าต่ำมากเมื่อเทียบกับทองคำแท้ การค้นพบนี้อาจทำให้ผู้เสียหายรู้สึกเสียใจและหมดความไว้วางใจในสถาบันผู้นำท้องถิ่นที่ตนเคารพนับถือมาโดยตลอด

นอกจากนี้ เหรียญพญานาคราชทองคำที่ซื้อเพิ่มอีกชิ้นหนึ่งยังมีสถานะที่แย่อีกเช่นกัน โดยผลการตรวจพบว่ามีปริมาณทองคำผสมอยู่เพียง 1.5% เท่านั้น ซึ่งถือว่าต่ำมากจนไม่สามารถจัดว่าเป็นทองจริงได้ตามมาตรฐานทางการค้าและการลงทุน สิ่งที่ยืนยันชัดเจนยิ่งขึ้นคือ การระบุว่าเป็นงานทองเหลืองชุบทองเพียงชั้นบางๆ ไม่ใช่ทองคำเนื้อแท้ตามที่ถูกกล่าวอ้าง

มูลค่าตลาดจริงและผลกระทบทางกฎหมาย

นายโม ผู้เชี่ยวชาญด้านทองคำได้สรุปว่า ของที่ผู้เสียหายซื้อมาเป็นสินค้าทั่วไปที่มีราคาตลาดเพียง 200 บาทเท่านั้น ไม่ใช่สินค้าฟุ่มเฟือยหรือโบราณคดีที่มีมูลค่าสูงตามที่อดีตผู้นำ อบต. อ้างอ้าง การที่มีผู้ซื้อขายและโอนเงินกันเป็นจำนวนสูงถึง 80,000 บาทสำหรับของที่มีมูลค่าจริงเพียงเล็กน้อย ย่อมเข้าข่ายเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายในลักษณะของการฉ้อโกงหรือหลอกลวงเอาทรัพย์

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กรณีนี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของการใช้ "ความไว้วางใจในตำแหน่ง" เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด แม้จะไม่ใช่ผู้นำในตำแหน่งปัจจุบัน แต่ชื่อตำแหน่งและประวัติการทำงานก่อนหน้านี้ ยังคงถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางสังคมเพื่อลดทอนวิจารญาณของผู้ซื้อ ทำให้เหยื่อตกเป็นเป้าหมายได้ง่ายขึ้น โดยไม่ทันได้ตรวจสอบมาตรฐานสากลหรือการรับประกันคุณภาพสินค้า

ผู้เสียหายระบุว่าจะไปเจรจากับอดีตผู้นำ อบต. คนดังกล่าวเพื่อสอบถามเหตุผลและความเป็นมาของการขายของปลอมดังกล่าว ว่าผู้ขายทราบหรือไม่ว่าสินค้าที่ขายไปเป็นเพียงทองเหลืองชุบทองแท้ ซึ่งหากยอมรับว่ารู้เท่าทันว่าเป็นของปลอมแต่ยังขายในราคาสูง ย่อมมีความผิดทางอาญาชัดเจน และอาจต้องรับผิดชอบค่าเสียหายคืนให้กับผู้เสียหายทั้งหมด

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

นายก อบต. พระทองคำ หลวงปู่ทวด เหรียญพญานาคราช ทองปลอม มิจฉาชีพ นายโม บ้านช่างทอง

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