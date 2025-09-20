ช็อก! แคดดี้ถูกฟ้าผ่ากลางสนามกอล์ฟขณะฝนตกหนัก กู้ภัยปั๊มหัวใจช่วยชีวิต

เกิดเหตุการณ์ระทึกขวัญแคดดี้ถูกฟ้าผ่ากลางสนามกอล์ฟระหว่างฝนตกหนัก เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งให้การช่วยเหลือปั๊มหัวใจช่วยชีวิต ส่งตัวรักษาในห้อง ICU
คลิปสุดช็อก! เหตุการณ์ระทึกขวัญเกิดขึ้นกลาง สนามกอล์ฟ เมื่อ แคดดี้ รายหนึ่งถูก ฟ้าผ่า ขณะฝนตกหนักเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568 สมาชิก TikTok ชื่อผู้ใช้ @jimmyjimphony ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอที่บันทึกภาพเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งสร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้ที่ได้รับชมเป็นอย่างมาก ภาพในคลิปแสดงให้เห็นภาพ แคดดี้ หมดสติอยู่กลาง สนามกอล์ฟ ท่ามกลางสายฝนที่กระหน่ำลงมา เจ้าหน้าที่ กู้ภัย และเพื่อน แคดดี้ พยายามเข้าให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยในคลิปยังมีการระบุข้อความเตือนภัยถึงอันตรายจากพายุฝนและ ฟ้าผ่า
ซึ่งเป็นสิ่งที่นักกีฬากอล์ฟและผู้ที่ทำงานกลางแจ้งต้องตระหนักถึง\ในคลิปจะเห็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยหลายนายพยายามเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ พวกเขาใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากเกรงว่าอาจเกิดฟ้าผ่าซ้ำได้ เมื่อเข้าไปถึงจุดเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ได้วางแผ่นกระดานเพื่อรองรับตัวผู้บาดเจ็บก่อนจะพยายามเรียกสติแต่ไม่เป็นผล จากนั้นจึงรีบนำร่างผู้บาดเจ็บขึ้นรถกู้ภัย ระหว่างการเดินทางไปยังโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ได้ทำการปั๊มหัวใจ (CPR) เพื่อพยายามกู้ชีพผู้บาดเจ็บอย่างเร่งด่วน เมื่อถึงโรงพยาบาล แพทย์และทีมงานได้ให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ จนสามารถตรวจพบชีพจรอีกครั้งได้สำเร็จ อย่างไรก็ตาม ผู้บาดเจ็บยังคงไม่รู้สึกตัวและถูกนำตัวเข้าห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU) เพื่อเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดและให้การรักษาเพิ่มเติม รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการของผู้บาดเจ็บหลังการรักษา หรือข้อมูลระบุตัวตนของผู้บาดเจ็บนั้นยังไม่มีการเปิดเผยจากแหล่งข่าวทางการในขณะนี้ เหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้ทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยในช่วงฤดูฝนและควรปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด\เหตุการณ์นี้ได้ถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียลมีเดียอย่างกว้างขวาง ทำให้เกิดการส่งต่อและแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก ผู้คนต่างแสดงความห่วงใยและส่งกำลังใจไปยังผู้บาดเจ็บและครอบครัว นอกจากนี้ยังมีการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการป้องกันตนเองจากฟ้าผ่าและข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง การเตือนภัยในครั้งนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักกีฬาและผู้ที่ทำงานกลางแจ้งทุกท่าน เนื่องจากในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง การอยู่ในที่โล่งแจ้งถือเป็นความเสี่ยงสูงต่อการถูกฟ้าผ่า ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งและหาที่หลบภัยที่ปลอดภัย เช่น อาคารที่พักอาศัย หรือรถยนต์ที่มีหลังคาปิดมิดชิด รวมถึงควรติดตามข่าวสารและคำเตือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอเพื่อความปลอดภัยของตนเอง\นอกจากนี้ เหตุการณ์ครั้งนี้ยังเป็นเครื่องเตือนใจให้สนามกอล์ฟต่างๆ เพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัย โดยเฉพาะการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าและจัดให้มีป้ายเตือนภัยที่ชัดเจน รวมถึงการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและผู้ใช้บริการเกี่ยวกับวิธีการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพอากาศแปรปรวน การเตรียมพร้อมเหล่านี้จะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยให้กับทุกคนที่อยู่ในพื้นที่สนามกอล์ฟได้เป็นอย่างดี หวังว่าผู้บาดเจ็บจะฟื้นตัวกลับมาเป็นปกติโดยเร็ว และขอให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในชีวิตประจำวั
ฟ้าผ่า สนามกอล์ฟ แคดดี้ กู้ภัย CPR ICU อุบัติเหตุ
