ชเว กโย-จิน ลาออกหลังวิกฤตโกงสอบ AI ซูนึง กระทบความเชื่อมั่นศธ.
ชเว กโย-จิน ประกาศลาออกจากตำแหน่งอธิบดีกรมการทดสอบการศึกษาเกาหลีใต้ หลังเกิดวิกฤตความน่าเชื่อถือของการสอบซูนึงที่มีผู้เข้าสอบกว่า 550,000 คน เมื่อพบผู้เข้าสอบใช้ AI ช่วยโกงข้อสอบ
ชเว กโย-จิน ประกาศลาออกจากตำแหน่งอธิบดี กรมการทดสอบการศึกษา อย่างเป็นทางการแล้ว หลังจากเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักจากกรณีทุจริต การสอบซูนึง ซึ่งสร้างความสั่นสะเทือนต่อระบบการศึกษาของเกาหลีใต้
เหตุจูงใจและการตอบรับลาออก
การลาออกครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากชเว กโย-จิน ตัดสินใจแสดงความรับผิดชอบต่อความวุ่นวายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบการสอบในช่วงเวลากระชั้นชิด โดยเจ้าตัวยอมรับว่ามาตรการที่ออกมามีความล่าช้าและไม่ทันท่วงทีAlso readธนาคารไทยเดินหน้าแก้ปัญหาหนี้นอกระบบด้วย AI และการลดคอร์รัปชันสู่มาตรฐานสากล
ชนวนเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการตอบรับลาออกคือความกังวลอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มาใช้ในการทุจริตสอบ จนทำให้สาธารณชนสูญเสียความมั่นใจในกระบวนการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา
กลไกการโกงด้วยเทคโนโลยีใหม่
กรณีนี้เริ่มต้นขึ้นหลังจากมีรายงานจากสื่อว่า มีผู้เข้าสอบใบอนุญาตนักบัญชีภาษีอากรซึ่งทำคะแนนได้สูงสุด ยอมรับว่าได้ใช้กล้องขนาดเล็กและโทรศัพท์มือถือร่วมกับ AI เพื่อช่วยในการตอบข้อสอบ
พฤติกรรมดังกล่าวกลายเป็นประเด็นที่สร้างความกังวลให้กับสังคมเกาหลีใต้เป็นวงกว้าง เนื่องจากเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนการสอบซูนึงเพียงไม่กี่วัน ซึ่งเป็นการสอบที่มีผู้เข้าสอบมากกว่า 550,000 คน ทำให้กระทรวงศึกษาธิการต้องเร่งออกมาตรการป้องกันการทุจริตด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเร่งด่วน
มาตรการป้องกันที่สร้างความสับสน
มาตรการที่ถูกนำมาใช้มีตั้งแต่การตรวจสอบแว่นตาอย่างละเอียด เพื่อป้องกันการใช้แว่นตาอัจฉริยะ (Smart Glasses) การติดสติกเกอร์ปิดทับกระดุมเสื้อผ้าของผู้เข้าสอบ เพื่อป้องกันการซ่อนกล้องขนาดจิ๋ว ไปจนถึงการควบคุมสัญญาณ Wi-Fi ภายในพื้นที่สอบ
นอกจากนี้ ทางการยังใช้วิธีส่งข้อความแจ้งเตือนฉุกเฉินไปยังโทรศัพท์มือถือทั่วประเทศถึง 3 ครั้งในวันสอบ เพื่อให้โทรศัพท์ที่ผู้เข้าสอบอาจแอบนำเข้าไปในห้องสอบส่งเสียงแจ้งเตือน ช่วยให้เจ้าหน้าที่ตรวจพบการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้
ตามข้อมูลที่สื่อรายงาน มีรายงานพบกรณีเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ดังกล่าวถึง 111 กรณี ซึ่งตัวเลขนี้สะท้อนถึงความพยายามของเจ้าหน้าที่ในการตรวจจับ แต่ในขณะเดียวกันก็อาจชี้ให้เห็นถึงช่องโหว่ของระบบเดิม
ผลกระทบและมุมมองของ stakeholders
อย่างไรก็ตาม การประกาศเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหลายรายการในช่วงเวลาใกล้วันสอบ กลับสร้างความสับสนให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่คุมสอบเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการเพิ่มมาตรการตรวจสอบและการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่สามารถนำเข้าห้องสอบได้ในช่วงก่อนเริ่มการสอบเพียงไม่นาน
อีกประเด็นที่ถูกนำมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักคือคำให้สัมภาษณ์ของชเว กโย-จิน วัย 72 ปี ระหว่างการประชุมในรัฐสภา เมื่อถูกถามถึงความมั่นใจในการตรวจจับการทุจริตด้วย AI เจ้าตัวตอบในทำนองว่าไม่มั่นใจว่าจะสามารถรับมือได้ เนื่องจากอายุที่มากแล้ว
คำกล่าวตอบดังกล่าวยิ่งทำให้เกิดเสียงวิจารณ์ตามมาอย่างหนักว่า ภาวะผู้นำและขีดความสามารถในการจัดการกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ของผู้บริหารระดับสูงในกรมการทดสอบการศึกษาไม่เพียงพอต่อความท้าทายในยุคดิจิทัล
ผลกระทบที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อกระบวนการสอบคัดเลือกบุคลากรสาธารณะ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างบุคลากรคุณภาพให้แก่ประเทศเกาหลีใต้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
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