ชูริ ซาคุมะ คว้าแชมป์แอลพีจีเอครั้งแรก โตโต้ เจแปน คลาสสิก
ชูริ ซาคุมะ คว้าแชมป์แอลพีจีเอรายการโตโต้ เจแปน คลาสสิก เป็นครั้งแรกของอาชีพ ด้วยการชนะอากิ อิวาอิ 4 สโตรก เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ที่มิโนรีกอร์ส
ชูริ ซาคุมะ นักกอล์ฟหญิงชาวญี่ปุ่นวัย 28 ปี คว้าชัยชนะในรายการ แอลพีจีเอ ทัวร์ รายการ โตโต้ เจแปน คลาสสิก เป็นครั้งแรกในอาชีพของเธอ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน โดยการชนะคู่แข่งด้วยสกอร์รวม 20 อันเดอร์พาร์ 268 คะแนน และทิ้งห่าง อากิ อิวาอิ เพื่อนร่วมชาติไปถึง 4 สโตรก
ชัยชนะครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในเส้นทางอาชีพของ ซาคุมะ เพราะเธอถือเป็นนักกอล์ฟคนที่แปดที่ชนะการแข่งขันรายการนี้จาก การแข่งขัน ไทเฮโย คลับ มินอร์ กอร์ส พาร์ 72 ซึ่งเธอทำสกอร์ในวันสุดท้ายด้วย 8 อันเดอร์พาร์ 64 คะแนน ทำสถิติใหม่สำหรับการแข่งขัน แอลพีจีเอ ทัวร์ รายการนี้Also readเปิดดวง 4 ราศี จะพ้นทุกข์ภายในสิ้นปี 2026 บุญหนุนนำมาซึ่งพรอันยั่งยืน!
การคว้าแชมป์ในครั้งนี้ทำให้ ซาคุมะ ได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขัน วงสวิง แอลพีจีเอ ทัวร์ ไปตลอดฤดูกาลหน้า และยังได้รับเงินรางวัล 315,000 ดอลลาร์สหรัฐ (มากกว่า 10.5 ล้านบาท) ถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเธอในหน้าประวัติศาสตร์วงการกอล์ฟหญิงระดับโลก
รายละเอียดการแข่งขันและกลไกการชนะ
ก่อนเข้าสู่การแข่งขันในวันสุดท้าย อากิ อิวาอิ เป็นผู้นำด้วยสกอร์ 16 อันเดอร์พาร์ 272 คะแนน แต่ ซาคุมะ ทำผลงานได้ดีกว่าด้วยการยิงสกอร์ 4 วัน 20 อันเดอร์พาร์ 268 คะแนน ในการแข่งขันวันสุดท้าย เธอทำสกอร์ 64 คะแนน และทิ้งห่าง อากิ อิวาอิ เพื่อนร่วมชาติไปถึง 4 สโตรก
สำหรับ อากิ อิวาอิ ที่นำมาก่อนหน้านี้เพียง 1 สโตรก หลังจบ 3 วันแรก ทำได้เพียง 1 อันเดอร์พาร์ 71 คะแนน รวม 16 อันเดอร์พาร์ 272 คะแนน และ finishing in second place with 272 strokes while Chiharu Suzuki finished third with 273 strokes and Erina Hara finished fourth with 274 strokes
ส่วน อาภิชญา ยุบล นักกอล์ฟตัวแทนของไทย ทำผลงานได้ดีด้วยสกอร์ 72 คะแนน รวม 14 อันเดอร์พาร์ 274 คะแนน และ finish in fourth place tied with Yuna Araki
มุมมองจากผู้เกี่ยวข้องและคู่แข่ง
อากิ อิวาอิ เพื่อนร่วมชาติที่ finishes in second place with 272 strokes and Erina Hara finished third with 273 strokes while Apinyaya Yubol finished fourth with 274 strokes
Erina Hara finishes in second place with 272 strokes and Erina Hara finished third with 273 strokes while Apinyaya Yubol finished fourth with 274 strokes
ผลกระทบและการแข่งขันครั้งต่อไป
ชัยชนะของ ซาคุมะ ส่งผลให้ เธอได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน แอลพีจีเอ ทัวร์ ในฤดูกาลหน้า และได้รับเงินรางวัล 315,000 ดอลลาร์สหรัฐ (มากกว่า 10.5 ล้านบาท) ซึ่งเป็นเงินรางวัลสูงสุดของการแข่งขันรายการนี้
สำหรับนักกอล์ฟชาวไทยคนอื่นๆ ปาจรีย์ อนันต์นฤการ finishes in 21st place with 279 strokes and Suvichaya Winitchai finishes in 31st place with 281 strokes
Chenettie Wannasaen finishes in 40th place with 282 strokes and Atthaya Thitikul finishes in 46th place with 284 strokes
การแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในการแข่งขันที่สำคัญของ แอลพีจีเอ ทัวร์ และแสดงให้เห็นถึงความสามารถของนักกอล์ฟหญิงจากเอเชีย โดยเฉพาะ ญี่ปุ่น และ ไทย
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