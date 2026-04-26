ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ปิดล้อมบ่อนการพนัน 2 แห่ง ในพื้นที่บึงกุ่มและคลองสามวา จับกุมผู้กระทำความผิดและยึดของกลางจำนวนมาก

ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการ "สิงห์ปราบปรปักษ์" เข้าปิดล้อมบ่อนการพนัน 2 แห่ง ในพื้นที่ย่านบึงกุ่มและเขตคลองสามวา สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดและยึดของกลางได้จำนวนมาก โดยพบนักพนันจำนวน 34 คนในบ่อนแรกและ 65 คนในบ่อนที่สอง พร้อมเงินสดหมุนเวียนกว่า 1 ล้านบาท เจ้าหน้าที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลการตรวจสอบเพิ่มเติม
ชุดปฏิบัติการพิเศษ กรมการปกครอง ได้เปิดปฏิบัติการ " สิงห์ปราบปรปักษ์ " เพื่อเข้าปิดล้อม บ่อนการพนัน 2 แห่ง ในพื้นที่ย่าน บึงกุ่ม และเขต คลองสามวา โดยสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดและตรวจยึดของกลางได้จำนวนมาก เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2569 เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ กรมการปกครอง หลังจากที่ได้สนธิกำลังเข้าปฏิบัติการ " สิงห์ปราบปรปักษ์ " เพื่อเข้าปิดล้อม บ่อนการพนัน 2 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยจุดแรกที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้น พบว่าสถานที่ตั้งเป็นโกดังชั้นเดียว อยู่ไม่ไกลจากซอยเสรีไทย 27 และอยู่ห่างจากสถานีตำรวจนครบาลบึงกุมประมาณ 2 กิโลเมตร จากการเข้าตรวจค้นพบว่าบริเวณทางเข้ามีการติดลูกกรงเหล็กขนาดใหญ่ เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาสักพักก่อนที่จะสามารถเปิดได้ ภายในห้องพบอุปกรณ์สำหรับเล่นการพนันและโต๊ะไฮโลขนาดใหญ่จำนวน 1 โต๊ะ บนโต๊ะพบเงินสด บัตรเบอร์ และเงินสดจำนวนหนึ่ง บริเวณโต๊ะพนันมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด รวมไปถึงมีกฎกติกาในการเล่น นอกจากนี้ยังพบกระดาษแอปพลิเคชันกลุ่มไลน์ไว้ให้สมาชิกสมัครเข้าไปเล่นการพนันสำหรับนักพนันที่อยู่ภายในบ่อนนี้ มีทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยตั้งแต่ 45 ปีไปจนถึงเกิน 60 ปี รวมทั้งหมดเกือบ 34 คน เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการสอบปากคำก่อนจะคุมตัวนักพนันไปดำเนินคดีตามกฎหมายที่สถานีตำรวจภูธร บึงกุ่ม นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ รองอธิบดี กรมการปกครอง เปิดเผยว่า ปฏิบัติการในครั้งนี้เจ้าหน้าที่พบว่าบ่อนทั้ง 2 แห่ง มีการเปิดให้เล่นการพนันอย่างโจ่งแจ้งใกล้กับชุมชน ซึ่งจะต้องตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่มีการกวดขันหรือไม่ นอกจากนี้จะทำการขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงิน รวมไปถึงผู้ครอบครองสถานที่ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ ขณะที่ บ่อนการพนัน อีกแห่งหนึ่งพิกัดอยู่บริเวณถนนหทัยราษฎร์ ใกล้กับซอย 46 เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นพบนักพนันจำนวน 65 คน อุปกรณ์สำหรับเล่นการพนันไฮโลและเกมยิงปลา จากการตรวจค้นบนโต๊ะพนันพบเงินสดหมุนเวียนเฉพาะช่วงเช้ากว่า 1 ล้านบาท ซึ่งในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะคุมตัวผู้ต้องหาไปดำเนินคดีที่สถานีตำรวจนครบาลนิมิตรใหม่ นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ รองอธิบดี กรมการปกครอง กล่าวเพิ่มเติมว่า การปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามการพนันที่ผิดกฎหมาย ซึ่งจะมีการขยายผลการตรวจสอบเพิ่มเติมทั้งในด้านการเงินและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพมากที่สุ.
บ่อนการพนัน กรมการปกครอง สิงห์ปราบปรปักษ์ บึงกุ่ม คลองสามวา
