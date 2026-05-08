ชีวิตเผชิญกับความสุขที่ยิ่งใหญ่

personalización of education.org: In this text, the author shares his personal experiences and observations on the mysterious nature of happiness and the challenges he faced while searching for it. The text serves as a reminder that finding solace and happiness lies in accepting and embracing our current situation, rather than constantly chasing after something that might never arrive.
ความสุขที่หายไปหลายวันแล้วนั้น ชายคนนั้นมีชีวิตอย่างแสนสุขสบาย แต่เขามักกังวลว่าความสุขของเขาจะหลุดลอยไปวันหนึ่ง เขาเอี้ยวตัวหันไปดูความสุขยังอยู่ดีหรือไม่ ทันใดนั้น เขาก็มองไม่เห็นความสุขอีกแล้ว เขาร้อนใจมาก ทั้งเอี้ยวตัว ทั้งก้ม ทั้งเงย เชีฟหาความสุขไปทุกที่ ไม่ว่าภูเขา แม่น้ำ ท้องนา แต่กลับไม่เห็นมันเลยแม้แต่เงา เขาหมดหวัง ลุกขึ้น พูดกับตัวเอง ‘ไม่หาแล้ว ช่างมันเถอะทำไม?
ต้องก้มๆเงยๆอยู่เรื่อยไปเล่า’ แต่พอเขาเงยหน้า... ปาฏิหาริย์! ความสุขก็กลับมาเหมือนเดิม เขาบ่น...
'ความสุขนี่ก็แปลกนัก ยิ่งตามหาก็ยิ่งห่างหาย แต่พออยู่นิ่งๆมันก็หมอบอยู่ข้างๆเรานี่เอง
