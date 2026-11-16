ชีวประวัติหลวงเดชสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คนแรก
เจาะลึกประวัติหลวงเดชสหกรณ์ (หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คนแรกของไทย จบปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์จากสวิตเซอร์แลนด์ มีบทบาทสำคัญในร่างแผนเศรษฐกิจแห่งชาติ
หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ หรือที่รู้จักกันดีในนามว่า หลวงเดชสหกรณ์ เป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทย โดยได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์ คนแรกของประเทศไทย การดำรงตำแหน่งนี้มีขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ซึ่งเขาได้เข้ามามีบทบาทในคณะรัฐมนตรีและสภาผู้แทนราษฎรอย่างสำคัญ
ประวัติการแต่งตั้งและตำแหน่งรัฐมนตรีคนแรก
หลวงอังกณานุรักษ์ (สมถวิล เทพาคำ) ได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและประกาศจัดตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้น โดยคณะรัฐมนตรีชุดดังกล่าวได้แถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในช่วงวันที่ 27 ถึง 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 และได้รับการไว้วางใจจากสภาในสมัยนั้น แต่หากกล่าวถึงรากฐานที่แท้จริงของตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นั้น ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองAlso readม็อบกำนันมะโน บุกกระทรวงพลังงาน แสดงจุดยืน เรียกร้องลดราคาน้ำมัน
หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชั่วคราวและคณะกรรมการราษฎร ซึ่งเทียบเท่าคณะรัฐมนตรีในปัจจุบัน โดยมีพระยามโนปกรณนิติธาดาเป็นประธานคณะกรรมการราษฎร ซึ่งทำหน้าที่เสมือนนายกรัฐมนตรีในยุคนั้น ขณะที่หม่อมหลวงอุดม สนิทวงศ์ น้องชายของเขาซึ่งเป็นคนสายพลเรือยูธได้เข้าร่วมการเปลี่ยนแปลงการปกครองเช่นกัน แต่หม่อมหลวงเดชไม่ได้เป็นสมาชิกคณะราษฎรสายพลเรือ
คุณวุฒิการศึกษาและพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
เหตุผลสำคัญที่ทำให้หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งสำคัญทางเศรษฐกิจ คือคุณวุฒิการศึกษาที่โดดเด่นและตรงตามสาขาวิชา เขาคือผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเกรอร์เนซ เมืองเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ด้วยเกียรตินิยมสูง (Cum Laude) ซึ่งเป็นคุณวุฒิระดับสูงที่หายากในยุคนั้นสำหรับบุคลากรทางการไทย
หลังจากจบปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ ได้เดินทางไปยังประเทศอังกฤษ เพื่อทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศไทยกับสหราชอาณาจักร เป็นระยะเวลา 6 เดือน การศึกษานี้สร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้กับท่านในการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
บทบาทในการร่างแผนเศรษฐกิจแห่งชาติ
เมื่อรัฐบาลได้มีการมอบหมายให้หลวงประดิษฐมนูธรรม เป็นผู้นำในการร่างนโยบายเศรษฐกิจแห่งชาติ หรือที่รู้จักกันในชื่อ "เค้าโครงการเศรษฐกิจ" และ "สมุดปกเหลือง" ในเวลาต่อมา หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ ได้รับแต่งตั้งให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมานุการ (หรือคณะกรรมาธิการ) หนึ่งในคณะผู้พิจารณาให้ความเห็นต่อเค้าโครงการเศรษฐกิจดังกล่าว
การพิจารณาเค้าโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติได้ดำเนินการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2475 และมีการแต่งตั้งคณะกรรมานุการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อเค้าโครงการเศรษฐกิจดังกล่าว การที่หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นหนึ่งในคณะกรรมานุการพิจารณาให้ความเห็นต่อเค้าโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติ น่าจะด้วยเหตุผลด้านความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
การบุกเบิกกิจการสหกรณ์ไทย
หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ ได้รับราชการในกระทรวงพาณิชย์ และในช่วงที่เริ่มเข้ามารับราชการใหม่ๆ ท่านเป็นผู้หนึ่งที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับกิจการสหกรณ์เป็นพิเศษ ความสนใจและผลงานด้านนี้เองที่ทำให้ท่านได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น "หลวงเดชสหกรณ์" ในปี พ.ศ. 2474 (หมายเหตุ: ข้อมูลต้นฉบับระบุ พ.ศ. 24714 ซึ่งอาจเป็นความคลาดเคลื่อนในการพิมพ์ต้นฉบับ แต่บริบทคือยุคเริ่มแรก)
นอกจากนี้ หลังการใช้รัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ท่านยังคงเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อไปตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ และเป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีคณะที่ 2 ที่มีพระยามโนปกรณนิติธาดานายกรัฐมนตรี ซึ่งหมายความว่า ท่านได้เป็นรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องจากคณะรัฐมนตรีคณะที่ 1 ด้วย
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