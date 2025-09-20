ชาวไทยในต่างแดนร่วมใจจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 8 ครบ 100 ปี

ชุมชนชาวไทยทั่วโลกจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครบ 100 ปี ทั้งพิธีทางศาสนา กิจกรรมจิตอาสา และงานเฉลิมฉลองทางวัฒนธรรม สะท้อนความรักและความภักดีของชาวไทยในต่างแดน
สหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่างร่วมใจจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ครบ 100 ปี ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร กิจกรรมหลากหลายรูปแบบถูกจัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยในนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ท่านตะเภาพงษ์ กสญ.
ณ นครนิวยอร์ก เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ วัดนิวยอร์กธัมมาราม ซึ่งมีข้าราชการและชาวไทยเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น โดยท่าน ต่อ ศรลัมพ์ กสญ. ณ นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมนำอาหารไปมอบให้ Hollywood Food Coalition เพื่อปรุงอาหารช่วยเหลือผู้ไร้บ้าน กิจกรรมนี้ได้รับความชื่นชมจากชาวอเมริกันเป็นอย่างมาก และเป็นการแสดงออกถึงความรักและความห่วงใยที่ชาวไทยมีต่อเพื่อนมนุษย์\ในทวีปออสเตรเลีย กิจกรรมเฉลิมฉลองก็ดำเนินไปอย่างคึกคักเช่นกัน ท่านอาจารี ศรีรัตนบัลล์ ออท. ณ กรุงแคนเบอร์รา เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ วัดธัมมธโร แคนเบอร์รา นอกจากนี้ ท่านนฤชัย นินนาท กสญ. ณ นครซิดนีย์ ได้เป็นประธานในพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ ณ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล ชุมชนชาวไทยในรัฐนิวเซาท์ เวลส์ ยังได้ร่วมกับสมาคมชาวปักษ์ใต้จัดงานสารทเดือนสิบ ที่วัดป่าพุทธรังษี แคมเบิลทาวน์ มีการแสดงมโนราห์ ออกร้านอาหารปักษ์ใต้ และอื่นๆ อีกมากมาย กิจกรรมเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีและความเข้มแข็งของชุมชนชาวไทยในต่างแดน รวมถึงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป ในขณะเดียวกัน นางอรทัย ศรีสถาน อดีตเจ้าของร้านอาหารไทยในซิดนีย์ ได้กลับมาเปิดธุรกิจใหม่หลังจากกลับไปดูแลครอบครัวที่ประเทศไทยเป็นเวลานาน การกลับมาครั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและศักยภาพของชาวไทยในการสร้างสรรค์ธุรกิจในต่างประเทศ\นอกจากกิจกรรมในสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียแล้ว ประเทศอื่นๆ ทั่วโลกก็มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเช่นกัน ท่านจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ ออท. ณ กรุงเบอร์ลิน เยอรมนี ได้เลี้ยงอาหารค่ำแก่ท่านแอ็นสท์ ไรเชิล ออท. เยอรมนี ประจำประเทศไทย เพื่อหารือเรื่องการค้าและการลงทุน สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและเยอรมนี ในขณะเดียวกัน ที่ประเทศเยอรมนีก็มีการจัดงาน “เทศกาลอาหารไทย” ในเมือง ZEVEN เพื่อส่งเสริมสินค้าไทย ผลไม้ไทย และดนตรีไทย โดยมีศิลปินชื่อดังอย่างแซ็ค ชุมแพ และเอ็ม เทพบุตร มาร่วมแสดง กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากผู้คนเป็นจำนวนมาก และเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ท่านพรรณนภา จันทรารมย์ ออท. ณ กรุงเบิร์น ได้เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายพระราชกุศล ณ วัดศรีนครินทรวราราม เกรทเช่นบาค และที่ประเทศสวีเดน ท่านอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส ออท. ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้นำชุมชนชาวไทยเข้าร่วมงานแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ที่เมืองอุปซอลา ซึ่งมีการแสดงศิลปะและอาหารไทยหลากหลายชนิด กิจกรรมเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในระดับนานาชาต
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 8 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ชุมชนไทยในต่างแดน วัฒนธรรมไทย
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
