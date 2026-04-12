ชาวสวนปาล์มเดือด! จี้รัฐบาลยกเลิกมาตรการส่งออก, ขีดเส้นตาย 1 สัปดาห์

เครือข่ายชาวสวน ปาล์มน้ำมัน ทั่วประเทศเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกมาตรการควบคุมการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบทันที พร้อมทั้งยื่นข้อเสนอ 4 ข้อเพื่อแก้ไขปัญหา ราคาปาล์ม ตกต่ำอย่างรุนแรง โดยกลุ่ม เกษตรกร ได้ขีดเส้นตายให้รัฐบาลพิจารณาข้อเรียกร้องภายใน 1 สัปดาห์ หากไม่มีการตอบสนองจะยกระดับการชุมนุมด้วยการเคลื่อนขบวนเข้ากรุงเทพมหานครหลังเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งสถานการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.
) ได้ประกาศมาตรการควบคุมการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2569 โดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงทางพลังงานและค่าครองชีพเป็นหลัก การตัดสินใจครั้งนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ทำให้ราคาปาล์มทะลายหน้าลานดิ่งลงอย่างรวดเร็ว สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล\วิกฤตราคาปาล์มน้ำมันที่เกิดขึ้นครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรอย่างรุนแรง ราคาปาล์มทะลายหน้าลานลดลงจาก 8.90 บาท เหลือเพียง 7.00 บาทต่อกิโลกรัมภายในระยะเวลาเพียง 4 วัน ซึ่งเป็นการลดลงอย่างรวดเร็วและสร้างความเสียหายอย่างมาก มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นคิดเป็น 120 ล้านบาทต่อวัน หรือเกือบ 500 ล้านบาทในช่วงเวลาอันสั้น เหตุการณ์นี้สวนทางกับคำชี้แจงของกระทรวงพาณิชย์ที่พยายามตรึงราคาน้ำมันพืชบรรจุขวดไว้ไม่ให้เกิน 50 บาท โดยผลักภาระต้นทุนความล้มเหลวไปให้เกษตรกรและลานเทเพียงฝ่ายเดียว เครือข่ายชาวสวนปาล์มน้ำมันและลานเทภาคใต้ซึ่งเป็นแกนนำในการเคลื่อนไหว ได้ออกมาแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อมาตรการดังกล่าว พร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพของตลาดปาล์มน้ำมันในประเทศ นอกจากนี้เครือข่ายฯ ยังได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการแก้ไขโครงสร้างราคาที่ไม่เป็นธรรม และการสร้างกลไกที่โปร่งใสและยุติธรรมสำหรับเกษตรกร\เพื่อคลี่คลายสถานการณ์และป้องกันการยกระดับการชุมนุม เครือข่ายชาวสวนปาล์มน้ำมันได้ยื่นข้อเสนอ 4 ข้อต่อรัฐบาล ดังนี้ ข้อแรกคือการผ่อนคลายมาตรการส่งออกทันที เพื่อคืนสมดุลให้โครงสร้างการค้าสากลและรักษาฐานลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งอาจสูญเสียมูลค่าการค้ากว่า 50,000 ล้านบาทต่อปี ข้อสองคือการประกาศใช้ B10 เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐาน เพื่อให้ภาคพลังงานช่วยดูดซับผลผลิตส่วนเกินที่มีออกมาวันละ 60,000 ตัน ซึ่งเป็นกลไกราคาที่เป็นธรรมกว่าการบังคับ ข้อสามคือการปฏิรูปโครงสร้างราคา 'คุณภาพสัมพันธ์' เลิกนโยบายสั่งการรายวัน และใช้โมเดลราคาที่สภาเกษตรกรแห่งชาติเสนอ เพื่อให้ราคาวัตถุดิบขยับตามผลิตภัณฑ์อย่างเป็นธรรม และข้อสุดท้ายคือการพัฒนาการผลิตไบโอดีเซลจากวัตถุดิบในประเทศ โดยสนับสนุนการใช้เอทานอลและแอลกอฮอล์ที่ผลิตเอง แทนการนำเข้าสารเคมีราคาสูงจากต่างประเทศ ข้อเสนอเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน และการสร้างระบบตลาดที่เป็นธรรมและโปร่งใ
