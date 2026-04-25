ชาวอเมริกัน 77% ชี้ 'ทรัมป์' ต้องรับผิดชอบ ราคาน้ำมันพุ่งสูง

ผลสำรวจเผยชาวอเมริกันส่วนใหญ่โทษทรัมป์เป็นสาเหตุราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นสู่ 4.05 ดอลลาร์ต่อแกลลอน ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-อิสราเอล กับอิหร่าน
สถานการณ์ ราคาน้ำมัน ที่พุ่งสูงขึ้นใน สหรัฐอเมริกา ได้กลายเป็นประเด็นร้อนแรงที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชนอย่างมาก ผลสำรวจล่าสุดจาก Reuters/Ipsos ได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจว่า ชาวอเมริกันส่วนใหญ่ถึง 77% มองว่าอดีตประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ มีส่วนรับผิดชอบต่อสถานการณ์ ราคาน้ำมัน ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย ราคาน้ำมัน เฉลี่ยทั่วประเทศในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 4.
05 ดอลลาร์ต่อแกลลอน เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 3.17 ดอลลาร์ต่อแกลลอน การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าครองชีพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการขนส่งสินค้าต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อภาวะเงินเฟ้อโดยรวมของประเทศ ผลสำรวจยังชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างในความคิดเห็นตามแนวทางการเมือง โดยผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตถึง 95% และผู้ที่ไม่สังกัดพรรคการเมืองใดๆ 82% ต่างก็กล่าวโทษทรัมป์ว่าเป็นสาเหตุหลักของปัญหาราคาน้ำมันที่สูงขึ้น แม้แต่ในกลุ่มผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันเอง ก็มีถึง 55% ที่มองว่าทรัมป์มีความรับผิดชอบในเรื่องนี้ด้วย สถานการณ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกา อิสราเอล และอิหร่าน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อตลาดน้ำมันโลก การที่ราคาน้ำมันสูงขึ้นยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีเพียง 27% ของผู้ตอบแบบสอบถามที่เห็นด้วยกับคำกล่าวอ้างของทรัมป์ที่ว่าเศรษฐกิจกำลัง 'รุ่งเรือง' ในขณะที่ 70% ไม่เห็นด้วย และเกือบ 40% คัดค้านอย่างรุนแรง ความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อเป็นปัญหาที่น่ากังวลที่สุดสำหรับชาวอเมริกัน โดย 82% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าภาวะเงินเฟ้อเป็นปัญหาที่น่ากังวลมาก และ 77% เจาะจงว่าเป็นเรื่องของราคาน้ำมันโดยเฉพาะ เฮเธอร์ ลอง หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จาก Navy Federal Credit Union ได้ให้ความเห็นว่า ผลกระทบของราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจะขยายวงกว้างออกไป เนื่องจากต้นทุนการขนส่งที่สูงขึ้นจะถูกส่งต่อไปยังราคาสินค้าทุกประเภท ตั้งแต่อาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า ไปจนถึงของเล่น ซึ่งล้วนต้องพึ่งพาการขนส่งทั้งสิ้น นอกจากนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกือบ 6 ใน 10 ระบุว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะไม่สนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งที่เห็นดีเห็นงามกับแนวทางของทรัมป์ในการทำสงครามกับอิหร่านในการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะถึงนี้ สะท้อนให้เห็นว่าประเด็นเรื่องราคาน้ำมันและความขัดแย้งระหว่างประเทศกำลังเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้มีสิทธิเลือกตั้
