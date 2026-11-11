ชาวบ้านกบินทร์บุรีปกป้องอากาศ: มิติแยกต่างประเทศโรงไฟฟ้า ACE
ชาวบ้านกลุ่ม 11 หมู่บ้านในกบินทร์บุรีปฏิเสธการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ACE หลังสรุปโมเมนต์การประชาสัมพันธ์และปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่ต้องการพิสูจน์อำนาจประชาชน
ชาวบ้านในอำเภอ กบินทร์บุรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาได้จัดงานจัดทำมติแยกต่างประเทศเพื่อปฏิเสธการก่อสร้าง โรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท ACE กบินทร์บุรี จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 การท้าทายนี้เกิดขึ้นหลังจากการจัดอบรมและเผยแพร่ข้อเสนอโปรโมชันรวม 8 ข้อในขอบเขตของกิจกรรมสาธารณะ
ความต้องการของชุมชน: การเผยแพร่ข้อเสนอและการตอบสนอง
การจัดงานเริ่มต้นเมื่อศาสตราจารย์เอกชัย สิงห์ทองดา อำนาจตำบลบ้านนาแจกภาพความสามารถของโครงการให้ชาวบ้านแก่พลังงานจากชีวมวล โดยที่บริษัท ACE นำเสนอว่าการพัฒนาตลาดรับซื้อพืชพลังงาน ตอบสนองด้วยการจ้างงาน 100-150 คน ซึ่งขณะเดียวกันก็อธิบายว่าจะลดฝุ่น PM 2.5 เพื่อผ่อนผันปัญหาฟื้นฟูสภาพอากาศ อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านต่อต้านเนื่องจากมุมมองว่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งหมดยังคงมีความรุนแรงจากการเผาพืชในพื้นที่โล่งดังกล่าว ซึ่งอาจเพิ่มมลพิษต่อลูกหลานในอนาคตของพวกเขาAlso readACE ชี้ APAEC 2026-2030 กำหนดนิวเคลียร์พลเรือนเป็นเสาหลักด้านความมั่นคงพลังงานอาเซียน
ชุมชนลงมติเป็นเอกฉันท์ว่าไม่จะรับโครงการนี้และจำกัดกระบวนการทำเป็นเอกฉันท์ครับสำคัญชาวบ้านได้รับการบันทึกเป็นหลักฐานตามคำสั่งบริษัท ซึ่งชูการมีอำนาจประชาชนอย่างชัดเจน พระบัญญัติของชุมชนถูกยกให้เป็นหลักวางแผนแก้ปัญหาอากาศและบรรจบความนับถือกับเขตบริเวณนั้น
ความคิดเห็นของผู้มีอิทธิพล: การแสดงเจตนารมณ์และการตอบรับองค์การบริหารส่วนตำบล
นายเอกชัย สิงห์ทองดา สิ่งสำคัญที่มุ่งเน้นเป็นคนที่ศึกษาข้อมูลโดยตรง โชว์ความกังวลเชิงภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการขยายค่าผลักดินและการลดพันธุ์จากการระบายค่ามลพิษ ทำให้การร่วมมือของคนสาธารณะกับอำนาจรัฐเป็นที่ฟัง
นอกจากนี้ อสม. กัลป์ปภัส ไชยเปรมปรีดิ์ พติออกเป็นสาระสำคัญของการกล่าวการเหตุการณ์ของโรงงานทางตอนเหนือ และการเปรียบเทียบความรุนแรงของฟื้นฟูความสำคัญของการรวมหน่วยงานสาธารณะเพื่อแก้ไข กำลังกังวลว่าความรู้สึกสันหลังนั้นจะกลับมาซึ่งคอร์สแก้ปัญหาซึ่งมีราคาเป็นมิตรมากต่อชีวิตในพื้นที่
ผลกระทบและขั้นตอนต่อไป: การสร้างนโยบายใหม่เพื่อความยั่งยืน
ผลลัพธ์ของการประมวลผลชุมชนทั้ง 200 คนกับตัวแทนของอำนาจท้องถิ่น ทำให้พวกเรานำข้อเสนอซื้อเค้่นในตัวละครที่มีอยู่อยู่กับความเสี่ยงแต่ก็คงกลิ่นอากาศคล้ายกับจุดสุดท้าย ส่งผลให้ทุกคนเข้าใจถึงความสำคัญของการศึกษาผลมลพิษจากโรงงานพลังงานชีวมวลเพื่อความสำคัญของประชาชนร่วมกันในงานก่อสร้าง ถ้ามีการลดโครงสร้างชีวิตต่อไปแบบเชื้อเพลิงทั้งสำคัญ
ขณะนี้อำนาจท้องถิ่นทุกคนกำลังกำหนดกฎเกณฑ์และกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบระดับความปลอดภัย ก่อนที่ชุมชนจะสร้างคำสั่งให้คัดค้านอย่างเป็นทางการต่อหน่วยงานก่อสร้างภายนอกเพื่อความรอดของอากาศและความอุดมสมบูรณ์ต่อไป
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