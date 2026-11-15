ชาวพะเยาสุดตะลึง เมฆรูปร่างคล้ายพญานาคชูเศียรมาก่อนสลาย
ปรากฏการณ์น่าตื่นเต้นเมื่อชาวพะเยาเห็นกลุ่มเมฆคล้ายพญานาคชูเศียรเหนือดอยหลวงและดอยหนอก ก่อนสลายใน 1 นาที สร้างความฮือฮาและมีการตีเลขเสี่ยงโชค
ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สร้างความตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัด พะเยา อย่างกว้างขวาง เมื่อกลุ่มเมฆที่มีลักษณะผิดปกติปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าในทิศตะวันตกเหนือแนวปลายยอด ดอยหลวง และ ดอยหนอก ซึ่งกลุ่มเมฆดังกล่าวมีรูปร่างคล้าย พญานาค กำลังชูคอหรือชูเศียรขึ้นสู่ท้องฟ้า สร้างความประหลาดใจให้แก่ผู้พบเห็นเป็นจำนวนมาก
รายละเอียดภาพเมฆคล้ายพญานาคบนดอยหลวง
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเย็นที่ผ่านมา ซึ่งประชาชนในเขตเทศบาลและบ้านใกล้เคียงในจังหวัดพะเยาต่างพร้อมใจกันสังเกตการณ์บนท้องฟ้า เมื่อพบเห็นกลุ่มเมฆหรือกลุ่มควันที่มีสีดำและมียางแปลกตาเกิดขึ้นบริเวณทิศตะวันตกของท้องฟ้าAlso readแมนยูมีหวัง? หม่อมปลื้มวิเคราะห์ เคน กริฟฟิน มหาเศรษฐีจ่อเทคโอเวอร์
ลักษณะของก้อนเมฆดังกล่าวมีความคดโค้งอย่างชัดเจน คล้ายกับพญานาคที่กำลังเคลื่อนไหวและชูเศียรขึ้นสู่ท้องฟ้า ท่ามกลางแสงอาทิตย์ที่กำลังจะลับขอบฟ้าและแสงไฟริมถนนที่เริ่มสว่างขึ้น ทำให้ภาพที่เกิดขึ้นดูมีชีวิตชีวาและน่าติดตามอย่างมากสำหรับผู้ที่จับตาเหตุการณ์นี้
ความเชื่อและปฏิกิริยาของผู้พบเห็น
ผู้บันทึกภาพไว้ได้ชี้ให้เห็นว่า กลุ่มเมฆสีดำได้ทอดตัวยาวจากแนวท้องฟ้าก่อนที่จะ โค้งงอขี้นด้านบน คล้ายกับลำตัวของพญานาคที่กำลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้า และปรากฏให้เห็นได้เพียงประมาณ 1 นาที ก่อนที่รูปทรงดังกล่าวจะค่อยๆ เปลี่ยนแปลงและสลายหายไปในที่สุด
ชาวบ้านที่พบเห็นเหตุการณ์ต่างพากันหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน และมีการแชร์ต่อกันอย่างรวดเร็วในสื่อสังคมออนไลน์ โดยหลายคนมองว่ารูปทรงดังกล่าวตรงกับตำนานความเชื่อเรื่องพญานาคตามหลักศาสนา
ข้อโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์และศาสนา
ในมุมมองของส่วนที่มุ่งเน้นทางวิทยาศาสตร์认为ว่า ปรากฏการณ์นี้เป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้ตามสภาพอากาศและการก่อตัวของเมฆ ซึ่งเป็นกระบวนการทางอุตุนิยมวิทยาปกติที่อาจสร้างรูปทรงแปลกตาได้
แต่สำหรับผู้ที่มีความเชื่อและศรัทธาเรื่องพญานาค โดยเฉพาะกลุ่มสายมูและผู้ที่ชื่นชอบการเสี่ยงโชค มองว่าเหตุการณ์นี้มีความหมายพิเศษ เนื่องจากพญานาคถือเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ตามคติความเชื่อของไทยและพุทธศาสนา เชื่อมโยงกับสายน้ำ ความอุดมสมบูรณ์ และการปกป้องคุ้มครอง
ดังนั้น เมื่อเกิดภาพหรือปรากฏการณ์บนท้องฟ้าที่มีรูปทรงคล้ายพญานาค จึงมักได้รับความสนใจจากผู้ที่ชื่นชอบในการเสี่ยงโชคเป็นพิเศษ และมีการนำรูปทรงและลักษณะที่ปรากฏในภาพไปตีความเป็นตัวเลขตามความเชื่อส่วนตัว เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคในงวดที่จะถึงนี้
ผลกระทบทางสังคมและแนวโน้มต่อไป
เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมความเชื่อที่มีรากฐานลึกซึ้งในสังคมไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือที่ผู้คนยังเคารพบูชาและเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติ การตีความปรากฏการณ์ธรรมชาติจึงมักผสมผสานระหว่างเหตุผลทางวิทยาศาสตร์และความเชื่อส่วนบุคคล
ทั้งนี้ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการตรวจสอบสภาพอากาศเพื่ออธิบายปรากฏการณ์นี้ แต่คาดว่าจะมีรายงานเพิ่มเติมหากมีผู้พบเห็นปรากฏการณ์คล้ายกันในพื้นที่อื่นของจังหวัดพะเยาในอนาคต
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