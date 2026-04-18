ชาวบ้านสบแพม ปาย โอดครวญ! ลอบขุดทรายแม่น้ำปาย กัดเซาะตลิ่ง สูญเสียที่ดินกว่า 10 ราย ร้องทุกหน่วยงาน เงียบกริบ

ชาวบ้านบ้านสบแพม อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก จากกลุ่มผู้ค้าหินทรายเถื่อน ลักลอบขุดทรายในแม่น้ำปายตอนกลางคืน ส่งผลให้ลำน้ำเปลี่ยนสาย กัดเซาะตลิ่งพังทลาย ชาวบ้านกว่า 10 ราย สูญเสียที่ดินถาวร แม้เคยร้องเรียนไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีและศูนย์ดำรงธรรมแล้ว แต่เรื่องเงียบหาย ไร้หน่วยงานดำเนินการ
ชาวบ้าน บ้านสบแพม หมู่ 4 ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัด แม่ฮ่องสอน กำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก จากการ ลักลอบขุดทราย ใน แม่น้ำปาย โดยกลุ่มผู้ค้าหินทรายเถื่อน ได้นำรถแบ็คโฮลงมาขุดทรายอย่างต่อเนื่องในช่วงกลางคืน ตั้งแต่เวลา 03.00 น.
จนถึงรุ่งเช้า เป็นเวลากว่า 3-4 วันแล้ว การกระทำดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพแวดล้อมของแม่น้ำปาย ทำให้สายน้ำเปลี่ยนทิศทางและกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวขึ้น ได้กัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำจนพังทลาย ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนกว่า 10 ราย โดยพื้นที่ดินของชาวบ้านได้สูญเสียไปกับสายน้ำอย่างถาวร ไม่สามารถเรียกคืนกลับมาได้ ปัญหาการลักลอบขุดทรายนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ ชาวบ้านเคยยื่นหนังสือร้องเรียนไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีแล้ว แต่ได้รับหนังสือตอบกลับให้ไปดำเนินการร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอและจังหวัดแทน เมื่อชาวบ้านได้เดินทางไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องก็เงียบหายไปเหมือนเดิม ไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาดำเนินการตรวจสอบหรือแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านได้เลย จนถึงปัจจุบันนี้ ยังคงปล่อยให้กลุ่มผู้กระทำผิดดำเนินการขุดทรายอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย สร้างความเสียหายให้กับทรัพยากรธรรมชาติและส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ สิ่งที่น่าสังเกตคือ กลุ่มลักลอบขุดทรายเหล่านี้ได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลานานแล้ว ทั้งที่เรื่องดังกล่าวเป็นที่รับรู้ของคนในท้องถิ่นจำนวนมาก และมีการร้องเรียนไปยังส่วนราชการในพื้นที่หลายครั้ง แต่กลับไม่เคยมีการดำเนินการใดๆ กับกลุ่มผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง ทรายที่ถูกขุดจากแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำสาธารณะเหล่านี้ ถูกนำไปขายให้กับนักธุรกิจในพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงอำเภอปางมะผ้า และอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นถึงเครือข่ายการค้าน้ำเถื่อนที่ใหญ่กว่าที่คิด และยังขาดการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายอย่างต่อเนื่องและสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยไม่ได้รับการเยียวยาที่เหมาะสม ปัญหาเหล่านี้ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อปกป้องทรัพยากรแม่น้ำปายและบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับประชาชน และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต การจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งยวดในสถานการณ์เช่นนี
ลักลอบขุดทราย แม่น้ำปาย บ้านสบแพม อำเภอปาย แม่ฮ่องสอน
