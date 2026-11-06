ชาวบ้านประจันตคามช็อกโดนไล่ที่ 15 วัน ทับซ้อนเขตป่าสงวน 151 ปี
กลุ่มชาวบ้านบ้านพร้องไผ่ จ.ปราจีนบุรี แจ้งความหลังรับหนังสือไล่ออกจากพื้นที่ภายใน 15 วัน โดยชี้พยานโฉนดเอกชนทับซ้อนเขตป่าสงวนและที่ทำการอาศัยมากว่า 151 ปี
กลุ่มชาวบ้านและผู้นำชุมชน บ้านพร้องไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านนา อำเภอบุ่งอินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี รวมตัวกว่า 30 คน เดินทางเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ สภ.กบินทร์บุรี เพื่อเตรียมหลักฐานทางกฎหมาย หลังได้รับหนังสือแจ้งเตือนจากเอกชนให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและขนย้ายทรัพย์สินออกจากพื้นที่ภายใน 15 วัน โดยอ้างสิทธิ์ครอบครองตามเอกสาร นส.3ก ซึ่งเป็นเรื่องที่สร้างความไม่พอใจอย่างมากให้แก่ชาวบ้านที่ทำกินในพื้นที่มากว่าหนึ่งศตวรรษ
ข้อเท็จจริงการอยู่อาศัยยาวนานกว่า 151 ปี
นายดาว อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อายุ 70 ปี ให้สัมภาษณ์ว่า ครอบครัวของตนและชาวบ้านได้อาศัยทำกินในพื้นที่ดังกล่าวมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2418 หรือรวมระยะเวลากว่า 151 ปี นับตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นพื้นที่ป่าดงดิบที่ยังไม่มีการสำรวจแบ่งแปลงที่ดินชัดเจน ในยุคนั้นการเดินทางจำเป็นต้องใช้เท้าเดินหรือขี่ม้าเข้าไปได้เท่านั้น ไม่มีบุคคลใดมาอ้างสิทธิ์ในพื้นที่นี้แม้แต่คนเดียวAlso readฉก.ควบคุมมลพิษ พบ 3 โรงงานชลบุรีลอบนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ ไร้ใบอนุญาต สั่งรวบ 15 แรงงานต่างด้าว อายัดเครื่องจักรทั้งหมด
เมื่อชุมชนมีการพัฒนาและสร้างบ้านเรือนให้มั่นคงถาวร กลับต้องเผชิญกับสถานการณ์ถูกข่มขู่ให้พ้นพื้นที่โดยทันที ซึ่งชาวบ้านมองว่าไม่เป็นธรรมอย่างร้ายแรงนางชลิตา ตัวแทนชาวบ้านระบุว่า พวกเขาได้ใช้ชีวิตอย่างเปิดเผยและเป็นเจ้าของพื้นที่ดังกล่าวมาอย่างยาวนานจนนับเป็นร้อยปี
พยานหลักฐานโฉนดทับซ้อนเขตป่าสงวน
นางชลิตาได้ตั้งข้อสังเกตว่า ที่ดินบริเวณนี้ติดกับเขตป่าสงวนแห่งชาติ แต่กลับมีเอกสารสิทธิ์ที่ดินจำนวนนับพันไร่ที่ออกให้กับภาคเอกชน สามารถออกเอกสารสิทธิ์ทับซ้อนกับพื้นที่ที่ชาวบ้านอยู่อาศัยได้ จึงเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงทันที เนื่องจากพบเห็นความผิดปกติของกระบวนการออกเอกสารสิทธิ์หลายจุด
นายสุนทร คมคาย ประธานอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมอำเภอบุ่งอินทร์บุรี และแกนนำกลุ่มปราจีนเข้มแข็ง ได้เปิดเผยรายละเอียดหลังประสานงานกับเจ้าพนักงานป่าไม้และฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2569
การตรวจสอบพบความผิดปกติสำคัญ 2 จุดหลัก คือ โฉนดเลขที่ 25718 เนื้อที่ 38 ไร่ ซึ่งทับที่ทำกินของชาวบ้านจำนวน 18 ราย แม้จะอยู่นอกเขตป่าสงวน แต่มีความขัดแย้งเรื่องสิทธิ์ ส่วนโฉนดเลขที่ 24783 เนื้อที่ 46 ไร่ ทับที่ทำกินของชาวบ้าน 7 ราย และที่สำคัญทั้งสองแปลงนี้ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้แก่ ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตนจริง
แนวทางแก้ไขและขั้นตอนทางกฎหมาย
เจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวน สภ.กบินทร์บุรี ได้แนะนำแนวทางการดำเนินการโดยเร่งด่วน คือ ให้ชาวบ้านรวบรวมรายชื่อและหลักฐานการอยู่อาศัยตั้งแต่อดีต เพื่อนำไปบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงสิทธิ์ และเตรียมต่อสู้คดีตามลำดับขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
สถานการณ์ในปัจจุบันแม้เอกชนจะกำหนดกรอบเวลาให้ย้ายออกภายใน 15 วัน แต่ชาวบ้านยืนยันจะไม่ไปเด็ดขาด โดยพร้อมจะรวมตัวเพื่อต่อสู้สิทธิ์ในการอยู่อาศัยและทำกินบนผืนดินบรรพบุรุษนี้ต่อไป จนกว่าหน่วยงานราชการจะตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องโฉนดทับซ้อนเขตป่าสงวนได้ชัดเจนและยุติธรรม
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