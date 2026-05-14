ชาวบ้านมุกดาหารขวัญผวา แม่ค้าเสียชีวิตปริศนา เชื่อถูกผีปอบเข้าสิง เร่งพึ่งทางจิตใจโรยทรายปลุกเสกทั่วหมู่บ้าน

เกิดเหตุสลดที่จังหวัดมุกดาหาร เมื่อแม่ค้าวัย 66 ปี เสียชีวิตกะทันหันด้วยอาการปวดท้องรุนแรงและมีความรู้สึกประหลาดในร่างกาย ทำให้ชาวบ้านเชื่อมโยงกับความเชื่อเรื่องผีปอบจนเกิดความตื่นตระหนก ต้องนำทรายปลุกเสกมาโรยรอบหมู่บ้านเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ขณะที่ยังรอผลชันสูตรจากแพทย์
เหตุการณ์สะเทือนขวัญที่สร้างความตื่นตระหนกและหวาดวิตกให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่บ้านดอนม่วย ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัด มุกดาหาร เกิดขึ้นเมื่อนางดวงพร หญิงชราวัย 66 ปี ซึ่งประกอบอาชีพเป็นแม่ค้าตระเวนขายสินค้าตามตลาดนัดในพื้นที่ ได้เสียชีวิตลงอย่างกะทันหันในลักษณะที่สร้างความสงสัยและนำไปสู่ความเชื่อเรื่องลี้ลับในชุมชน โดยเหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นในช่วงเช้ามืดของวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 ขณะที่นางดวงพรตื่นขึ้นมาเพื่อเตรียมตัวออกไปขายของตามปกติ แต่กลับเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นภายในห้องน้ำของบ้านพัก ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียที่ไม่มีใครตั้งตัวได้ทัน ทิ้งไว้เพียงความโศกเศร้าและความหวาดกลัวที่ปกคลุมไปทั่วทั้งหมู่บ้าน จากคำบอกเล่าของนายนิมิต ไชยชมภู ผู้เป็นสามีของผู้เสียชีวิต ได้ระบุถึงเหตุการณ์ในช่วงก่อนเกิดเหตุว่า ในช่วงเย็นของวันที่ 4 พฤษภาคม 2569 มีหญิงชราแปลกหน้าคนหนึ่งเดินเข้ามาในหมู่บ้านและมาขอข้าวกิน ซึ่งในขณะนั้นครอบครัวของนางดวงพรไม่ได้มีความระแวงสงสัยใดๆ และได้ให้ความช่วยเหลือด้วยการมอบอาหารให้ตามหลักเมตตาธรรม จนกระทั่งเข้าสู่ช่วงเช้ามืดของวันรุ่งขึ้น นายนิมิตเล่าว่าในขณะที่ตนเองยังคงนอนหลับพักผ่อนอยู่นั้น ได้ยินเสียง เจ้ารวย สุนัขที่เลี้ยงไว้เห่าส่งเสียงดังผิดปกติบริเวณหน้าห้องน้ำ ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนที่ดูเหมือนว่าสุนัขจะสัมผัสได้ถึงสิ่งผิดปกติบางอย่าง เมื่อนายนิมิตเดินออกมาตรวจสอบ จึงได้ยินเสียงภรรยาร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัส เมื่อผลักประตูห้องน้ำเข้าไปก็พบว่านางดวงพรนอนกองอยู่กับพื้นบ้านในสภาพที่หมดแรง ในช่วงเวลาวิกฤตนั้น นายนิมิตพยายามสอบถามว่าภรรยาลื่นล้มหรือไม่ แต่นางดวงพรตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความทรมานว่าไม่ได้ล้ม แต่รู้สึกปวดท้องอย่างรุนแรงจนไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้ และที่น่าประหลาดใจคือผู้ตายบรรยายความรู้สึกว่า เหมือนมีก้อนอะไรบางอย่างแล่นจากบริเวณเท้าพุ่งขึ้นมาที่ท้อง จากนั้นเคลื่อนที่ไปทางด้านหลังและพุ่งขึ้นไปถึงบริเวณหัวใจ ซึ่งเป็นอาการที่แปลกประหลาดและสร้างความตกใจให้กับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นอย่างมาก นายนิมิตจึงรีบอุ้มภรรยาออกมานอนที่แคร่หน้าบ้านและตะโกนเรียกลูกหลานให้รีบโทรศัพท์แจ้งหน่วยกู้ชีพ 1669 เพื่อขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ในระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่มาถึง นางดวงพรยังคงส่งเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดตลอดเวลา จนกระทั่งทีมกู้ชีพเดินทางมาถึงและพบว่าอาการอยู่ในขั้นวิกฤต จึงได้เร่งทำการกู้ชีพด้วยการ CPR อย่างสุดความสามารถ แต่ท้ายที่สุดก็ไม่สามารถยื้อชีวิตของแม่ค้าวัย 66 ปีรายนี้ไว้ได้ หลังจากการเสียชีวิตอย่างกะทันหันและมีอาการนำที่แปลกประหลาดนี้เอง ทำให้ชาวบ้านบางส่วนในพื้นที่เริ่มนำเหตุการณ์ไปเชื่อมโยงกับความเชื่อโบราณเรื่อง ผีปอบ ซึ่งเป็นความเชื่อที่ฝังรากลึกในสังคมชนบท โดยมีการตั้งข้อสังเกตว่าการที่หญิงชราแปลกหน้ามาขอข้าวกินในวันก่อนหน้า อาจเป็นลางบอกเหตุหรือเป็นการนำพาสิ่งอัปมงคลเข้ามาในบ้าน จนทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และสร้างความหวาดผวาไปทั่วหมู่บ้าน ชาวบ้านหลายคนเริ่มกังวลว่าอาจจะมีสิ่งลี้ลับอาละวาดอยู่ในพื้นที่ ซึ่งสร้างความไม่สบายใจให้กับผู้พักอาศัยในชุมชนเป็นอย่างมาก จนกลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงกันอย่างแพร่หลายในหมู่ชาวบ้าน ทางด้านพระอธิการยิ้ม ชิตมาโร เจ้าอาวาสวัดอภิรมย์ ได้เปิดเผยว่าตนเองได้รับทราบเรื่องนี้จากการที่ชาวบ้านพูดถึงในช่วงที่ท่านออกบิณฑบาต แต่ในมุมมองของสงฆ์ ท่านไม่สามารถยืนยันได้ว่าการเสียชีวิตครั้งนี้เกิดจากสาเหตุทางไสยศาสตร์หรือไม่ เพราะเรื่องของการเสียชีวิตเป็นเรื่องทางด้านการแพทย์ที่ต้องมีหลักฐานยืนยัน ส่วนเรื่อง ผีปอบ นั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่ถ่ายทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ซึ่งในปัจจุบันจะมีจริงหรือไม่นั้นเป็นเรื่องที่ยากจะพิสูจน์ อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการลดความตึงเครียดและความหวาดกลัวในชุมชน พระสงฆ์และผู้นำชุมชนจึงได้ร่วมกันหาแนวทางสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อไม่ให้ชาวบ้านเกิดอาการตื่นตระหนกจนเกินกว่าเหตุ ขณะเดียวกัน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชาวบ้านที่ยังคงตกอยู่ในความหวาดวิตก ผู้นำชุมชนได้นำชาวบ้านไปกราบขอพรจากพระอธิการสัญญา ธนปัญโญ เจ้าอาวาสวัดศรีทองบุ่น เพื่อหาที่พึ่งทางจิตใจ โดยพระอธิการสัญญาได้มอบทรายปลุกเสกจำนวน 1 ถัง ให้แก่ผู้นำชุมชนเพื่อนำไปโรยไว้รอบๆ หมู่บ้านตามความเชื่อโบราณ ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถป้องกันสิ่งชั่วร้ายและสร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่คนในพื้นที่ได้ การดำเนินการดังกล่าวไม่ใช่การยืนยันว่ามี ผีปอบ จริง แต่เป็นการเยียวยาทางจิตใจเพื่อให้ชาวบ้านกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขอีกครั้ง ทั้งนี้ ทุกฝ่ายยังคงต้องรอผลการชันสูตรพลิกศพอย่างเป็นทางการจากแพทย์นิติเวช เพื่อระบุสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงว่าเกิดจากโรคประจำตัว หรือความผิดปกติทางร่างกายประการใด เพื่อให้ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์เป็นคำตอบสุดท้ายของเหตุการณ์โศกนาฏกรรมในครั้งนี.
