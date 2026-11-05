ชาวนาบุรีรัมย์ขาดที่ตากข้าว จำใจนำข้าวเปลือกมาตากริมถนนสาธารณะ
ชาวนาอำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ขาดแคลนพื้นที่ตากข้าวเปลือกหลังเริ่มเก็บเกี่ยวฤดูกาลใหม่ จึงจำเป็นต้องนำข้าวมาตากริมถนนสาธารณะ โดยขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนแสดงความเข้าใจ
สถานการณ์การเก็บเกี่ยว ข้าวเปลือก ในฤดูกาลผลิตปี 2569 ได้เริ่มขึ้นอย่างจริงจังในหลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะในอำเภอ คูเมือง จังหวัด บุรีรัมย์ ซึ่งเกษตรกร ชาวนา ในพื้นที่กำลังเผชิญกับปัญหาความเดือดร้อนอย่างหนักจากการขาดแคลนพื้นที่สำหรับตาก ข้าวเปลือก เพื่อลดความชื้น ก่อนนำไปเก็บรักษาหรือจำหน่าย
ความแออัดของผลผลิตที่ออกสู่ตลาดพร้อมกันทำให้ลานตากส่วนบุคคลและพื้นที่ในหมู่บ้านมีไม่เพียงพอ ชาวนาจำนวนมากจึงจำต้องเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดแต่เป็นภาระต่อสาธารณชน นั่นคือการนำข้าวเปลือกไปตากเรียงรายบนบริเวณริมถนนสาธารณะหรือพื้นที่ลานปูนในชุมชน เพื่อรอให้ข้าวแห้งสนิทและพร้อมสำหรับการจัดการในขั้นตอนถัดไปAlso readJAS-MONOMAX ชวนเชียร์ ปืนใหญ่ชนฮัลล์- หงส์บุกพาเลซ 7-8 พ.ย. นี้
ความจำเป็นและกลไกการตากข้าวริมถนน
นางสุทัศน์ สารีทอง ชาวนาอายุ 73 ปี จากบ้านปะเคียบ ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ตนเองไม่มีพื้นที่ส่วนตัวสำหรับตากข้าว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำข้าวเปลือกมาวางตากไว้ริมถนนสาธารณะ กระบวนการนี้ต้องใช้เวลาประมาณ 2 ถึง 3 วัน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ จนกว่าข้าวจะแห้งสนิทและสามารถเก็บขึ้นได้
นางสุทัศน์ ยอมรับว่าวิธีการดังกล่าวสร้างภาระให้ผู้ใช้รถใช้ถนน แต่เนื่องจากชาวนาไม่มีทางเลือกอื่น จึงจำเป็นต้องทำเช่นนี้ โดยระบุว่ากิจกรรมการตากข้าวริมถนนนี้เกิดขึ้นเพียงปีละครั้งเท่านั้นในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว จึงขอความอนุเคราะห์และขออภัยจากผู้ที่สัญจรไปมา
มุมมองชาวนาและเหตุผลทางเศรษฐกิจ
นางมุขสุดา จวงจันทร์ ชาวนาอีกคนจากบ้านปะเคียบ ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตนเองทำนามีพื้นที่ปลูกมากกว่า 40 ไร่ และในปีนี้ได้ผลผลิตค่อนข้างดี ชาวนาได้นำข้าวไปขายบางส่วนประมาณ 5 อูม หรือคิดเป็นน้ำหนักประมาณ 10 ตัน
นางมุขสุดา ระบุว่าข้าวที่ขายออกไปในราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 14 บาทเศษ ซึ่งเงินที่ได้จากส่วนนี้ถูกนำไปใช้หนี้และจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ในครัวเรือน เช่น ค่าปุ๋ย ค่าจ้างรถไถ และค่าเก็บเกี่ยว ส่วนข้าวที่เหลืออีกราวครึ่งหนึ่ง ได้ทำการตากแดดเพื่อไล่ความชื้นและเก็บตุนไว้
นางมุขสุดา กล่าวย้ำถึงความตั้งใจที่จะเก็บบางส่วนไว้เพื่อทำพันธุ์สำหรับปลูกในฤดูกาลหน้า และบางส่วนจะรอเก็บสต็อกไว้จำหน่ายเมื่อราคาขยับสูงขึ้นในอนาคต จึงขอวิงวอนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเห็นใจและเมตตาต่อความยากลำบากของชาวนาที่กำลังขาดแคลนพื้นที่ตากข้าวที่เหมาะสม
ผลกระทบและสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป
ปัญหาการตากข้าวริมถนนสะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างในโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรสำหรับชาวนาขนาดย่อยที่ต้องการพึ่งพาพื้นที่สาธารณะชั่วคราว นางมุขสุดา เน้นย้ำว่าการตากข้าวครั้งนี้ไม่ได้กินพื้นที่เกินกว่าครึ่งเลนถนน จึงขอให้สังคมเข้าใจบริบทนี้
ทั้งนี้ ความต้องการที่แท้จริงของชาวนาไม่เพียงแต่เป็นการขอพื้นที่ตากข้าว แต่ยังเป็นการขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนแสดงความเข้าใจในสถานการณ์ที่จำกัด ซึ่งเกิดจากความจำเป็นทางเศรษฐกิจและการผลิตที่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันอย่างรวดเร็ว
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