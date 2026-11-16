ชาวนาโนนสูงโคราชตากข้าวบนถนน จี้รัฐลดค่าไฟน้ำมัน
ชาวนาโนนสูงนครราชสีมาตากข้าวบนถนนชุมชนหลังไม่มีที่ตาก วอนรัฐลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและเร่งโอนเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทเพื่อลดต้นทุนการผลิต
สถานการณ์ การเก็บเกี่ยวข้าว ของเกษตรกรใน อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา กำลังเผชิญกับความยากลำบากอย่างหนักเนื่องจากขาดแคลนพื้นที่สำหรับตากข้าว นายทิพย์ แก้วกลาง ชาวนาในตำบลโนนสูงเปิดเผยว่าปัจจุบันไม่สามารถหาสถานที่ตากข้าวที่ได้มาตรฐานได้ ส่งผลให้ชาวบ้านต้องนำข้าวที่เก็บเกี่ยวใหม่มาตากบนถนนทางเข้าชุมชนโนนหมันและสนามกีฬาชุมชนเพื่อไล่อุ้มน้ำก่อนนำไปขาย
ปัญหาหลักที่เกิดขึ้นคือความขาดแคลนลานตากข้าวขนาดใหญ่ ทำให้เกษตรกรไม่สามารถดำเนินการตามกระบวนการผลิตปกติได้ นายทิพย์ระบุว่าในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวที่ผ่านมา มีการจำกัดพื้นที่ตากข้าวเพียงบางส่วนในสนามกีฬาชุมชนบ้านโนนหมันเท่านั้น ส่วนข้าวที่เหลือจากปริมาณการเก็บเกี่ยวทั้งหมด จำเป็นต้องนำออกมาตากบนพื้นถนนทางเข้าหมู่บ้าน ซึ่งมีอันตรายจากยานพาหนะและอาชญากรรมAlso readDIGITAL INFINITY: SMART LIVING ธุรกิจอาหารท่องเที่ยว ยกระดับเกษตรกร-ร้านค้า
เพื่อป้องกันความเสียหายจากโจรขโมยและรถเหยียบข้าว เกษตรกรในชุมชนบ้านโนนหมันจึงจำเป็นต้องจัดเวรยามผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเฝ้าระวังพื้นที่ตากข้าวตลอด 24 ชั่วโมงในช่วงแดดจัดกระบวนการนี้ใช้เวลาประมาณ 2 ถึง 3 วัน เพื่อให้ความชื้นในข้าวแห้งลงจนพร้อมสำหรับการบรรจุถุงกระสอบและส่งขายให้แก่พ่อค้าคนกลางหรือโรงสี
ราคาขายข้าวและต้นทุนการผลิตที่สูงลิ่ว
หลังจากตากข้าวจนแห้งสนิท เกษตรกรสามารถขายข้าวได้ในราคากิโลกรัมละ 16 บาท ขณะที่ข้าวสดที่ยังมีความชื้นจะขายได้ในราคากิโลกรัมละ 13.40 บาท อย่างไรก็ตาม ราคาขายดังกล่าวถือว่าไม่คุ้มกับต้นทุนที่เกษตรกรต้องแบกรับอย่างหนัก นายทิพย์ชี้แจงว่าค่าเกี่ยวข้าวมีราคาไร่ละ 600 บาท ซึ่งยังไม่รวมค่าไถ่ ค่าปุ๋ยที่พุ่งสูงกว่าพันบาท และค่าใช้จ่ายจิปาถะอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตโดยรวม
แม้ว่าเกษตรกรจะลงทุนลงแรงในการปลูก ดูแล และไถกลบตอซังตามวัฐจักรปกติ แต่กลับไม่สามารถสร้างกำไรได้จริงเนื่องจากภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทุกปี ส่งผลให้ชาวนาในพื้นที่ยิ่งทำยิ่งขาดทุนและขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างหนักในแต่ละรอบฤดูกาลผลิต ภาระหนี้สินที่สะสมจากการลงทุนทำให้ความเป็นอยู่ของครอบครัวเกษตรกรตกอยู่ในความเสี่ยงสูง
ข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลและผู้เกี่ยวข้อง
นายทิพย์ได้เสนอข้อเรียกร้องถึงรัฐบาลให้เข้าช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเร่งด่วน โดยขอให้มีการลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงลงอีกเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในการไถ่และนวดข้าวที่ต้องใช้น้ำมันปริมาณมาก นอกจากนี้ ยังขอให้เร่งโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดครัวเรือนละ 10,000 บาท เพื่อลดภาระต้นทุนทางการเงินที่เกิดขึ้นจากการผลิตข้าว
สถานการณ์ในอำเภอโนนสูงสะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของภาคเกษตรกรรมไทยที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างจริงจังจากรัฐบาลในขณะนี้ การที่เกษตรกรต้องตากข้าวบนถนนสาธารณะเป็นเพียงอาการแสดงของปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกี่ยวกับต้นทุนการผลิตและระบบสนับสนุนทางการเงินที่ยังไม่เพียงพอต่อความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy