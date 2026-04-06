ชาวนายโสธรโอดครวญ ข้าว 5 บาท น้ำมัน 50 บาท ขาดทุนยับ ขายรถไถจ่ายหนี้ จี้รัฐบาลช่วยเหลือ

ชาวนาในจังหวัดยโสธรประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำอย่างหนัก ขณะที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ทำให้ขาดทุนและจำใจต้องขายทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้สิน ร้องขอให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหา
ชาวนา ในจังหวัด ยโสธร เผชิญวิกฤติ ราคาข้าว ตกต่ำอย่างหนัก กิโลกรัมละ 5 บาท ขณะที่ราคา น้ำมัน และปัจจัยการผลิตอื่นๆ พุ่งสูงขึ้น ทำให้ เกษตรกร ต้องแบกรับภาระ ขาดทุน อย่างหนักหน่วง หลายรายจำต้องตัดสินใจขายทรัพย์สินเพื่อบรรเทาปัญหา หนี้สิน ที่ถาโถมเข้ามา สถานการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความเดือดร้อนของ เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากในการดำรงชีพ และความไม่แน่นอนทาง เศรษฐกิจ \สถานการณ์ในจังหวัด ยโสธร เริ่มจากการที่ ชาวนา เร่งเก็บเกี่ยวข้าวนาปรังของตนเอง
เพื่อนำไปขายและนำเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวและชำระหนี้สินที่มีอยู่ หลังจากข้าวนาปรังกำลังแก่เต็มที่พร้อมเก็บเกี่ยวแล้ว แต่ต้องเผชิญกับราคาข้าวเปลือกที่ตกต่ำอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ราคาข้าวเปลือกอยู่ที่กิโลกรัมละ 5 บาทเท่านั้น ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนการผลิตอย่างมาก เมื่อเทียบกับราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นถึงลิตรละ 50 บาท และราคาปุ๋ยที่สูงถึงกระสอบละกว่า 1,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย ทำให้การทำนาปรังในปีนี้เป็นการลงทุนที่ขาดทุนอย่างชัดเจน ความเดือดร้อนนี้ทำให้ชาวนาหลายรายต้องจำใจขายรถไถนาเดินตาม ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญในการทำการเกษตร เพื่อนำเงินไปชำระหนี้ค่าปุ๋ยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต\นายลุน คำมุงคุณ ชาวนาวัย 65 ปี จากบ้านดอนยาง ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เล่าว่า ตนลงทุนทำนาปรังในปีนี้ไปประมาณ 60,000 – 70,000 บาท แต่ราคาข้าวเปลือกที่ได้รับเพียงกิโลกรัมละ 5.50 บาท ทำให้คาดการณ์ได้ว่าปีนี้จะต้องขาดทุนอย่างแน่นอน นอกจากนี้ ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและราคาปุ๋ยที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นอย่างมาก นายลุนกล่าวว่า ตนจำเป็นต้องขายรถไถนาเดินตามจำนวน 2 คัน เพื่อนำเงินไปจ่ายหนี้ค่าปุ๋ย และหวังว่ารัฐบาลจะเข้ามาดูแลและแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ เพื่อให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดยโสธรเป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัญหาที่เกษตรกรทั่วประเทศกำลังเผชิญอยู่ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความมั่นคงให้กับภาคการเกษตรของไท
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
