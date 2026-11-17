ชาวนาบุรีรัมย์ภัยแล้งขายควายชดเชยหนี้ ธ.ก.ส. ผลผลิตข้าวลดครึ่ง
ภัยแล้งบุรีรัมย์ซ้ำเติมชาวนาผลผลิตข้าวเสียหายหนักขายควาย5ตัวชำระหนี้ ธ.ก.ส. รับมือภาระดอกเบี้ยและต้นทุนการผลิตที่พุ่งสูงขึ้น
สถานการณ์ ภัยแล้ง ที่กำลังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อจังหวัด บุรีรัมย์ ได้สร้างความเดือดร้อนอย่างหนักให้กับเกษตรกรในหลายพื้นที่ แม้เวลานี้จะเข้าสู่ช่วงเวลาที่ควรจะเป็นฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร แต่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติกลับไม่เป็นเช่นนั้น เมื่อต้นข้าวนับไม่ถ้วนกลับต้องเผชิญชะตากรรมเหี่ยวแห้งและยืนต้นตายเนื่องจากขาดแคลนน้ำอย่างหนัก ผลผลิตที่ออกมากลับลดลงเกือบครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับสถิติของปีก่อนหน้า สร้างภาระทางการเงินที่หนักอึ้งให้กับชาวบ้านที่ต้องแบกรับทั้งต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและหนี้สินที่รอการชำระ
สาเหตุและกลไกความเสียหายของผลผลิต
ปัญหา的核心เกิดจากสภาพอากาศแปรปรวนร่วมกับการที่ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ทำให้ปริมาณน้ำสำหรับทำการเกษตรไม่เพียงพอต่อความต้องการ แม้เกษตรกรจะพยายามดูแลรักษาอย่างดีแต่ก็ไม่อาจต้านทานผลกระทบจากธรรมชาติได้ ชาวนาในชุมชนต่างเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้นข้าวขาดน้ำจนเหี่ยวเฉาและตายทั้งที่ยังไม่ถึงเวลาเก็บเกี่ยว สิ่งนี้ส่งผลโดยตรงต่อปริมาณผลผลิตที่ได้ ซึ่งลดลงถึงกว่าร้อยละห้าสิบของ預期Also read'แบมบี้' โต้ปมมือที่สาม “บุ๋ม-ก๊อต” ยันไม่ใช่ชู้ เผชิญภาวะแพนิกหนัก
นอกเหนือจากปริมาณผลผลิตที่ลดลงแล้ว รายได้จากการขายข้าวยังไม่เพียงพอต่อการครอบคลุมต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เกษตรกรต้องเผชิญกับค่าปุ๋ยเคมีที่ปรับตัวสูงขึ้น ค่าเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องจักรทางการเกษตร และค่าแรงเกี่ยวข้าวที่แพงขึ้นกว่าปกติ ทำให้เงินที่เหลือจากการขายข้าวแทบไม่เหลือเก็บเลย บางครอบครัวจำเป็นต้องแบ่งข้าวไว้บริโภคในครัวเรือนก่อน แล้วจึงนำส่วนที่เหลือไปขายเพื่อหมุนเวียนเงิน แต่กระนั้นเงินที่ได้ก็ยังไม่เพียงพอต่อการจัดการภาระหนี้สินที่มีอยู่เดิม
ปฏิกิริยาและการปรับตัวของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
สถานการณ์วิกฤตนี้ได้ก่อให้เกิดมาตรการตอบโต้หลากหลายรูปแบบจากชาวนาเพื่อเอาตัวรอดทางการเงิน ผู้มีหนี้กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐอย่าง ธ.ก.ส. หลายรายพบว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะชำระหนี้ก้อนใหญ่ได้ทันเวลา จึงต้องหันไปพึ่งพาแหล่งเงินกู้นอกระบบเพื่อนำเงินมาจ่ายดอกเบี้ยไปก่อนชั่วคราว ซึ่งสร้างความกังวลใจในระยะยาวเกี่ยวกับภาระดอกเบี้ยทบต้นที่อาจเพิ่มขึ้น
ในแง่ของการลดต้นทุนการผลิตบางครอบครัวตัดสินใจเกี่ยวต้นข้าวที่แห้งตายแล้วไปเลี้ยงวัวและควายในฟาร์ม แทนที่จะปล่อยให้ทิ้งเปล่าประโยชน์ วิธีนี้ช่วยประหยัดค่าอาหารสัตว์ได้ส่วนหนึ่ง อย่างไรก็ตาม สำหรับครอบครัวที่เลี้ยงสัตว์ไว้เป็นทรัพย์สินสำรอง การขายสัตว์กลายเป็นทางออกสุดท้ายเมื่อมาตรการประหยัดอื่น ๆ ไม่เพียงพอต่อภาระหนี้สินที่สะสมไว้
ตัวแทนชาวนาในพื้นที่ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ได้ชี้ให้เห็นว่าผลกระทบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับหมู่บ้านเดียวแต่กระจายไปยังสามหมู่บ้านหลัก ได้แก่ บ้านไผ่น้อย บ้านหนองไทร และบ้านบุลาว ต้นข้าวที่ปลูกไว้ในพื้นที่เหล่านี้ต่างประสบปัญหาขาดน้ำจนผลผลิตลดลงครึ่งหนึ่งจากการคาดการณ์เดิม ทำให้ภาพรวมความเดือดร้อนในท้องถิ่นทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมาก
ผลกระทบระยะยาวและแนวทางการจัดการหนี้สิน
กรณีของครอบครัวชาวนาที่บ้านดอนพรม ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ นับเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการตัดสินใจอันยากลำบากเพื่อเอาตัวรอดทางเศรษฐกิจ ครอบครัวนี้จำเป็นต้องขายควายจำนวน 5 ตัว จากทั้งหมด 17 ตัวที่เลี้ยงไว้ เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ ธ.ก.ส. ให้ทันกำหนดเวลา แม้ควายเหล่านี้จะเป็นสัตว์ที่ครอบครัวเลี้ยงดูและสะสมไว้เป็นมรดกทางอารมณ์ แต่เมื่อผลผลิตข้าวไม่เป็นไปตามคาด การขายสัตว์จึงเป็นทางเลือกเดียวที่จะช่วยลดภาระหนี้สินที่อาจรุนแรงยิ่งขึ้น
แม้ราคาข้าวในตลาดปีนี้จะอยู่ในเกณฑ์ดี แต่แรงบวกจากราคาไม่สามารถชดเชยความเสียหายจากปริมาณผลผลิตที่ลดลงได้ เกษตรกรจำนวนมากต้องนำข้าวที่เก็บเกี่ยวได้บางส่วนเข้าร่วมโครงการจำนำยุ้งฉางเพื่อรักษาราคาและสร้างความมั่นคงทางการเงินเบื้องต้น แต่เงินที่ได้จากโครงการนี้และจากการขายส่วนตัว ยังคงไม่เพียงพอต่อการปิดบัญชีหนี้สินทั้งหมดในครั้งเดียว
สถานการณ์ในวันนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของระบบเกษตรกรรมไทยเมื่อเผชิญกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศ การที่ชาวนาต้องขายทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงเช่นวัวและควายเพื่อชำระหนี้ แสดงให้เห็นว่ากระแสเงินสดในครัวเรือนเกษตรกรกำลังหมดลงอย่างรวดเร็ว มาตรการช่วยเหลือและแนวทางการจัดการหนี้สินในช่วงวิกฤตภัยแล้งจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องมีการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
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