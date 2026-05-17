ชาวกรุงเทพฯเปิดเผยพฤติกรรมขับขี่จอดห่างต้นไม้กั้นรถไฟในเวลาเช้า ก่อนเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์

ประชาชนวางดอกไม้ขาวแสดงความอาลัยเหตุการณ์ รถไฟชนรถเมล์ บริเวณแยกอโศก ขณะเช้านี้พบพฤติกรรมขับขี่จอดห่างไม้กั้น-ไม่คร่อมรางรถไฟ วันนี้ (17 พ.
ค.2569) ทั้งนี้ตลอดช่วงเช้าพบประชาชนนำดอกไม้สีขาว มาวางแสดงความอาลัยต่อเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์บริเวณสถานีรถไฟอโศก นายเชาวน์พิชาญ เตโช นักจิตวิทยาชำนาญการ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร หนึ่งในผู้ที่เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เปิดเผยว่า ตนนำดอกไม้มาแสดงความอาลัย เนื่องจากเป็นผู้ที่ใช้เส้นทางนี้เป็นประจำ ที่ผ่านมาเคยมีความคิดว่า สักวันจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ แต่ก็ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นจริง ๆ เพราะทุกเช้ามักจะพบเห็นว่า มีรถจอดคร่อมรางรถไฟเป็นประจำ ซึ่งตนก็เป็นหนึ่งในคนที่เคยฝ่าฝืนไม้กั้นรถไฟตนเชื่อว่า เหตุการณ์ครั้งนี้จะเป็นเหตุการณ์สำคัญ ที่ทำให้สังคมตระหนักถึงความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพราะเดิมทีการใช้รถใช้ถนนบริเวณเส้นทางรถไฟ มีกฎมีไม้กั้นบังคับใช้อยู่แล้ว แต่เพราะความมักง่ายของคน จึงทำให้เกิดเหตุการณ์ ซึ่งหากเทียบกับต่างประเทศ เมื่อจะข้ามถนนก็จะมีกฎระเบียบที่เคร่งครัดแตกต่างจากพฤติกรรมคนไทยซึ่งเท่าที่ตัวเองสังเกตเช้าวันนี้พบว่า พฤติกรรมผู้ใช้รถใช้ถนนเส้นทางนี้เปลี่ยนแปลงไป คือไม่พบผู้ฝ่าฝืนแนวไม้กั้นรถไฟ เพราะต้องยอมรับคนไทยมีข้อดีอย่างหนึ่ง คือเมื่อเกิดเหตุการณ์ใหญ่ก็จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยบทเรียนครั้งนี้ถือว่ามีราคาแพง ซึ่งตัวเองเชื่อว่าสังคมจะเปลี่ยนอย่างแน่นอ
