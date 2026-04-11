ชายเมียนมานอนกลางถนนในซอยเปลี่ยว ถูกรถทับสาหัส: กล้องหน้ารถเผยภาพ

เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ทับร่างชายชาวเมียนมาได้รับบาดเจ็บสาหัสกลางถนนในซอยเปลี่ยว จังหวัดสมุทรปราการ กล้องหน้ารถบันทึกภาพเหตุการณ์ขณะผู้บาดเจ็บนอนอยู่กลางถนน ตำรวจเร่งสอบสวนหาสาเหตุ
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2569 ได้รับรายงานว่า ศูนย์กู้ชีพโรงพยาบาล สมุทรปราการ ได้รับแจ้งเหตุจากสายด่วน 1669 ว่าเกิด อุบัติเหตุ รถยนต์ชนคนได้รับบาดเจ็บ บริเวณ ถนน แพรกษา ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัด สมุทรปราการ ในช่วงกลางดึกของคืนที่ผ่านมา หลังได้รับแจ้ง เจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลนคร สมุทรปราการ ได้เข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือ ณ ที่เกิดเหตุพบชายผู้ได้รับบาดเจ็บ ทราบชื่อคือนายติน อู อายุ 42 ปี สัญชาติ เมียนมา อยู่ในอาการหมดสติ มีบาดแผลฉีกขาดบริเวณหน้าผากและบาดแผลแตกที่ศีรษะ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงอย่างเร่งด่วน นอกจากนี้ ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 100 เมตร พบรถเก๋งไฟฟ้ายี่ห้อเทสล่า (Tesla) สีขาว จอดอยู่ โดยมีหญิงอายุประมาณ 30 ปีเป็นผู้ขับขี่ ยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ในที่เกิดเหตุ จากการตรวจสอบภาพจากกล้องหน้ารถคันเกิดเหตุ พบว่าก่อนเกิดเหตุ ชายผู้บาดเจ็บนอนคว่ำหน้าอยู่กลางถนน โดยสะพายกระเป๋าเป้ไว้ด้านหลัง ก่อนที่รถคันดังกล่าวจะขับเข้ามาในเส้นทางและไม่ทันสังเกตเห็น ส่งผลให้รถทับร่างผู้บาดเจ็บอย่างจัง\จากการสอบถามหญิงผู้ขับขี่รถเก๋ง ซึ่งยังอยู่ในอาการตกใจ ให้การเบื้องต้นว่า ขณะเกิดเหตุตนกำลังขับรถกลับที่พัก เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุไม่ทันสังเกตว่ามีคนนอนอยู่กลางถนน จึงทำให้รถทับร่างไปโดยไม่รู้ตัว และไม่ทราบว่าชายคนดังกล่าวมานอนอยู่บริเวณนั้นได้อย่างไร ด้านนายประภาส อายุ 63 ปี รปภ.โรงงานใกล้เคียง ได้เปิดเผยว่า ก่อนเกิดเหตุหญิงคนขับได้เข้ามาแจ้งว่าขับรถทับคนที่นอนอยู่กลางถนน โดยบอกว่าไม่เห็นผู้บาดเจ็บ ตนจึงออกมาตรวจสอบ พบชายคนดังกล่าวนอนอยู่ในสภาพได้รับบาดเจ็บสาหัส และไม่พบยานพาหนะของผู้บาดเจ็บในบริเวณดังกล่าว พบเพียงกระเป๋าเป้สะพายหลังตกอยู่ในที่เกิดเหตุ ตนจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ชีพเข้าช่วยเหลือ ทั้งนี้ ตนไม่คุ้นหน้าผู้บาดเจ็บและไม่ทราบว่าเป็นใครหรือมาจากที่ใด จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นซอยเปลี่ยวและไม่มีแสงไฟส่องสว่าง ทำให้การมองเห็นในเวลากลางคืนเป็นไปด้วยความยากลำบาก ซึ่งอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์ไม่ทันสังเกตเห็นผู้บาดเจ็บที่นอนอยู่กลางถนน\เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดโดยรอบอย่างละเอียด พร้อมสอบปากคำพยานและผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงว่าเหตุใดผู้บาดเจ็บจึงไปนอนอยู่กลางถนน และพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เก็บรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ รวมถึงตรวจสอบสภาพรถยนต์ที่เกิดเหตุ เพื่อประกอบการพิจารณาคดี นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะประสานงานไปยังสถานทูตเมียนมาประจำประเทศไทย เพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ได้รับบาดเจ็บและให้ความช่วยเหลือตามสมควรต่อไป ในขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันถึงสาเหตุที่แน่ชัดว่าทำไมนายติน อู ถึงมานอนอยู่กลางถนนในเวลากลางคืน แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงและนำตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไ
