ชายวัย 30 ปี มอบตัวหลังก่อเหตุยิงเพื่อนบ้านดับคาห้องน้ำ ปมขัดแย้งกลุ่มประมง

นายชนากร เพียรวนิช มอบตัวกับตำรวจหลังก่อเหตุยิงเพื่อนบ้านเสียชีวิต อ้างปมขัดแย้งในกลุ่มประมง
11 เมษายน 2569 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อ 10 เมษายนที่ผ่านมา นายชนากร เพียรวนิช อายุ 30 ปี ผู้ก่อเหตุ ยิง เพื่อนบ้านซึ่งมีอาชีพเป็นพนักงานไรเดอร์ส่งของเสียชีวิตคาห้องน้ำ ได้เดินทางเข้า มอบตัว กับพนักงานสอบสวน สภ.
เมืองสมุทรปราการ พร้อมผู้ปกครอง หลังเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนได้ระดมกำลังปิดล้อมพื้นที่เกิดเหตุอย่างเร่งด่วน พร้อมทั้งเร่งทำการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียงอย่างละเอียด เพื่อหาเบาะแสและติดตามตัวผู้ก่อเหตุอย่างใกล้ชิด จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบเบาะแสสำคัญที่นำไปสู่การติดตามตัวนายชนากร โดยพบว่านายชนากร ซึ่งพักอาศัยอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุเพียง 50 เมตร ได้ใช้เรือหางยาวหลบหนีข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปยังฝั่งอำเภอพระสมุทรเจดีย์ หลังจากนั้นได้ทิ้งเรือและหลบหนีต่อไป เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการประสานงานและกดดันอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งนายชนากรตัดสินใจติดต่อขอเข้ามอบตัวในเวลาต่อมา ณ สภ.เมืองสมุทรปราการ\จากการสอบสวนเบื้องต้น นายชนากรได้ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้อง โดยให้การว่ามูลเหตุของการก่อเหตุมาจากความขัดแย้งส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชีพประมง ซึ่งมีปัญหากับรุ่นน้องรายหนึ่ง แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการพูดคุยและเคลียร์ปัญหากันไปแล้ว แต่ผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นรุ่นพี่ของกลุ่มกลับยังคงมีข้อขัดแย้งในเรื่องของผลประโยชน์ทางธุรกิจและมักจะออกมาปกป้องรุ่นน้องอยู่เสมอ ทำให้เกิดความขัดแย้งและมีปากเสียงกันอย่างต่อเนื่องระหว่างทั้งสองฝ่าย เหตุการณ์ในวันเกิดเหตุ นายชนากรได้อ้างว่าผู้เสียชีวิตได้โทรศัพท์มาด่าทอด้วยถ้อยคำที่รุนแรงและท้าทายให้ไปหาถึงที่บ้าน ทำให้เกิดความโกรธแค้นอย่างรุนแรง นายชนากรจึงได้ตัดสินใจพกปืนขนาด .38 ไปยังบ้านที่เกิดเหตุ เมื่อไปถึงและทราบว่าคู่กรณีอยู่ในห้องน้ำ นายชนากรได้ทำการถีบประตูเข้าไป และเกิดการยื้อแย่งอาวุธปืนกันขึ้น ก่อนที่ปืนจะลั่นไกออกไป 4 นัด กระสุนปืนเข้าบริเวณศีรษะของผู้เสียชีวิตจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตในที่สุด\พนักงานสอบสวน สภ.เมืองสมุทรปราการ ได้ทำการแจ้งข้อกล่าวหาแก่นายชนากรในข้อหาที่ร้ายแรง ได้แก่ “ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา, มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร” หลังจากทำการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวนายชนากรเพื่อดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป พร้อมทั้งเร่งดำเนินการสอบสวนพยานแวดล้อมและรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อประกอบสำนวนการสอบสวนให้มีความสมบูรณ์ที่สุด เพื่อนำตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและนำไปสู่การพิจารณาคดีตามกฎหมายอย่างยุติธรรมต่อไป คดีนี้ถือเป็นอุทาหรณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความขัดแย้งในสังคม และความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการใช้อาวุธปืน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของประชาชนและสังคมโดยรว
ยิง ฆาตกรรม มอบตัว ความขัดแย้ง ประมง สมุทรปราการ อาวุธปืน
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Bitcoin ฝากเข้ากระดานเทรดต่ำสุดรอบ 10 ปี สะท้อนกระแส Self-Custody หลังยุค FTXCryptoQuant เผย Bitcoin Deposit Address ร่วงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 10 ปี EMA-30 อยู่ที่ 31,000 แอดเดรส สะท้อนกระแส Self-Custody ที่โตขึ้นหลัง FTX ล่มสลาย และอาจลดแรงกดดันฝั่งขายในระยะยาว
Read more »
“มิสเตอร์โคนม” ล้างไพ่ใหญ่! ล้มสูตร 70:30 เขย่าโควตานมโรงเรียน ชิงเค้ก 1.4 หมื่นล้านกรมปศุสัตว์ เตรียมเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการนมโรงเรียน 17-21 เม.ย. นี้ ด้าน “มิสเตอร์โคนม” เผยปรับเกณฑ์ใหม่ยกเลิกสัดส่วน 70/30 เน้นจัดสรรสิทธิ์เป็นธรรมทุกภาคส่วน พร้อมจ่อยกระดับคุณภาพน้ำนมดิบสู่เกณฑ์ 12.
Read more »
“วราวุธ”ผนึก 5 กระทรวงคุมเม็ดพลาสติก เร่งรีไซเคิลลดต้นทุน“วราวุธ “ ถกร่วมกระทรวงพาณิชย์ตั้งทีม 5 กระทรวง ตรวจสต็อกราคาเม็ดพลาสติกพร้อมดันรีไซเคิลเป็น 30% เพื่อลดการนำเข้าและลดภาระค่าครองชีพประชาชน
Read more »
วิจัยใหม่พบช่องโหว่ร้ายแรงบน Android ทำกระเป๋าคริปโตกว่า 30 ล้านใบ เสี่ยงโดนแฮ็กสรุปข่าว ทีมวิจัย Microsoft Defender Security Research Team ตรวจพบช่องโหว่ร้ายแรง บนระบบปฏิบัติการ Android ที่มีชื่อว่า Intent Redirection
Read more »
สีหศักดิ์ เตรียมเสนอ ครม. ปรับลดวีซ่าฟรี หวังความมั่นคง-ท่องเที่ยวสีหศักดิ์ เตรียมเสนอ ครม. พิจารณาลดระยะเวลาพำนักวีซ่าฟรีจาก 60 วัน เหลือ 30 วัน เพื่อความมั่นคงและความเหมาะสมต่อการท่องเที่ยว พร้อมยกเลิก MOU บางส่วนและพิจารณา MOU อื่นๆ อย่างรอบคอบ นอกจากนี้ยังเตรียมใช้ช่องทางการทูตเพื่อหาพลังงานใหม่เข้าประเทศ
Read more »
Grayscale เพิ่มกว่า 30 เหรียญในลิสต์พิจารณา Q2 รวม TRX, TON และ HYPEGrayscale อัปเดตบัญชีพิจารณา Q2/2026 เพิ่มกว่า 30 เหรียญ ทั้ง TRX, TON, HYPE และ ENA พร้อมเปิดเผยว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาเป็นผลิตภัณฑ์การลงทุนในอนาคต
Read more »