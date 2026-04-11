ชายวัย 30 ปี มอบตัวหลังก่อเหตุยิงเพื่อนบ้านดับคาห้องน้ำ ปมขัดแย้งกลุ่มประมง

📆4/11/2026 12:41 AM
นายชนากร เพียรวนิช มอบตัวกับตำรวจหลังก่อเหตุยิงเพื่อนบ้านเสียชีวิต อ้างปมขัดแย้งในกลุ่มประมง

11 เมษายน 2569 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อ 10 เมษายนที่ผ่านมา นายชนากร เพียรวนิช อายุ 30 ปี ผู้ก่อเหตุ ยิง เพื่อนบ้านซึ่งมีอาชีพเป็นพนักงานไรเดอร์ส่งของเสียชีวิตคาห้องน้ำ ได้เดินทางเข้า มอบตัว กับพนักงานสอบสวน สภ.

เมืองสมุทรปราการ พร้อมผู้ปกครอง หลังเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนได้ระดมกำลังปิดล้อมพื้นที่เกิดเหตุอย่างเร่งด่วน พร้อมทั้งเร่งทำการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียงอย่างละเอียด เพื่อหาเบาะแสและติดตามตัวผู้ก่อเหตุอย่างใกล้ชิด จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบเบาะแสสำคัญที่นำไปสู่การติดตามตัวนายชนากร โดยพบว่านายชนากร ซึ่งพักอาศัยอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุเพียง 50 เมตร ได้ใช้เรือหางยาวหลบหนีข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปยังฝั่งอำเภอพระสมุทรเจดีย์ หลังจากนั้นได้ทิ้งเรือและหลบหนีต่อไป เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการประสานงานและกดดันอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งนายชนากรตัดสินใจติดต่อขอเข้ามอบตัวในเวลาต่อมา ณ สภ.เมืองสมุทรปราการ\จากการสอบสวนเบื้องต้น นายชนากรได้ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้อง โดยให้การว่ามูลเหตุของการก่อเหตุมาจากความขัดแย้งส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชีพประมง ซึ่งมีปัญหากับรุ่นน้องรายหนึ่ง แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการพูดคุยและเคลียร์ปัญหากันไปแล้ว แต่ผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นรุ่นพี่ของกลุ่มกลับยังคงมีข้อขัดแย้งในเรื่องของผลประโยชน์ทางธุรกิจและมักจะออกมาปกป้องรุ่นน้องอยู่เสมอ ทำให้เกิดความขัดแย้งและมีปากเสียงกันอย่างต่อเนื่องระหว่างทั้งสองฝ่าย เหตุการณ์ในวันเกิดเหตุ นายชนากรได้อ้างว่าผู้เสียชีวิตได้โทรศัพท์มาด่าทอด้วยถ้อยคำที่รุนแรงและท้าทายให้ไปหาถึงที่บ้าน ทำให้เกิดความโกรธแค้นอย่างรุนแรง นายชนากรจึงได้ตัดสินใจพกปืนขนาด .38 ไปยังบ้านที่เกิดเหตุ เมื่อไปถึงและทราบว่าคู่กรณีอยู่ในห้องน้ำ นายชนากรได้ทำการถีบประตูเข้าไป และเกิดการยื้อแย่งอาวุธปืนกันขึ้น ก่อนที่ปืนจะลั่นไกออกไป 4 นัด กระสุนปืนเข้าบริเวณศีรษะของผู้เสียชีวิตจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตในที่สุด\พนักงานสอบสวน สภ.เมืองสมุทรปราการ ได้ทำการแจ้งข้อกล่าวหาแก่นายชนากรในข้อหาที่ร้ายแรง ได้แก่ “ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา, มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร” หลังจากทำการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวนายชนากรเพื่อดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป พร้อมทั้งเร่งดำเนินการสอบสวนพยานแวดล้อมและรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อประกอบสำนวนการสอบสวนให้มีความสมบูรณ์ที่สุด เพื่อนำตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและนำไปสู่การพิจารณาคดีตามกฎหมายอย่างยุติธรรมต่อไป คดีนี้ถือเป็นอุทาหรณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความขัดแย้งในสังคม และความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการใช้อาวุธปืน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของประชาชนและสังคมโดยรว

