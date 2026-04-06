ชายสักลายถูกไฟช็อตดับคาที่! คาดลักตัดสายไฟพลาด

เจ้าหน้าที่ตำรวจพบศพชายถูกไฟช็อตเสียชีวิตใต้สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง ดอนเมือง คาดพยายามลักตัดสายไฟพลาดท่า
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2569 เวลา 06.00 น. พ.ต.ท.กิตติ สุขวงษ์คำ สารวัตร( สอบสวน ) สน.
ดอนเมือง ได้รับแจ้งเหตุพบศพชายถูกไฟฟ้าช็อตเสียชีวิต บริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง การเคหะ จึงได้นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมด้วยแพทย์จากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กองพิสูจน์หลักฐาน และเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง\ที่เกิดเหตุอยู่บริเวณด้านข้างทางขึ้นสถานีรถไฟฟ้าการเคหะ พบศพชายไม่ทราบชื่อ เนื่องจากไม่พบเอกสารประจำตัวใดๆ สภาพศพสวมเสื้อแขนยาวสีดำ ที่ถูกไฟไหม้จนขาดทั้งตัว เผยให้เห็นรอยสักตามร่างกาย สวมกางเกงยีนขายาวสีดำ และรองเท้าหุ้มข้อสีแดง สวมถุงมือผ้าสีขาว ที่หว่างขาพบมีดสปาต้าขนาดยาวประมาณ 12 นิ้ว นอกจากนี้ยังพบอุปกรณ์อื่นๆ กระจัดกระจายอยู่บริเวณใกล้เคียง ได้แก่ คีมตัดเหล็กยาว 12 นิ้ว จำนวน 1 อัน คีมตัดสายไฟที่มีรอยไหม้ที่ด้าม 1 อัน และเหล็กเส้นดัดแปลงเป็นอุปกรณ์สำหรับปีนเสาไฟฟ้า จำนวน 2 อัน อย่างไรก็ตาม ไม่พบเอกสารประจำตัวใดๆ ของผู้เสียชีวิต\จากการสอบสวนเบื้องต้น ทราบว่าในช่วงเวลาประมาณตี 3 มีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างวินเคหะทุ่งสองห้อง ซึ่งอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ สังเกตเห็นประกายไฟเกิดขึ้นบริเวณเสาไฟฟ้าในจุดดังกล่าว และได้ยินเสียงสิ่งของบางอย่างตกลงมาจากที่สูง แต่ไม่มีใครให้ความสนใจ เนื่องจากระบบไฟฟ้ายังคงใช้งานได้ตามปกติ ประกอบกับบริเวณดังกล่าวค่อนข้างเปลี่ยว และแสงไฟส่องสว่างไม่เพียงพอ จนกระทั่งในช่วงเช้า มีผู้พบเห็นผู้เสียชีวิตนอนอยู่บนพื้น จึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้ามาตรวจสอบ และพบว่าเสียชีวิตแล้ว\จากการสันนิษฐานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ คาดว่าผู้เสียชีวิตน่าจะพยายามปีนขึ้นไปลักตัดสายไฟ เนื่องจากพบอุปกรณ์สำหรับตัดสายไฟ และอุปกรณ์ที่ดัดแปลงมาใช้ในการปีนเสาไฟฟ้าโดยเฉพาะ ซึ่งอาจจะเกิดพลาดท่าถูกกระแสไฟฟ้าดูดขณะทำการตัดสายไฟ ทำให้ร่างตกลงมาจากที่สูงเสียชีวิต ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อระบุตัวตนของผู้เสียชีวิต รวมถึงติดต่อญาติของผู้เสียชีวิตผ่านชื่อที่สักบนแขนขวาของผู้เสียชีวิต ซึ่งระบุชื่อ ณัฐนรี อรุณภูประเสริฐ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไ
