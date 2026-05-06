ชายวัย 47 ปี บุกยิงครอบครัวภรรยาเก่า ที่กาญจนบุรี มีผู้เสียชีวิต 2 คน

เหตุการณ์ชายวัย 47 ปี บุกยิงครอบครัวภรรยาเก่า ที่บ้านใกล้วัดเมตตาธรรม ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 คน และบาดเจ็บ 1 คน ขณะนี้ตำรวจเร่งติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุ
ในคืนวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 เวลาประมาณ 19.19 น.
ศูนย์วิทยุมูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ สำนักงานใหญ่ ได้รับแจ้งเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธปืนที่บ้านเลขที่ 227/7 หมู่ที่ 7 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ใกล้กับซุ้มประตูแดงทางเข้าวัดเมตตาธรรม เจ้าหน้าที่มูลนิธิรีบเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบว่าชายวัย 47 ปี ชื่อ นายชยันต์ ได้บุกเข้าไปในบ้านของครอบครัวภรรยาเก่า เกิดปากเสียงทะเลาะวิวาทก่อนใช้ปืนยิงใส่ผู้คนในบ้านและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 คน ได้แก่ อดีตพ่อตาถูกยิงเข้ากลางหน้าอกเสียชีวิตคาที่ และน้องของภรรยาถูกยิงบริเวณเหนือราวนมขวาและกลางหน้าอก อาการสาหัสก่อนเสียชีวิตที่โรงพยาบาล ขณะที่อดีตแม่ยายได้รับบาดเจ็บแต่ปลอดภัยแล้ว หลังก่อเหตุ ผู้ก่อเหตุหลบหนีไปจากที่เกิดเหตุทันที เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งติดตามจับกุม จากการสอบสวนเบื้องต้น พบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากการทะเลาะวิวาทและมีปากเสียงจากปัญหาความขัดแย้งส่วนตัวภายในครอบครัวก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะลงมือก่อเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เร่งรัดการสืบสวนและติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุอย่างเร่งด่วน โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการจับกุมผู้ร้าย ขณะเดียวกัน มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ได้ขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือหลีกทางให้รถฉุกเฉิน สถานการณ์ในปัจจุบันยังคงมีความตึงเครียดอยู่บ้าง แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกันอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความสงบสุขในชุมชนต่อไป นอกจากนี้ ยังมีการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บในทุกด้าน เพื่อให้พวกเขาสามารถฟื้นฟูชีวิตและความเป็นอยู่ได้อย่างราบรื่
