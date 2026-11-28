ชายร้ายจยย. ยิงหน้าฐานทหารพรานสุไหงปาดี บาดเจ็บ 4 ศพ
เหตุกราดยิงหน้าฐานทหารพรานสุไหงปาดี จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 66 ทำให้ทหารพรานและประชาชนบาดเจ็บ 4 ราย รวมเด็ก 1 ราย ขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุ
เหตุการณ์กราดยิงที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงบริเวณหน้าฐานปฏิบัติการ ร้อย.ทพ.4810 ในพื้นที่อำเภอ สุไหงปาดี จังหวัด นราธิวาส เมื่อเวลาประมาณ 18.05 น. ของวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ได้สร้างความตื่นตระหนกไปทั่วบริเวณ เนื่องจากมีผู้ก่อเหตุที่ขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปใช้อาวุธปืนกราดยิงเจ้าหน้าที่ ทหารพราน และประชาชนที่สัญจรไปมาอย่างมิได้เลือกหน้า
รายละเอียดเหตุกราดยิงและผู้บาดเจ็บ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบนถนนสาย 4193 เส้นทางระหว่างสุไหงปาดีไปสากอ บริเวณบ้านบาโงกือเต ซึ่งเป็นบ้านย่อยของหมู่บ้านจือแร หมู่ที่ 1 ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยผู้ก่อเหตุไม่ทราบกลุ่มและจำนวนที่ชัดเจนได้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการเข้าก่อเหตุAlso readเปิดขุมทรัพย์ก๊าซอีสาน ‘เอกนัฏ’ ลุย 2 แปลงใหม่ L1/66-L3/66 ลุ้นรายได้รัฐ 6 หมื่นล้าน
ผลจากการก่อเหตุครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งหมด 4 ราย ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ความมั่นคงและพลเรือน โดยผู้บาดเจ็บรายแรกคืออาสาสมัครทหารพรานชื่อรุสกี เจ๊ะนาแว ซึ่งทำหน้าที่เป็นกำลังพลในกองร้อยทหารพรานที่ 4810 ส่วนผู้บาดเจ็บอีก 3 รายเป็นประชาชนทั่วไป ได้แก่ เด็กชายอานาฟิต สามะ อายุ 8 ปี นายมะสุฟรี มะซง อายุ 31 ปี และนายดารุลอิห์ซัม ดาโอะ อายุ 46 ปี
การช่วยเหลือและมาตรการความมั่นคง
ทันทีที่เกิดเหตุ เพื่อนทหารพรานที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้เข้าทำการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอย่างเร่งด่วน และทำการนำส่งโรงพยาบาลสุไหงปาดีเพื่อรับการรักษาพยาบาลอย่างเร่งด่วนที่สุด โดยเบื้องต้นโรงพยาบาลสามารถรับตัวและให้การดูแลผู้บาดเจ็บทุกคนได้ทันเวลา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้สนธิกำลังเข้าปิดล้อมพื้นที่โดยรอบฐานปฏิบัติการและถนนสาย 4193 ในทันทีเพื่อสกัดกั้นเส้นทางหลบหนีของผู้ก่อเหตุ พร้อมทั้งตั้งจุดตรวจและจุดสกัดตามเส้นทางต่างๆ ทั่วพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี เพื่อเตรียมความพร้อมในการติดตามไล่ล่าตัวคนร้ายที่อาจหลบหนีไปในพื้นที่โดยรอบ
สาเหตุและกระบวนการสอบสวน
เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นการก่อเหตุของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ที่ยังคงมีการเคลื่อนไหวอยู่ โดยเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่โดยรอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียด เพื่อระบุตัวตนของผู้ก่อเหตุและยานพาหนะที่หลบหนี
นอกจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแล้ว ยังมีการรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และสอบปากคำพยานในบริเวณพื้นที่เหตุการณ์อย่างละเอียด เพื่อสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับ motives และกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังการก่อเหตุครั้งนี้
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