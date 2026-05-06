ชามสแตนเลสปลอมสูงถึง 70% ในจีน ความเสี่ยงที่ใกล้ตัวมากกว่าที่คิด

ข่าวสำคัญจากจีนที่ทำให้ผู้บริโภคต้องตื่นตัว เนื่องจากการตรวจพบว่าชามสแตนเลสที่ถูกนำเสนอว่าเป็นวัสดุปลอดภัย มีอัตราการปลอมสูงถึง 70% ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคอย่างมาก
เมื่อไม่นานมานี้ มีข่าวสำคัญจากประเทศจีนที่ทำให้ ผู้บริโภค ต้องตื่นตัวเป็นอย่างมาก นั่นคือการตรวจพบว่า ชามสแตนเลส ที่ถูกนำเสนอว่าเป็นวัสดุปลอดภัย มีอัตราการปลอมสูงถึง 70% ซึ่งเป็นข้อมูลที่น่ากลัวอย่างยิ่ง เนื่องจากภาชนะสแตนเลสเป็นสิ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในทุกบ้านเรือน เนื่องจากความทนทานและ ความปลอดภัย ที่ถูกต้องตามมาตรฐานอาหาร อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบของสื่อท้องถิ่นในจีนพบว่าสินค้าหลอกลวงส่วนใหญ่จะใช้วัสดุเกรดต่ำ เช่น 201 หรือ 410 แทนที่จะใช้เกรดอาหารที่ปลอดภัยอย่าง 304 หรือ 316 ซึ่งมีต้นทุนที่ต่ำกว่า แต่ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อ ผู้บริโภค อย่างมาก สแตนเลสเกรดต่ำมีความทนทานต่อการกัดกร่อนน้อยกว่า เมื่อใช้กับอาหารร้อนหรืออาหารเปรี้ยว เช่น มะนาวหรือน้ำส้มสายชู อาจทำให้โลหะอันตรายหลุดออกมา เช่น ตะกั่ว แคดเมียม โครเมียม และนิกเกิล ซึ่งอาจสะสมในร่างกายและก่อให้เกิดอันตรายต่อ สุขภาพ โดยเฉพาะในเด็กที่อาจส่งผลต่อพัฒนาการและระบบประสาท นอกจากนี้ ยังมีเทคนิคการหลอกลวงที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การเขียนแค่ว่า “สแตนเลสคุณภาพดี” โดยไม่ระบุเกรด หรือการเคลือบผิวด้านนอกด้วยวัสดุเกรด 304 แต่ข้างในเป็นวัสดุเกรดต่ำ ซึ่งอาจผ่านการทดสอบด้วยน้ำยาได้ แต่เมื่อใช้จริงๆ โลหะอันตรายยังคงปนเปื้อนในอาหารอยู่ดี ดังนั้น ผู้บริโภค ควรระมัดระวังและเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าหรือแบรนด์ที่น่าเชื่อถือ ระวังสินค้าราคาถูกผิดปกติ และตรวจสอบสัญลักษณ์ที่สลักบนสินค้าให้ดี เพื่อป้องกันการซื้อ สินค้าปลอม ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภา.
