ชาตรี ศิษย์ยอดธง เปิดใจแรงกลางห้องสื่อ หลังศึก ONE Samurai ชี้วินัย-ความถ่อมตัวคือหัวใจแชมป์

ชาตรี ศิษย์ยอดธง ซีอีโอของ ONE Championship ได้เปิดใจอย่างตรงไปตรงมาในห้องสื่อหลังจบศึก ONE Samurai โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของวินัยและความถ่อมตัวในฐานะหัวใจสำคัญของนักสู้ระดับโลก ซึ่งเป็นประเด็นที่สะท้อนถึงสถานการณ์ของรถถัง จิตรเมืองนนท์ ที่เพิ่งพ่ายแพ้ต่อทาเครุ เซกาวะ ในการชกครั้งล่าสุด ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในวงการศิลปะการต่อสู้
ชาตรี ศิษย์ยอดธง ซีอีโอของ ONE Championship ได้เปิดใจอย่างตรงไปตรงมาในห้องสื่อหลังจบศึก ONE Samurai โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของวินัยและความถ่อมตัวในฐานะหัวใจสำคัญของนักสู้ระดับโลก ซึ่งเป็นประเด็นที่สะท้อนถึงสถานการณ์ของ รถถัง จิตรเมืองนนท์ ที่เพิ่งพ่ายแพ้ต่อ ทาเครุ เซกาวะ ในการชกครั้งล่าสุด ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในวงการ ศิลปะการต่อสู้ ชาตรี ศิษย์ยอดธง ได้กล่าวชื่นชมโจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี้ ที่สามารถรักษาแชมป์ไว้ได้ โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของวินัยและความถ่อมตัว ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับนักสู้ระดับโลก ชาตรียังได้กล่าวถึงผลกระทบของชื่อเสียงและเงินทองที่อาจทำให้นักสู้หยุดพัฒนาตนเอง และสภาพแวดล้อมรอบตัวเปลี่ยนไป จนส่งผลต่อผลงานในการแข่งขัน โดยชาตรีได้กล่าวว่า เราเองก็เคยเห็นแล้วว่า เมื่อคนเรามีเงินมาก มีชื่อเสียงมาก แล้วปล่อยให้มันเข้าครอบงำ จนหยุดพัฒนา หยุดฝึกซ้อม และสภาพแวดล้อมรอบตัวเปลี่ยนไป มันจะเกิดอะไรขึ้น คืนนี้ก็มีตัวอย่างให้เห็นแล้ว นอกจากนี้ ชาตรี ศิษย์ยอดธง ยังได้กล่าวถึงความยากลำบากในการเป็นนักสู้ที่ดีที่สุดในโลก และการรักษาตำแหน่งแชมป์ให้อยู่ต่อไป ซึ่งยากกว่าการเป็นแชมป์มาก โดยชาตรีได้กล่าวว่า การเป็นนักสู้ที่ดีที่สุดในโลก ในองค์กร ศิลปะการต่อสู้ ที่ยิ่งใหญ่ มันไม่ใช่เรื่องง่าย และการรักษาตำแหน่งนั้นให้อยู่ต่อไป ยากยิ่งกว่า แม้ไม่มีการเอ่ยชื่อโดยตรง แต่หลายฝ่ายตีความว่าคำพูดดังกล่าวสะท้อนถึงรถถัง หลังความพ่ายแพ้ครั้งสำคัญ จนกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในวงกา.
ชาตรี ศิษย์ยอดธง ซีอีโอของ ONE Championship ได้เปิดใจอย่างตรงไปตรงมาในห้องสื่อหลังจบศึก ONE Samurai โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของวินัยและความถ่อมตัวในฐานะหัวใจสำคัญของนักสู้ระดับโลก ซึ่งเป็นประเด็นที่สะท้อนถึงสถานการณ์ของรถถัง จิตรเมืองนนท์ ที่เพิ่งพ่ายแพ้ต่อทาเครุ เซกาวะ ในการชกครั้งล่าสุด ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในวงการศิลปะการต่อสู้ ชาตรี ศิษย์ยอดธง ได้กล่าวชื่นชมโจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี้ ที่สามารถรักษาแชมป์ไว้ได้ โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของวินัยและความถ่อมตัว ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับนักสู้ระดับโลก ชาตรียังได้กล่าวถึงผลกระทบของชื่อเสียงและเงินทองที่อาจทำให้นักสู้หยุดพัฒนาตนเอง และสภาพแวดล้อมรอบตัวเปลี่ยนไป จนส่งผลต่อผลงานในการแข่งขัน โดยชาตรีได้กล่าวว่า เราเองก็เคยเห็นแล้วว่า เมื่อคนเรามีเงินมาก มีชื่อเสียงมาก แล้วปล่อยให้มันเข้าครอบงำ จนหยุดพัฒนา หยุดฝึกซ้อม และสภาพแวดล้อมรอบตัวเปลี่ยนไป มันจะเกิดอะไรขึ้น คืนนี้ก็มีตัวอย่างให้เห็นแล้ว นอกจากนี้ ชาตรี ศิษย์ยอดธง ยังได้กล่าวถึงความยากลำบากในการเป็นนักสู้ที่ดีที่สุดในโลก และการรักษาตำแหน่งแชมป์ให้อยู่ต่อไป ซึ่งยากกว่าการเป็นแชมป์มาก โดยชาตรีได้กล่าวว่า การเป็นนักสู้ที่ดีที่สุดในโลก ในองค์กรศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ มันไม่ใช่เรื่องง่าย และการรักษาตำแหน่งนั้นให้อยู่ต่อไป ยากยิ่งกว่า แม้ไม่มีการเอ่ยชื่อโดยตรง แต่หลายฝ่ายตีความว่าคำพูดดังกล่าวสะท้อนถึงรถถัง หลังความพ่ายแพ้ครั้งสำคัญ จนกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในวงกา
