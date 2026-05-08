ชากีรา นักร้องโคลอมเบีย เปิดตัวเพลงประจำการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 "Dai Dai" เตรียมปล่อยเต็ม 14 พ.ค.

ชากีรา นักร้องชื่อดังชาวโคลอมเบีย เปิดตัวเพลงประจำการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 อย่างเป็นทางการ โดยเพลงใหม่ชื่อ "Dai Dai" เตรียมปล่อยเต็มวันที่ 14 พ.ค.นี้ ชากีรา นักร้องวัย 49 ปี เจ้าของเพลงฮิตระดับโลกอย่าง Whenever, Wherever และ Hips Don't Lie ได้ปล่อยทีเซอร์เพลงผ่านอินสตาแกรม พร้อมคลิปวิดีโอความยาว 1 นาที ที่ถ่ายทำใน Maracanã Stadium ประเทศบราซิล โดยได้ Burna Boy ศิลปินชื่อดังชาวไนจีเรีย มาร่วมร้องด้วย
นี้ ชากีรา นักร้องวัย 49 ปี เจ้าของเพลงฮิตระดับโลกอย่าง Whenever, Wherever และ Hips Don't Lie ได้ปล่อยทีเซอร์เพลงผ่านอินสตาแกรม พร้อมคลิปวิดีโอความยาว 1 นาที ที่ถ่ายทำใน Maracanã Stadium ประเทศบราซิล โดยได้ Burna Boy ศิลปินชื่อดังชาวไนจีเรีย มาร่วมร้องด้วย เพลง"Dai Dai" ถือเป็นเพลงฟุตบอลโลกอย่างเป็นทางการเพลงที่ 2 ของชากีรา หลังจากเคยสร้างปรากฏการณ์ทั่วโลกกับเพลง Waka Waka (This Time for Africa) ในศึกฟุตบอลโลกปี 2010 ที่แอฟริกาใต้นอกจากนี้ เธอยังเคยร้องเพลง La La La (Brazil 2014) ซึ่งเป็นเพลงธีมของฟุตบอลโลก 2014 และขึ้นแสดงในพิธีปิดที่นครรีโอเดจาเนโร รวมถึงเคยแสดงเพลง Hips Don't Lie ในพิธีปิดฟุตบอลโลก 2006 ที่เยอรมนีมาแล้ว สำหรับฟุตบอลโลก 2026 จะมีทั้งหมด 48 ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน โดยทีมชาติโคลอมเบีย บ้านเกิดของเธอ ก็ผ่านเข้าร่วมศึกครั้งนี้เช่นกัน ซึ่งการแข่งขันจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 มิ. ย. ถึง 19 ก. ค. 202
