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ชัยวัฒน์ เยือนตลาดคลองลัดมะยม คุยพ่อค้าแม่ค้า-แวะทำขนมครก

เมืองไทย News

ชัยวัฒน์ เยือนตลาดคลองลัดมะยม คุยพ่อค้าแม่ค้า-แวะทำขนมครก
ชัยวัฒน์ตลาดคลองลัดมะยมพ่อค้าแม่ค้า
📆6/6/2026 7:48 AM
📰INNNEWS
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นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พรรคประชาชน เบอร์ 10 ลงพื้นที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน เพื่อพบปะพ่อค้าแม่ค้าและนักท่องเที่ยวที่มาจับจ่ายใช้สอย

ชัยวัฒน์ เยือน ตลาดคลองลัดมะยม คุย พ่อค้าแม่ค้า -แวะทำขนมครก ชูนโยบาย "หวยใบเสร็จ SMEs เวอร์ชัน กทม.

" ปลุกความคึกคักร้านค้ารายย่อย นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พรรคประชาชน เบอร์ 10 ลงพื้นที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน พร้อมด้วย ทพ. กันตพงศ์ ดีชัยยะ ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส. ก. ) เขตตลิ่งชัน เบอร์ 1 และนายอนุสรณ์ ธรรมใจ สส.

กรุงเทพฯ ตลิ่งชัน-ทวีวัฒนา พรรคประชาชน เพื่อพบปะพ่อค้าแม่ค้าและนักท่องเที่ยวที่มาจับจ่ายใช้สอย พร้อมนำเสนอนโยบายค้าขายง่ายของพรรคประชาชน โดยช่วงหนึ่งชัยวัฒน์ได้ร่วมทำขนมครกด้วยนายชัยวัฒน์ กล่าวว่า ตลาดน้ำคลองลัดมะยมเป็นหนึ่งในตลาดน้ำสี่แห่งในเขตตลิ่งชัน เป็นสถานที่ที่คนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติมาจับจ่ายใช้สอย แต่วันนี้สิ่งที่เราสังเกตเห็นคือความซบเซา ที่ผ่านมาตลาดน้ำเคยคึกคџย генераตนจึงตั้งใจนำเสนอนโยบายหวยใบเสร็จ SMEs เวอร์ชัน กทม.

ที่จะช่วยกระตุ้นการค้าขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าชาวกรุงเทพฯ โดยการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนหันมาอุดหนุนร้านค้ารายย่อยมากขึ้น ทั้งนี้ เมื่อประชาชนซื้อสินค้าจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ทุก ๆ 20 บาท จะสามารถสะสมยอดเพื่อรับ 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล ทาง กทม.

จะจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นรางวัล 10 ล้านบาทต่อเดือน เพื่อให้ประชาชนนำสิทธิ์ที่สะสมมาลุ้นรางวัล เชื่อว่านโยบายนี้จะทำให้ประชาชนเกิดความกระตือรือร้นที่จะมาจับจ่ายใช้สอยกับร้านค้ารายย่อยมากขึ้น คืนความคึกคักให้ตลาดน้ำและชุมชนต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพฯ อีกครั้ง นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดพัฒนา "ย่านท่องเที่ยวชุมชน" โดยให้ กทม.

ร่วมมือกับภาคเอกชนและคนในพื้นที่ ดึงอัตลักษณ์และเรื่องราวของชุมชนมาเป็นจุดขาย พร้อมทั้งปรับปรุงระบบคมนาคมขนส่ง เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนได้สะดวกยิ่งขึ้

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INNNEWS /  🏆 18. in TH

ชัยวัฒน์ ตลาดคลองลัดมะยม พ่อค้าแม่ค้า หวยใบเสร็จ Smes ย่านท่องเที่ยวชุมชน

 

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