ชัยชนะให้กำลังใจ นปผ. ชี้ปัญหาเศรษฐกิจประชาชนเดือดเนื้อร้อนใจ
ชัยชนะ เดชเดโช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ภาคใต้ เยี่ยมกลุ่ม นปผ. ที่ทำเนียบรัฐบาล ย้ำประชาชนมีสิทธิแสดงออก ยันไม่ใช่จัดตั้งม็อบ และฝากถึง พิชพัฒน์ วิจัยแก้ปัญหาปากท้อง
นาย ชัยชนะ เดชเดโช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้า พรรคประชาธิปัตย์ ภาคใต้ เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มแนวร่วมปฏิวัติประชาชนปกป้องแผ่นดิน หรือ กลุ่ม นปผ. ที่ปักหลักชุมนุมบริเวณหน้า ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 โดยระบุเหตุผลที่เดินทางมาว่าในฐานะคนใต้ต้องการมาสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ตนเคยลงพื้นที่พบปะและพูดคุยกับประชาชนในช่วงก่อนการเลือกตั้ง
ยืนยันประชาชนเดือดร้อนไม่ใช่การเมืองจัดตั้ง
นายชัยชนะ ยืนยันชัดเจนว่ากระแสข่าวที่ระบุว่าตนอยู่เบื้องหลังการจัดตั้งม็อบนั้นไม่เป็นความจริง entirely การชุมนุมในครั้งนี้เกิดจากความเดือดร้อนของประชาชนเอง โดยเฉพาะปัญหาเรื่องราคาน้ำมันและวิกฤตเศรษฐกิจ ไม่ใช่เกิดจากการจัดตั้งของนักการเมือง แต่เป็นการออกมาเรียกร้องตามสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่รับรองไว้ จึงเป็นเรื่องปกติที่ตนจะเดินทางมาเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจในฐานะผู้แทนราษฎรที่ได้รับเลือกตั้งAlso readกึ้ง เฉลิมชัย เปิดใจรับงานผู้จัดการทีมชาติไทย ตั้งเป้าพาช้างศึกไปบอลโลก
เขาเน้นย้ำว่าประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการออกมาเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรีสู่การเลือกตั้ง และรัฐบาลควรเปิดโต๊ะเจรจาเพื่อรับฟังข้อเรียกร้องและชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหา ไม่ควรใช้มาตรการกดดันหรือสกัดกั้นการชุมนุม เช่น การกำหนดระยะห่าง 50 เมตรจากทำเนียบรัฐบาล รวมถึงคำสั่งห้ามเคลื่อนไหวหรือเดินขบวนในช่วงเวลา 18.00 น. ถึง 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ทั้งที่กลุ่มผู้ชุมนุมได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องขยายเสียงแล้ว
เตือนรัฐบาลอย่าใช้กฎหมายกดดันประชาชน
นายชัยชนะ เตือนรัฐบาลว่าหากต้องการนำกฎหมายมาดำเนินการกับกลุ่มผู้ชุมนุม ขอให้เลือกจับกุมตนเป็นอันดับแรก เพราะเขาพร้อมรับผิดชอบในฐานะคนที่เห็นความถูกต้องว่าประชาชนออกมาเรียกร้องตามสิทธิ ไม่ได้มีพฤติกรรมก้าวร้าวหรือบุกรุกทำเนียบรัฐบาล และไม่ควรปล่อยให้เรื่องเล็กน้อยกลายเป็นปัญหาบานปลาย โดยยืนยันว่าตนเองไม่ได้พบกำนันมะโนก่อนหน้าการชุมนุม และรับทราบข่าวจากสื่อว่ากำนันมะโนเดินทางไปพบ นายสนธิ ลิมทองกุล ซึ่งถือเป็นสิทธิเสรีภาพของกำนันมะโน
ฝากถึงพิชพัฒน์ใส่ใจปัญหาภาคใต้
นายชัยชนะ ยังกล่าวถึง นายพิชพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือ น้าหลวง ซึ่งเป็นคนใต้ที่มีความสนิทสนมกัน เคยเรียนหลักสูตรพิเศษร่วมกันที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยนายพิชพัฒน์ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยภาคใต้ และมีผลงานความสำเร็จในการได้ สส. ถึง 30 ที่นั่งในภาคใต้
เขาฝากถึง นายพิชพัฒน์ว่า อยากให้หันมาใส่ใจพี่น้องชาวใต้ที่กำลังได้รับความเดือดร้อน เพราะในช่วงหาเสียงนักการเมืองต่างลงพื้นที่ไปพบประชาชนและยกมือไหว้สวยๆ เพื่อขอคะแนนเสียง แต่เมื่อประชาชนมีปัญหาจริงก็ควรออกมาแสดงความห่วงใยและให้กำลังใจบ้าง ไม่ใช่ปล่อยให้ประชาชนเรียกร้องกันตามลำพัง โดยเฉพาะในรุ่งขึ้นวันที่ 10 พฤศจิกายน ซึ่ง นายพิชพัฒน์ มีกำหนดเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี
สะท้อนวิกฤตปากท้องประชาชน
นายชัยชนะ ยกตัวอย่างความเดือดร้อนจากสภาพเศรษฐกิจว่าในอดีตเงิน 1,000 บาท สามารถเติมน้ำมันได้เกือบ 50 ลิตร แต่ปัจจุบันเติมได้ไม่ถึง 22 ลิตร ขณะที่ค่าครองชีพปรับตัวสูงขึ้น แต่ราคาพืชผลทางการเกษตรกลับลดลง ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหา หากสามารถทำให้ประชาชนพอใจและคลายความเดือดร้อนได้ ประชาชนก็จะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติ
ภายหลังการให้สัมภาษณ์ นายชัยชนะ ได้เดินไปหากำนันมะโน ซึ่งทันทีที่กำนันมะโนเจอหน้า นายชัยชนะ ได้กล่าวเป็นภาษาใต้ว่า ม่วนหมอดี ผมมือใหม่ ข้าวกะไม่กิน จากนั้นทั้งสองได้จับมือและกอดกัน โดยกลุ่มผู้ชุมนุมได้ตะโกนแซวว่า น้องบ่ากับพี่ใหญ่ และนายชัยชนะ กล่าวต่อว่ามาเพื่อเป็นกำลังใจให้กำนันมะโน โดยระบุว่าเบื้องหลังของม็อบคือรัฐบาล เพราะรัฐบาลไปกดดันให้ประชาชนเดือดร้อนจึงออกมาเรียกร้อง
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