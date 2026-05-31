ชัยชนะ เดชเดโช จวกยับรัฐบาลปัดตั้ง กมธ. ศึกษาแลนด์บริดจ์ ชี้ปิดหูปิดตาไม่ฟังเสียงประชาชนภาคใต้

นายชัยชนะ เดชเดโช สส.พรรคประชาธิปัตย์ แสดงความผิดหวังหลังสภามีมติไม่ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์มูลค่าล้านล้านบาท พร้อมเสนอให้รัฐบาลหันมาลงทุนมอเตอร์เวย์และรถไฟทางคู่เพื่อกระจายรายได้สู่ประชาชนอย่างทั่วถึง
นาย ชัยชนะ เดชเดโช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้า พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะผู้รับผิดชอบดูแลพื้นที่ภาคใต้ ได้ออกมาแสดงทัศนะด้วยความผิดหวังอย่างรุนแรง ต่อกรณีที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อดำเนินการศึกษาปัญหาและความเหมาะสมของโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ หรือที่รู้จักกันในชื่อ โครงการ แลนด์บริดจ์ ซึ่งถือเป็นโครงการเมกะโปรเจกต์ที่มีขนาดใหญ่และต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลสูงถึง 1 ล้านล้านบาท โดยนายชัยชนะมองว่าการที่รัฐบาลตัดสินใจคว่ำการตั้งคณะกรรมาธิการชุดนี้ เป็นการแสดงออกถึงการปิดหูปิดตาและปฏิเสธที่จะรับฟังความกังวลของภาคประชาชน รวมถึงเป็นการปิดกั้นกลไกการตรวจสอบความคุ้มค่าของ งบประมาณแผ่นดิน ในระดับรัฐสภา ทั้งที่โครงการนี้จะส่งผลกระทบในวงกว้างต่อทั้งด้านสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตของชุมชน และโครงสร้างทางเศรษฐกิจของภาคใต้ในระยะยาว ในมุมมองของนายชัยชนะ งบประมาณจำนวน 1 ล้านล้านบาทนั้นเป็นตัวเลขที่สูงมากจนสามารถนำไปกระจายการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ได้อย่างเป็นรูปธรรมและทั่วถึงมากกว่าการทุ่มเงินลงไปในโครงการเดียว ซึ่ง พรรคประชาธิปัตย์ ได้นำเสนอแนวทางการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเลือกที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในวงกว้างมากกว่า อาทิ การผลักดันให้มีการก่อสร้างมอเตอร์เวย์สายใต้ที่เชื่อมต่อตั้งแต่จังหวัดนราธิวาสมุ่งสู่กรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางและการขนส่งสินค้า การยกระดับระบบขนส่งทางรางโดยการพัฒนาให้เป็นรถไฟทางคู่ระบบไฟฟ้าที่ทันสมัยสำหรับใช้ทั้งในการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ของเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาท่าเรือน้ำลึกที่มีอยู่เดิมทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันให้มีศักยภาพสูงขึ้น ซึ่งแนวทางเหล่านี้ใช้งบประมาณในระดับที่ใกล้เคียงกันหรืออาจจะต่ำกว่าโครงการ แลนด์บริดจ์ แต่สามารถสร้างประโยชน์ให้กระจายตัวไปสู่ชุมชนและภาคธุรกิจในพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมมากกว่าการสร้างระเบียงเศรษฐกิจเพียงจุดเดียว นอกจากนี้ รองหัวหน้า พรรคประชาธิปัตย์ ยังได้กล่าวตำหนิและเรียกร้องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพื้นที่ภาคใต้ที่สังกัดพรรคร่วมรัฐบาล ให้กลับมาทบทวนจุดยืนและบทบาทหน้าที่ของตนเอง โดยเน้นย้ำว่า สส.
ทุกคนมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในพื้นที่ ดังนั้นหน้าที่สำคัญที่สุดคือการเป็นปากเป็นเสียงและสะท้อนความต้องการของพี่น้องประชาชน ไม่ใช่การยอมจำนนหรือปฏิบัติตามมติของพรรคการเมืองเพียงอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบ้านเกิด นายชัยชนะระบุว่าพฤติกรรมของ สส.
บางส่วนในปัจจุบันเข้าข่าย ฟังนาย ไม่ฟังประชาชน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจอย่างยิ่ง เพราะในช่วงที่มีการหาเสียงเลือกตั้ง สส.
เหล่านี้ต่างให้คำมั่นสัญญาว่าจะยืนเคียงข้างประชาชนและรับฟังทุกปัญหา แต่เมื่อมีโอกาสได้ตัดสินใจในเรื่องสำคัญที่ส่งผลต่ออนาคตของคนภาคใต้ในสภา กลับเลือกที่จะละทิ้งเสียงของประชาชนและทำตามคำสั่งของผู้นำพรรค ทำให้เสียงของประชาชนกลายเป็นสิ่งไร้ค่าในสายตาของผู้แทน ท้ายที่สุด นายชัยชนะได้ย้ำเตือนว่าการผลักดันโครงการขนาดใหญ่โดยปราศจากการศึกษาที่รอบด้านและการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง อาจนำไปสู่ความล้มเหลวในการบริหารจัดการงบประมาณและสร้างความขัดแย้งในพื้นที่ การที่รัฐบาลพยายามเร่งรัดโครงการโดยไม่เปิดโอกาสให้มีคณะกรรมาธิการวิสามัญเข้ามาตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด ถือเป็นความเสี่ยงอย่างยิ่งต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังนั้นจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลปรับเปลี่ยนทัศนคติ เปิดใจรับฟังคำทัดทาน และนำข้อมูลจากทุกภาคส่วนมาวิเคราะห์อย่างถ่องแท้ เพื่อให้การพัฒนาภาคใต้เป็นไปอย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนชาวใต้และประเทศชาติอย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองหรือการสร้างภาพลักษณ์ความสำเร็จในระยะสั้นเท่านั้
แลนด์บริดจ์ ชัยชนะ เดชเดโช พรรคประชาธิปัตย์ งบประมาณแผ่นดิน การพัฒนาภาคใต้