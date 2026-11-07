ชันสูตรซากวาฬบรูด้าเกยตื้น จ.สมุทรสงคราม-เพชรบุรี ผลร่างกายสมบูรณ์ ชี้ตายเฉียบพลัน
ทีมชันสูตรซากวาฬบรูด้าเพศผู้ วัยก่อนเจริญพันธุ์ ยาว 11.20 เมตร พบร่างกายสมบูรณ์ไม่มีโรคตายเฉียบพลัน ขณะรมต.สุชาติดูแลวิกฤตช้างป่าและรณรงค์ PM2.5
การตรวจสอบซาก วาฬบรูด้า ตัวหนึ่งที่เกิดขึ้นบริเวณรอยต่อระหว่างจังหวัด สมุทรสงคราม และจังหวัด เพชรบุรี ได้เปิดเผยผลชันสูตรทางสัตวแพทย์ที่ชี้ให้เห็นถึงภาวะสุขภาพที่ดีเยี่ยมของสัตว์ลูกใหญ่ผู้นี้ ก่อนเสียชีวิตลงโดยไม่มีร่องรอยของโรคติดต่อหรือการบาดเจ็บร้ายแรงที่ทำให้เกิดการตายอย่างชัดเจน
รายละเอียดซากวาฬบรูด้าเพศผู้
ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2569 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (สทช.3) จังหวัดเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน และอาสาสมัคร ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อชันสูตรซากวาฬบรูด้าAlso readอาหารต้านภัยฝุ่น Detox ปอดคนเมือง ในวิกฤติ PM2.5
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากได้รับแจ้งจากนายจำรูญ พงษ์พิทักษ์ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 ว่าพบวาฬเกยตื้นอยู่ในบริเวณกลางทะเลบริเวณรอยต่อระหว่างจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดเพชรบุรี จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นวาฬบรูด้า (Bryde's whale; Balaenoptera edeni) ซึ่งเป็นเพศผู้ และอยู่ในช่วงวัยก่อนเจริญพันธุ์ (Sub-adult) มีความยาวลำตัววัดได้ 11.20 เมตร
สภาพภายนอกของซากวาฬบรูด้าที่พบบ่งชี้ถึงกระบวนการย่อยสลายตามธรรมชาติ โดยพบว่ามีสภาพซากเน่าเปื่อยและผิวหนังลอกหลุดออกมาบางส่วน อย่างไรก็ตาม สภาพโครงสร้างภายในยังคงมีความสมบูรณ์เพียงพอที่จะทำการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างละเอียดรอบด้าน
ผลชันสูตรร่างกายสมบูรณ์และอาหารในกระเพาะ
ผลการชันสูตรโดยสัตวแพทย์ระบุว่า วาฬบรูด้าตัวดังกล่าวมีสภาพร่างกายสมบูรณ์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ความหนาของชั้นไขมันใต้ผิวหนังวัดได้ที่ 6.5 เซนติเมตร ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญถึงภาวะโภชนาการและสุขภาพโดยรวมของสัตว์ก่อนเสียชีวิต
ร่องรอยทางกายภาพที่ตรวจพบมีเพียงรอยถลอกบริเวณผิวหนังด้านซ้ายของลำตัวยาวประมาณ 2.5 เมตร และพบรอยช้ำเล็กน้อยบริเวณกล้ามเนื้อกลางลำตัวด้านหลัง ซึ่งอาจเกิดจากการกระแทกหรือแรงเสียดทานกับสิ่งต่างๆ ในทะเล
ระบบหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงระบบทางเดินหายใจไม่พบความผิดปกติใดๆ การตรวจอวัยวะภายในยังพบอาหารจำนวนมากในกระเพาะอาหาร และพบสิ่งแปลกปลอมภายในลำไส้ ได้แก่ เศษไม้แปรรูปขนาดประมาณ 8 เซนติเมตร และลูกจาก ซึ่งบ่งบอกถึงพฤติกรรมการกินอาหารที่หลากหลายก่อนเสียชีวิต
อวัยวะสำคัญอย่างตับ ไต และตับอ่อนอยู่ในสภาพเน่าสลายแล้ว ทำให้การวิเคราะห์ระดับเซลล์เป็นไปด้วยความยากลำบาก แต่โดยรวมแล้วผลการชันสูตรยังไม่สามารถระบุสาเหตุการตายได้อย่างแน่ชัด เนื่องจากไม่พบรอยโรคที่บ่งชี้ถึงสาเหตุการตายโดยตรง
ข้อสรุปสาเหตุตายเฉียบพลันและการส่งตรวจต่อ
จากการประเมินสภาพร่างกายก่อนเสียชีวิตที่ยังมีความสมบูรณ์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก คณะผู้ชันสูตรคาดว่าสาเหตุการตายน่าจะเป็นการตายอย่างเฉียบพลัน (Sudden Death) ซึ่งมักเกิดจากภาวะหัวใจวายหรือโรคทางระบบประสาทที่วินิจฉัยได้ยากจากการสังเกตภายนอก
เพื่อหาข้อสรุปที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เจ้าหน้าที่ได้ทำการเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อและอวัยวะภายในบางส่วน เพื่อนำส่งตรวจสอบวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมในขั้นตอนต่อไป ซึ่งผลข้างต้นยังคงต้องรอผลจากห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันสาเหตุที่แน่นอน
รัฐมนตรีสุชาติดูแลวิกฤตช้างป่าจังหวัดจันทบุรี
ในกรณีอื่นที่เกี่ยวข้อง นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เปิดเผยรายงานจากนายยงยุทธ นาควิโรจน์ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เกี่ยวกับความสำเร็จของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ชุดที่ 9 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)
เจ้าหน้าที่ชุดนี้เข้าไปช่วยเหลือลูกช้างป่าที่ประสบเหตุติดอวนอยู่ในน้ำ บริเวณทิศเหนือของอ่างเก็บน้ำคลองพวาใหญ่ ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี เมื่อช่วงเช้าวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งสามารถช่วยเหลือลูกช้างป่ากลับคืนสู่แม่ช้างได้อย่างปลอดภัย
รณรงค์ลดฝุ่น PM2.5 และภารกิจอนุรักษ์สัตว์ป่า
นายสุชาติ ชมกลิ่น ยังได้ประกาศความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และภาคเอกชน เปิดตัวแคมเปญ "โปรสู้ฝุ่น ลด PM2.5 Together" ภายใต้แนวคิด "ดูแลรถ ลดควัน ลดฝุ่น" เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนนำรถยนต์เข้าตรวจสอบและบำรุงรักษา ลดแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองขนาดเล็กในปีก่อนปี 2570
นอกจากนี้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ยังผนึกกำลังปราบปรามขบวนการค้าสัตว์ป่าข้ามชาติ โดยยึดเต่าโคลนบัญชี CITES จำนวน 473 ตัวที่ซุกซ่อนในพัสดุจากเม็กซิโก และขยายผลการยึดไม้พะยุงเพิ่มเติมอีก 1,455 ท่อนในจังหวัดมุกดาหาร
และปิดท้ายด้วยข่าวดีจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ที่ต้อนรับสมาชิกใหม่เป็นลูกฮิปโปแคระ 1 ตัว เกิดจากแม่ชื่อ "หมูมะนาว" อายุ 14 ปี และพ่อชื่อ "หมูตึ๋น" อายุ 7 ปี เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งลูกฮิปโปดังกล่าวมีสุขภาพแข็งแรงและเตรียมที่จะเปิดตัวสู่สาธารณะในเร็ว ๆ นี้
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