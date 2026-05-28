ชัชชาติเปิดใจ 4 ปีในตำแหน่ง ย้ำแก้ปัญหาคอร์รัปชัน-เดินหน้าพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. เปิดใจถึงผลงาน 4 ปีที่ผ่านมา เน้นย้ำการแก้ปัญหาคอร์รัปชันผ่านเทคโนโลยี การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งใหญ่และเล็ก และการพลิกโฉมการศึกษา พร้อมยืนยันความเป็นอิสระทางการเมือง
ในการแถลงข่าวเปิดตัวผู้สมัครรับ เลือกตั้ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งที่ 2 นาย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้กล่าวเปิดใจถึงการทำงานตลอด 4 ปีที่ผ่านมา หลังจากดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯ กทม.
สมัยแรก โดยยอมรับว่าอาจมีบางเรื่องที่ทำให้ประชาชนผิดหวังบ้าง แต่ก็หวังว่าจะได้รับโอกาสให้สานต่องานต่อไป พร้อมกันนี้ได้ชี้แจงข้อวิจารณ์ที่มองว่าตนมุ่งเน้นแต่โครงการขนาดเล็กหรือเส้นเลือดฝอย โดยเปรียบเทียบว่าร่างกายมนุษย์ต้องการทั้งเส้นเลือดใหญ่และเส้นเลือดฝอยที่แข็งแรงควบคู่กัน หากเส้นเลือดฝอยในชุมชนอ่อนแอ เส้นเลือดใหญ่ของเมืองก็ไม่อาจอยู่รอดได้ ซึ่งที่ผ่านมา กทม.
มีเส้นเลือดใหญ่ที่ค่อนข้างเข้มแข็งแล้ว แต่กลับละเลยการดูแลความเดือดร้อนในระดับเส้นเลือดฝอยมาโดยตลอด นายชัชชาติย้ำว่าการพัฒนาเมืองต้องสมดุลทั้งโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่และการแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันของประชาชน เช่น น้ำท่วมขัง ทางเท้าชำรุด ระบบขนส่งสาธารณะที่ไม่ครอบคลุม ปัญหาขยะ และความปลอดภัยในชุมชน นอกจากนี้ยังมีการเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเมืองผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถแจ้งปัญหาและเสนอแนะได้โดยตรง สำหรับผลงานเชิงโครงสร้างที่ผ่านมา การชำระหนี้รถไฟฟ้าบีทีเอสกว่า 40,000 ล้านบาท ถือเป็นหนึ่งในโครงการขนาดใหญ่ที่ดำเนินการสำเร็จ ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบอุโมงค์ระบายน้ำและส่วนต่อขยายที่บางซื่อ รวมถึงการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าสายสีเทาและสายสีเงินที่อยู่ในแผนระยะยาว การปรับปรุงระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงยังเป็นวาระสำคัญ โดยมีการขุดลอกคลองและติดตั้งสถานีสูบน้ำเพิ่มเติมในหลายจุด ด้านการขนส่งสาธารณะ มีแผนขยายเส้นทางรถเมล์ไฟฟ้าและปรับปรุงจุดเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้ากับรถเมล์เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้โดยสาร นอกจากนี้ยังมีการก่อสร้างสวนสาธารณะเพิ่มขึ้นหลายแห่งเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมือง รวมถึงการปรับปรุงทางเท้าและจักรยานทางให้ได้มาตรฐานเพื่อส่งเสริมการเดินและการปั่นจักรยานอย่างปลอดภัย ในขณะเดียวกัน ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นวาระเร่งด่วนที่ชัชชาติให้ความสำคัญสูงสุด โดยระบุว่าเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศ ไม่ใช่เพียงแค่ในพื้นที่ กทม.
ตลอดการทำงานได้นำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูว์ (Traffy Fondue) ที่เปิดให้ประชาชนแจ้งเบาะแสได้โดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตน นำไปสู่การดำเนินการขั้นเด็ดขาดและไล่ออกเจ้าหน้าที่ผู้กระทำผิดไปแล้วถึง 41 ราย รวมถึงการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้รับเหมาที่ทุจริตในโครงการต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้โปร่งใสมากขึ้น โดยใช้ระบบ e-Bidding และการเปิดเผยข้อมูลสัญญาทั้งหมดต่อสาธารณะ นายชัชชาติยืนยันว่าการต่อต้านคอร์รัปชันจะยังคงเป็นนโยบายหลักต่อไป พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สุจริต โดยกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน รวมถึงมีการสุ่มตรวจสอบทรัพย์สินเป็นระยะ ป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ นอกจากนี้ นายชัชชาติยังได้เน้นย้ำถึงนโยบายด้านการศึกษา โดยออกแบบมาเพื่อพลิกโฉมโรงเรียนสังกัด กทม.
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กในเมือง โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย ส่งเสริมการเรียนรู้ดิจิทัล และสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ นักเรียนทุกคนจะได้รับอุปกรณ์การเรียนและอินเตอร์เน็ตฟรีเพื่อเข้าถึงแหล่งข้อมูลออนไลน์ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนสองภาษาในทุกเขต เพื่อรองรับความต้องการของผู้ปกครองที่หลากหลาย รวมถึงการสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดนตรี และศิลปะ ผ่านทุนการศึกษาและการฝึกอบรมเฉพาะทาง ในมิติของการพัฒนาคุณภาพชีวิต นายชัชชาติเสนอแผนสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยในรูปแบบคอนโดมิเนียมราคาถูกในบริเวณที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนได้สะดวก พร้อมทั้งปรับปรุงชุมชนแออัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น โดยมีระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน เช่น ไฟฟ้า ประปา และการกำจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาผู้สูงอายุและคนพิการ โดยการสร้างพื้นที่สาธารณะที่เข้าถึงได้ง่ายและการให้บริการด้านสุขภาพฟรี ด้านสิ่งแวดล้อม มีแผนเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็น 10 ตารางเมตรต่อคนภายใน 4 ปี ผ่านการปลูกต้นไม้ริมถนนและการสร้างสวนชุมชน รวมถึงการจัดการมลพิษทางอากาศโดยการลดฝุ่น PM2.5 จากการจราจรและการก่อสร้าง นายชัชชาติกล่าวทิ้งท้ายว่า "เราต้องการให้ทุกคนเป็นคนพิเศษและมีโอกาสในเมืองนี้อย่างเท่าเทียมกัน ภารกิจนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน
