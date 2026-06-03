ชัชชาติเปิดเกมหาเสียงศิลปะกลางเมือง สวนกลับปมซื้อตำแหน่ง 4 ล้าน

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. เปิดตัวแคมเปญหาเสียงแนวใหม่เปลี่ยนกรุงเทพฯ เป็นแกลลอรีศิลปะ พร้อมปฏิเสธข้อกล่าวหาซื้อขายตำแหน่งผู้อำนวยการเขต 4 ล้านบาท
นาย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หมายเลข 9 ได้เปิดตัวแคมเปญหาเสียงรูปแบบใหม่ที่สยามสแควร์ ด้วยการนำผลงานศิลปะจากศิลปินรุ่นใหม่ขึ้นแสดงบนจอ LED บิลบอร์ดและพื้นที่สาธารณะ ภายใต้แนวคิดเปลี่ยนกรุงเทพมหานครให้เป็น 'แกลลอรีศิลปะกลางเมือง' สื่อสารนโยบายผ่านงานสร้างสรรค์แทนป้ายหาเสียงแบบเดิม โดยนายชัชชาติกล่าวว่า แนวคิดดังกล่าวต่อยอดจากนโยบาย 'City as Canvas' ที่ต้องการเปิดพื้นที่สาธารณะให้ศิลปิน นักออกแบบ และนักศึกษา ได้ร่วมออกแบบเมือง ผลงานศิลปะที่นำมาจัดแสดงได้สอดแทรกนโยบายกว่า 250 ด้าน ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม การศึกษา พื้นที่สีเขียว สวัสดิภาพสัตว์ และลานกีฬา การเช่าพื้นที่จอ LED ใช้งบประมาณไม่สูง เนื่องจากเป็นการเช่าแบบหมุนเวียนครั้งละ 15 วินาที และมีการรายงานค่าใช้จ่ายต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.
) อย่างถูกต้องตามกฎหมาย นายชัชชาติย้ำว่าไม่กังวลว่าการลดภาพใบหน้าผู้สมัครบนป้ายหาเสียงจะส่งผลต่อการจดจำของประชาชน เพราะเชื่อว่าคนกรุงเทพฯ รู้จักตนดีอยู่แล้ว พร้อมย้ำว่าการบริหารเมืองต้องมีความคิดสร้างสรรค์และเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วม แคมเปญนี้ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการใช้จ่ายหาเสียง โดยมีการรายงานทุกรายการตามกฎหมายเลือกตั้ง ในส่วนของข้อกล่าวหาเรื่องการซื้อขายตำแหน่งผู้อำนวยการเขตในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าสูงถึง 4 ล้านบาทต่อราย ซึ่งนายคริส โปตระนันทน์ จากพรรคเศรษฐกิจ เตรียมแถลงข่าวกล่าวหา นายชัชชาติได้ตอบโต้อย่างแข็งขัน โดยยืนยันว่าไม่กังวลต่อข้อกล่าวหาดังกล่าว พร้อมเรียกร้องให้นำหลักฐานมาเปิดเผยต่อสาธารณะ รวมถึงแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น ป.
ป. ช. หากมีข้อมูลจริง เขาย้ำว่าการซื้อขายตำแหน่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในการบริหารงานของตน เพราะเป็นจุดแห่งความหายนะ และตั้งข้อสังเกตว่า หากมีข้อมูลจริง เหตุใดจึงเพิ่งนำมาเปิดเผยในช่วงใกล้การเลือกตั้ง ทั้งที่ผู้กล่าวหาเคยทำงานเกี่ยวข้องกับสภา กทม.
และมีโอกาสพูดคุยกับตนมาโดยตลอด นอกจากนี้ นายชัชชาติยังปฏิเสธข้อกล่าวหาเกี่ยวกับ 'ระบบอากง' ที่ถูกอ้างว่าอยู่เบื้องหลังการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการใน กทม. โดยยืนยันว่าไม่มีอยู่จริง และเป็นเพียงคำเรียกที่ถูกสร้างขึ้นมา พร้อมย้ำว่าหลักเกณฑ์การแต่งตั้งบุคลากรของ กทม.
ยึดความสามารถและผลงานเป็นสำคัญ สำหรับกระแสข่าวที่ระบุว่าตนเป็นผู้แต่งตั้ง ศ. ดร.
สุรพล นิติไกรพจน์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (KT) นายชัชชาติชี้แจงว่าไม่เป็นความจริง โดยยืนยันว่าไม่เคยแต่งตั้งนายสุรพลในตำแหน่งใด และตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับนายสุรพลเป็นการแต่งตั้งในยุคก่อนที่ตนจะเข้ามาบริหารกรุงเทพมหานคร โดยย้ำว่าพร้อมให้มีการตรวจสอบทุกประเด็นอย่างเต็มที่ แต่ขอให้ทุกฝ่ายรับผิดชอบต่อข้อมูลที่เผยแพร่ โดยเฉพาะในช่วงการเลือกตั้งที่อาจส่งผลต่อความเข้าใจของประชาชนและเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายได้ นายชัชชาติยังกล่าวถึงวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมืองว่าต้องการสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน โดยเฉพาะการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมการศึกษา และการสร้างโอกาสให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งครั้งสำคัญของชาวกรุงเทพฯ เนื่องจากมีผู้สมัครหลายคนที่มีนโยบายโดดเด่น โดยนายชัชชาติได้นำเสนอนโยบายที่แตกต่างและสร้างสรรค์ ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนในกลุ่มคนรุ่นใหม่และคนทำงานในเมือง แคมเปญ 'City as Canvas' ยังได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน รวมถึงสถาบันการศึกษาและห้างสรรพสินค้าชั้นนำ การใช้พื้นที่สาธารณะในการจัดแสดงงานศิลปะยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของเมืองอีกด้วย ข้อกล่าวหาซื้อขายตำแหน่งนั้นเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในสังคมออนไลน์ โดยนายชัชชาติได้ย้ำว่าไม่เคยมีพฤติกรรมดังกล่าว และพร้อมให้ตรวจสอบทุกขั้นตอน ประชาชนควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลก่อนตัดสินใจเลือกตั้ง การแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรใน กทม.
มีกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการพิจารณาผลงานและความเหมาะสมอย่างเคร่งครัด นายชัชชาติยืนยันว่าไม่มีการใช้เส้นสายหรือระบบอุปถัมภ์ในการแต่งตั้งใดๆ ทั้งสิ้
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. แกลลอรีกลางเมือง ซื้อขายตำแหน่ง City As Canvas