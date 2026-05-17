ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ลาออกผู้ว่าฯ กทม. เตรียมชิงชัยสมัยที่ 2 ชูผลงานรูปธรรมสานต่อนโยบายเส้นเลือดฝอย

วิเคราะห์การตัดสินใจลาออกก่อนครบวาระของชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เพื่อเตรียมลงสมัครผู้ว่าฯ กทม. สมัยที่ 2 ในนามอิสระ โดยเน้นการใช้ประสบการณ์บริหารเมือง 4 ปีและผลงานที่จับต้องได้เป็นจุดแข็งเหนือคู่แข่ง
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สร้างความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญทางการเมืองด้วยการประกาศลาออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคมนี้ ซึ่งเป็นการลาออกก่อนที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 21 พฤษภาคมเพียงไม่กี่วัน โดยเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจในครั้งนี้ประกอบด้วยปัจจัยทั้งด้านส่วนตัวและด้านยุทธศาสตร์ทางการเมือง ประการแรกคือความตั้งใจที่จะเดินทางไปร่วมแสดงความยินดีในงานรับปริญญาของลูกชายที่ต่างประเทศ และประการที่สำคัญยิ่งกว่าคือการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่สนามเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกครั้งอย่างเต็มตัว การลาออกก่อนกำหนดนี้จะช่วยให้ชัชชาติไม่ต้องอยู่ในสถานะรักษาการในช่วงที่มีการหาเสียง ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกร้องเรียนในประเด็นความได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมือง หรือข้อกล่าวหาว่าใช้ทรัพยากรของรัฐในการหาเสียง ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในการเลือกตั้งปี 2565 เมื่อ พล.
ต. อ.
อัศวิน ขวัญเมือง ได้ตัดสินใจลาออกก่อนครบวาระเพื่อลุยหาเสียงเช่นกัน ทั้งนี้ชัชชาติยังได้ยืนยันชัดเจนว่าการลงสมัครในรอบนี้จะยังคงอยู่ในนามผู้สมัครอิสระ ไม่สังกัดพรรคการเมืองใด เพื่อรักษาความเป็นกลางและสามารถทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนได้โดยไม่มีข้อผูกมัดทางการเมืองระดับชาติ ในมิติทางการเมือง มีการจับตามองถึงความสัมพันธ์ระหว่างชัชชาติกับกลุ่มการเมืองท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการที่เขาไม่ได้ส่งผู้สมัคร สก.
ลงประกบในนามของตนเอง แต่กลับมีกระแสข่าวความเชื่อมโยงกับ 'กลุ่มคนทำงาน กทม.
' ซึ่งประกอบด้วย สก. จากพรรคเพื่อไทยเดิมเกือบ 11 คนที่ผันตัวมาลงสมัครในนามกลุ่มนี้ แม้ชัชชาติจะปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับกลุ่ม 'Better Bangkok' ที่ใช้สีเขียวซึ่งเป็นสีประจำตัวของเขา แต่เขากลับไม่ได้ปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับ 'กลุ่มคนทำงาน กทม.
' ที่ใช้สีเขียวในแคมเปญหาเสียงเช่นเดียวกัน ทำให้แวดวงการเมืองเชื่อว่าทั้งสองฝ่ายเป็นเนื้อเดียวกันแต่ใช้วิธีรักษาระยะห่างเพื่อความเหมาะสมในเชิงภาพลักษณ์ และจะกลับมารวมตัวกันทำงานที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครหลังการเลือกตั้งวันที่ 28 มิถุนายน สำหรับกลยุทธ์การหาเสียง คาดว่าชัชชาติจะเปิดตัวนโยบายรอบใหม่ในช่วงวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน โดยจะเน้นการขายตัวตนและวิสัยทัศน์เป็นหลัก มากกว่าการชูทีมรองผู้ว่าฯ เนื่องจากเชื่อว่าคนกรุงเทพฯ เลือกเขาที่ตัวบุคคลและความสามารถในการบริหารจัดการ จุดเด่นที่ทำให้ชัชชาติมีความได้เปรียบอย่างมหาศาลเหนือคู่แข่งคนอื่นๆ คือ 'ประสบการณ์ตรง' ในการบริหารเมืองหลวงตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ในขณะที่คู่แข่งรายอื่นไม่ว่าจะเป็นตัวแทนพรรคการเมืองหรือผู้สมัครอิสระ มักจะนำเสนอเพียงนโยบายในรูปแบบของพิมพ์เขียวหรือแนวคิดทางทฤษฎีที่ยังไม่เคยถูกนำมาปฏิบัติจริง แต่ชัชชาติสามารถนำผลงานที่เกิดขึ้นจริงมานำเสนอต่อประชาชนได้ โดยเฉพาะการลงพื้นที่ครบทั้ง 50 เขต ทำให้เขามีข้อมูลเชิงลึกทั้งในระดับมหภาคและระดับจุลภาค รู้ซึ้งถึงปัญหาในตรอกซอกซอยและถนนทุกสายในเมืองฟ้าอมร ซึ่งจะกลายเป็นอาวุธสำคัญเมื่อต้องขึ้นเวทีดีเบต เพราะเขาสามารถพูดถึงปัญหาได้ทะลุปรุโปร่งและเสนอแนวทางแก้ไขที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ไม่ใช่เพียงแค่การขายฝัน นอกจากนี้เขายังเตรียมนำเสนอนโยบายที่ตอบโจทย์สถานการณ์ปัจจุบัน เช่น การบูรณาการร่วมกับทางการรถไฟฯ และตำรวจนครบาล เพื่อแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟที่มักเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงอย่างกรณีรถไฟขนสินค้าชนรถเมล์ย่านมักกะสัน เพื่อยกระดับความปลอดภัยให้คนเมือง หากพิจารณาถึงผลงานที่ชัชชาติจะนำมาเป็นจุดขายภายใต้ธีม 'กรุงเทพฯ ทำงาน' จะพบว่าเขามีตัวเลขความสำเร็จที่ชัดเจน เช่น การแก้ไขปัญหาที่ประชาชนแจ้งผ่านระบบออนไลน์กว่า 1 ล้านเรื่อง จากทั้งหมด 1.2 ล้านเรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 81 ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อความเดือดร้อนของประชาชน การจัดการปัญหาน้ำท่วมด้วยการขุดลอกคลองและล้างท่อระบายน้ำอย่างเป็นระบบทำให้ระยะเวลาการระบายน้ำลดลงอย่างเห็นได้ชัด รวมถึงโครงการ 'สวน 15 นาที' ที่เปลี่ยนพื้นที่รกร้างให้เป็นพื้นที่สีเขียวขนาดเล็กที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายในระยะเดิน นอกจากนี้ยังมีผลงานด้านการศึกษาด้วยการนำห้องเรียนดิจิทัลเข้ามาใช้ในโรงเรียนสังกัด กทม.
และการยกระดับความโปร่งใสผ่านนโยบาย Open Data ที่เปิดเผยงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ ตลอดจนการเปลี่ยนไฟถนนเป็น LED ทั่วกรุงเทพฯ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในยามค่ำคืน อีกหนึ่งความสำเร็จที่โดดเด่นคือการยกระดับระบบสาธารณสุขเมือง โดยการผลักดันให้มีการสร้างโรงพยาบาลในสังกัด กทม.
เพิ่มขึ้นถึง 5 แห่ง เพื่อกระจายการบริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ได้แก่ โรงพยาบาลคลองสามวา โรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนีฯ โรงพยาบาลสายไหมหรือโรงพยาบาลบุษราคัมจิตการุณย์ โรงพยาบาลดอนเมืองที่กำลังดำเนินการ และโรงพยาบาลทุ่งครุที่เพิ่งมีการวางศิลาฤกษ์ไปเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งโครงการเหล่านี้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนกรุงเทพฯ อย่างแท้จริง ประกอบกับภาพลักษณ์ที่สะอาดปราศจากข่าวฉาวเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันในระดับบริหาร แม้จะมีข้อวิจารณ์บ้างในเรื่องราคาสิ่งของบางรายการในการจัดซื้อจัดจ้าง แต่โดยรวมแล้วชัชชาติยังคงได้รับความเชื่อมั่นสูง ซึ่งปัจจัยทั้งหมดนี้ทำให้หลายฝ่ายวิเคราะห์ว่า เส้นทางการกลับเข้าสู่ตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม.
สมัยที่ 2 ของชัชชาติน่าจะเป็นไปอย่างราบรื่นและมีโอกาสชนะการเลือกตั้งอย่างเด็ดขา
