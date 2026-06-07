ชัชชาติ ลุยตลาดปัฐวิกรณ์ ชูนโยบายดัน 2,000 บ.ยักษ์ใหญ่ลงทุน หนุน SME โตคู่กัน

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ลงพื้นที่ตลาดปัฐวิกรณ์ นำนโยบายดึงนักลงทุนเพิ่มจาก 1,400 เป็น 2,000 บริษัท ควบคู่สนับสนุน SME พัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงบริการ พร้อมชี้แจงปม IO และโยกย้าย ชี้ไม่รู้จักระบอบอากง และฝากถึงจิรายุช่วยกวาดล้างปัญหาคุกคามทางเพศในหน่วยงาน
นาย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายศานนท์ หวังสร้างบุญ และ รศ.
ทวิดา กมลเวชช ลงพื้นที่พบปะพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่ตลาดปัฐวิกรณ์ เขตบึงกุ่ม เพื่อหาเสียงและนำเสนอนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ โดยนายชัชชาติได้กล่าวถึงนโยบายสำคัญด้านเศรษฐกิจว่า กรุงเทพมหานครมีผู้ประกอบการ SMEs หรือธุรกิจขนาดย่อมที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 200 คนขึ้นไปประมาณ 500,000 ราย สร้างการจ้างงานกว่า 3 ล้านคน ขณะเดียวกันยังมีบริษัทขนาดใหญ่อีกกว่า 1,400 แห่ง ซึ่งกรุงเทพฯ มีบทบาทสำคัญในการอำนวยความสะดวกให้กับทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อย โดยจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนควบคู่ไปกับการดึงดูดการลงทุนจากภาคธุรกิจขนาดใหญ่ โดยมีเป้าหมายเพิ่มจำนวนบริษัทที่เข้ามาลงทุนจาก 1,400 เป็น 2,000 บริษัท พร้อมอำนวยความสะดวกให้ธุรกิจขนาดย่อยสามารถดำเนินกิจการได้คล่องตัวมากขึ้น นอกจากนี้ยังเตรียมพัฒนาแพลตฟอร์มกลางที่รวบรวมทักษะและบริการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ เพื่อเชื่อมโยงผู้ให้บริการกับผู้ต้องการใช้บริการ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้คนกรุงเทพฯ ในส่วนของคุณภาพชีวิต นายชัชชาติกล่าวถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค โดยปัจจุบันเขตบึงกุ่มมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ 1 แห่ง และจะเพิ่มอีก 6 แห่งทั่วกรุงเทพฯ รวมถึงยกระดับการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีคุณภาพมากขึ้น ทั้งระบบเรียนสองภาษาและการใช้ AI เข้ามาเสริมทักษะ ตลอดจนสร้างห้องเรียนอนุบาลเพื่อดึงเด็กที่หลุดออกจากระบบกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาให้มากขึ้น อีกทั้งจะพิจารณาจัดตั้ง Health Zone เพื่อเชื่อมต่อกับระบบสาธารณสุขให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ นอกจากนี้ นายชัชชาติยังตอบข้อซักถามเกี่ยวกับผลโพลที่ตนได้คะแนนสูง โดยย้ำว่าเป็นกำลังใจสำคัญและสะท้อนการทำงานที่ผ่านมา แต่ไม่ได้ยึดติดกับผลสำรวจ เพราะสิ่งสำคัญคือการที่ประชาชนรู้สึกว่าคุณภาพชีวิตดีขึ้น พร้อมย้ำว่ายังคงลงพื้นที่พบปะประชาชนอย่างต่อเนื่องแม้การเมืองจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา สำหรับกรณีที่มีข่าวผู้อำนวยการเขตคุกคามทางเพศลูกน้อง นายชัชชาติยืนยันว่ากรุงเทพมหานครไม่ยอมรับการคุกคามทางเพศทุกรูปแบบ หากมีข้อมูลหรือหลักฐานสามารถเปิดเผยได้ทันที พร้อมดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการอยู่แล้ว พร้อมย้ำว่าหากใครมีข้อมูลที่ทำให้กรุงเทพฯดีขึ้นก็ยินดีให้แจ้งได้เลย ทั้งนี้ นายชัชชาติยังปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการใช้ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารหรือ IO ในการโจมตีคู่แข่งทางการเมือง โดยระบุว่าแนวทางการหาเสียงของตนเองมุ่งเน้นการนำเสนอผลงานและนโยบายเป็นหลัก ไม่สนับสนุนการโจมตีหรือกล่าวร้ายบุคคลอื่น นอกจากนี้ นายชัชชาติยังกล่าวถึงคำว่า ระบบอากง ว่าไม่เข้าใจว่าคืออะไร ส่วนการโยกย้ายตำแหน่งนั้นต้องมีคนไม่พอใจอยู่แล้ว แต่เชื่อว่าทุกอย่างโปร่งใส พร้อมแอบสงสารอากงเล็กน้อยเนื่องจากโดนหนัก สำหรับการประชาสัมพันธ์หาเสียงรูปแบบใหม่ในสัปดาห์นี้ ได้ร่วมงานกับ Juli Baker and Summer จัดทำผลงานชื่อ Flowers for Everyone แสดงที่ปาร์คพารากอน อาคารอินเตอร์เชนจ์อโศก โดยมีเพียง 2-3 ป้ายและจะขึ้นเป็นข้อความสั้นๆ โดยใช้งบประมาณภายใต้กรอบที่กำหน
ชัชชาติ ผู้ว่าฯ กทม. ตลาดปัฐวิกรณ์ SME นโยบายเศรษฐกิจ
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