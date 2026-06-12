ชัชชาติ ชูนโยบายสูงวัยครบวงจร ไม่เหงา ไม่ป่วย มีงานทำ

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. นำนโยบายดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม ครอบคลุมสุขภาพ การมีส่วนร่วมทางสังคม และการสร้างงาน ผ่านการขยายโรงเรียนผู้สูงอายุ 50 เขต และแพลตฟอร์มเกษียณ Marketplace สร้างงาน 10,000 อัตรา พร้อมรับการตรวจสอบจาก ป.ป.ช.
นาย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร หมายเลข 9 พร้อมด้วยทีมกรุงเทพฯ ทำงาน ลงพื้นที่โรงเรียน ผู้สูงอายุ ยานนาวา ณ วัดทองบน เขตยานนาวา เพื่อพบปะ ผู้สูงอายุ และนำเสนอ นโยบาย การดูแล ผู้สูงอายุ แบบครบวงจร โดยเน้นเป้าหมายหลักคือ ไม่เหงา ไม่ป่วย และมีงานทำ ซึ่งเป็นแนวทางที่ตอบโจทย์ สังคม สูงวัยที่กรุงเทพฯ กำลังเผชิญอย่างเต็มรูปแบบ ปัจจุบัน กรุงเทพมหานคร มี ผู้สูงอายุ ประมาณ 1.3 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 21.6 ของประชากรทั้งหมด สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ จึงจำเป็นต้องมีระบบดูแลที่ครอบคลุมทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ และโอกาสทางเศรษฐกิจ ในด้านสุขภาพ นาย ชัชชาติ เผยแผนพัฒนาโรงพยาบาล ผู้สูงอายุ บางขุนเทียนให้เป็นศูนย์ดูแล ผู้สูงอายุ ครบวงจรหรือ Aging Institute & Integrated Palliative Care Center เพื่อรองรับการดูแลในทุกมิติ ตั้งแต่การตรวจประเมินสุขภาพ การฟื้นฟูร่างกาย การดูแลระยะยาว ไปจนถึงการดูแลแบบประคับประคองในระยะท้ายของชีวิต นอกจากนี้ยังเตรียมขยายคลินิก ผู้สูงอายุ ให้ครบทั้ง 14 โรงพยาบาลในสังกัด กรุงเทพมหานคร พร้อมเพิ่มบริการเฉพาะทางด้านภาวะสมองเสื่อม สุขภาพจิต การฟื้นฟูผู้ป่วย และระบบส่งต่อการรักษาใกล้บ้าน สำหรับ ผู้สูงอายุ ที่ติดเตียงหรือมีภาวะกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้ กรุงเทพมหานคร จะเดินหน้าแจกผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรีผ่านงบประมาณของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.
) ซึ่งปัจจุบันดำเนินการอยู่แล้วเฉลี่ยเดือนละกว่า 20,000 ชิ้น และสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านระบบ Traffy Fondue ได้ ขณะเดียวกันยังมีแผนพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือ Caretaker ให้ได้ 5,000 คนทั่วกรุงเทพฯ พร้อมขยายระบบเยี่ยมบ้าน โดยส่งแพทย์และพยาบาลเข้าไปดูแลผู้สูงอายุถึงที่พักอาศัยเพื่อลดภาระของโรงพยาบาลและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลต่อเนื่อง ด้านสุขภาพใจและการเข้าสังคม นายชัชชาติระบุว่ากรุงเทพมหานครจะขยายโรงเรียนผู้สูงอายุจากปัจจุบัน 14 แห่ง ให้ครบทั้ง 50 เขตทั่วกรุงเทพฯ พร้อมพัฒนาศูนย์นันทนาการ 34 แห่งให้เป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โดยเพิ่มหลักสูตรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การวางแผนการเงิน และการป้องกันภัยออนไลน์ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจ พร้อมตั้งเป้าขยายชมรมผู้สูงอายุจากสมาชิกปัจจุบันประมาณ 50,000 คน เป็น 100,000 คนภายใน 4 ปี และส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพและนันทนาการในชุมชนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุผ่านบริการออกแบบบ้านและแนวทาง Universal Design เช่น การติดตั้งราวจับ ทางลาด ห้องน้ำปลอดภัย และระบบแสงสว่างที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงจากการหกล้มและอุบัติเหตุภายในบ้าน ในด้านเศรษฐกิจ นายชัชชาติเปิดตัวแนวคิด เกษียณ Marketplace หรือแพลตฟอร์มจับคู่งานสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อเชื่อมโยงทักษะและประสบการณ์ของผู้สูงอายุเข้ากับความต้องการของประชาชนและภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นงานช่าง งานดูแลเด็ก งานฝีมือ งานซ่อมแซม หรืออาชีพพาร์ทไทม์ต่าง ๆ โดยปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีการจ้างงานผู้สูงอายุแล้วกว่า 1,200 คน และตั้งเป้าขยายเป็น 10,000 อัตรา ผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชนในพื้นที่ นายชัชชาติกล่าวว่า กรุงเทพมหานครไม่มีงบประมาณไปแจกเป็นเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่มเติม แต่จะให้ความรู้ ให้สถานที่ ให้โอกาส ให้กิจกรรม และสร้างรายได้เพื่อให้ผู้สูงอายุสบายกาย สบายใจ และมีเงินใช้ ภายหลังการลงพื้นที่ นายชัชชาติยังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.
ป. ช.
) ให้ตรวจสอบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกรุงเทพมหานครจำนวน 17 ราย โดยระบุว่า การยื่นเรื่องตรวจสอบเป็นสิทธิของทุกฝ่าย และควรปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมยืนยันว่าการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นไปตามระเบียบทุกประการ และพร้อมให้ข้อมูลหากหน่วยงานตรวจสอบร้องขอ นายชัชชาติกล่าวว่า ขณะนี้มุ่งเน้นการนำเสนอนโยบายและแนวทางพัฒนากรุงเทพมหานครมากกว่าการตอบโต้ประเด็นทางการเมือง ส่วนใครจะยื่นเรื่องอะไรก็เป็นสิทธิ์ เรามั่นใจว่าเราทำทุกอย่างถูกระเบียบ ไม่มีปัญหาอะไร และพร้อมรับการตรวจสอ
ผู้สูงอายุ นโยบาย กรุงเทพมหานคร ชัชชาติ โรงเรียนผู้สูงอายุ
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