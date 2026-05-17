ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ยื่นลาออก ก่อนครบวาระผู้ว่าฯ กทม. สมัยที่ 2

ส้ม-ฟ้า ท้าชน ’ชัชชาติ’ ชิงผู้ว่าฯ กทม.
สมัยที่ 2ย้อนกลับไปในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 ‘ชัชชาติ สิทธิพันธุ์’ สร้างประวัติศาสตร์แลนด์สไลด์ถล่มทลายด้วยคะแนน 1.38 ล้านเสียง ก้าวเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และตามกรอบกฎหมาย วาระ 4 ปีจะสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 นี้ แต่ล่าสุดเมื่อเช้านี้ ‘ชัชชาติ’ ประกาศผ่านไลฟ์สด ตัดสินใจยื่นหนังสือลาออกก่อนครบวาระในวันที่ 18 พฤษภาคม เวลา 17.00 น.
โดยให้เหตุผลเรื่องส่วนตัวที่ต้องเดินทางไปร่วมงานรับปริญญาของลูกชาย และเพื่อความชัดเจนในการลงสู้ศึก ‘ผู้ว่าฯ กทม. สมัยที่ 2’ โดย กกต. กทม. เคาะแผนเตรียมจัดเลือกตั้งใหญ่ทั้ง ‘ผู้ว่าฯ และ ส.
ก. ’ พร้อมกันในวันที่ 28 มิถุนายน 2569 ทันทีที่ระฆังส่งสัญญา
กำหนดวันเลือกตั้ง ส.ก.และผู้ว่าฯ กทม. ปี 2569กรุงเทพมหานครกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันที่ 28 มิถุนายน 2569 โดยเปิดรับสมัครผู้สมัครระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2569 ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 พร้อมจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งและกำชับเจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลาง
