ชัชชาติ วงศ์เทวกร ลงพื้นที่หาเสียงที่ชุมชนสงวนดำ

ชัชชาติ วงศ์เทวกร ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หมายเลข 9 พร้อมทีม 'กรุงเทพฯ ทำงาน' ลงพื้นที่หาเสียงเขตหนองแขม บางบอน และธนบุรี วันนี้ ชัชชาติลงพื้นที่หาเสียงที่ชุมชนสงวนดำ ชุมชนต้นแบบการคัดแยกขยะของ กทม.
ชัชชาติ วงศ์เทวกร ผู้สมัคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หมายเลข 9 พร้อมทีม 'กรุงเทพฯ ทำงาน' ลงพื้นที่หาเสียงเขตหนองแขม บางบอน และธนบุรี วันนี้ ชัชชาติลงพื้นที่หาเสียงที่ ชุมชนสงวนดำ ชุมชนต้นแบบการคัดแยก ขยะ ของ กทม.
ชัชชาติกล่าวว่า ขยะเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญของกรุงเทพฯ เพราะปัจจุบันมีปริมาณขยะเกือบ 10,000 ตันต่อวัน และที่ผ่านมาเมืองต้องนำขยะจำนวนมากไปฝังกลบเกือบ 50% จึงต้องเปลี่ยนวิธีจัดการจากเดิมที่เน้นเก็บและกำจัดปลายทาง มาเป็นการแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อให้ขยะที่ยังใช้ประโยชน์ได้ถูกนำกลับเข้าสู่ระบบมากขึ้นปัจจุบันกรุงเทพฯ มีครัวเรือนที่ต้องร่วมแยกขยะประมาณ 3 ล้านครัวเรือน โดยดำเนินการไปแล้วประมาณ 1 ล้านครัวเรือน และจะเดินหน้าขยายผลต่อ เพื่อให้ขยะที่เหลือสามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้จริ
ชัชชาติ วงศ์เทวกร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ขยะ การคัดแยกขยะ ชุมชนสงวนดำ