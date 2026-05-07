ชัชชาติ ชี้แจงงบประมาณเกินดุล 5,000 ล้านบาท เตรียมสะสมไว้ชำระหนี้บีทีเอส

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชี้แจงสถานะดุลงบประมาณปี 2568 ที่มีรายรับเกินรายจ่าย 5,000 ล้านบาท เน้นสะสมเงินสำรองเพื่อชำระหนี้บีทีเอสและใช้ในกรณีฉุกเฉิน
วันที่ 7 พฤษภาคม 2569 ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร นาย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะดุล งบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2568 ที่ปรากฏว่ามีรายรับสูงกว่ารายจ่ายถึง 5,000 ล้านบาท โดยอธิบายว่าการตั้ง งบประมาณ ของกรุงเทพมหานครโดยปกติจะเป็นแบบสมดุล คือประมาณการรายรับให้เท่ากับรายจ่ายเพื่อหลีกเลี่ยงการก่อหนี้ อย่างไรก็ตาม เมื่อสามารถจัดเก็บรายได้ได้มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ร่วมกับการประหยัดค่าใช้จ่ายผ่านการประมูลโครงการที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดส่วนต่าง งบประมาณ เกินดังกล่าว ซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอดีต แต่อาจลดน้อยลงในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่รายได้ลดลง นายชัชชาติ กล่าวต่อไปว่า เป้าหมายหลักของการบริหารจัดการ งบประมาณ คือการพยายามให้มีเงินเหลือสะสมไว้ให้มากที่สุด เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีภาระที่ต้องชำระหนี้รถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นจำนวนเงินกว่า 60,000 ล้านบาท ซึ่งเงินจำนวนนี้ไม่ได้มาจาก งบประมาณ ปกติแต่เป็นเงินสะสมจ่ายขาดที่รวบรวมต่อเนื่องมาหลายสิบปี นายชัชชาติ กล่าวว่า หากใช้เงินก้อนนี้จนหมดจะทำให้ผู้บริหารชุดใหม่ในอนาคตไม่มีเงินสำรองสำหรับกรณีฉุกเฉิน จึงต้องบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้นำเงินที่เหลือไปสะสมไว้ใช้ในยามจำเป็น ส่วนกรณีที่นายพงศกร ขวัญเมือง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ และอดีตโฆษก กทม.
ระบุว่าเงินสะสมที่นำไปจ่ายหนี้บีทีเอส เป็นเงินที่สะสมมาตั้งแต่สมัยของ พล. ต. อ. อัศวิน ขวัญเมือง อดีตผู้ว่าฯ กทม.
นายชัชชาติ กล่าวว่า สิ่งที่นายพงศกรพูดนั้นถูกต้องแล้ว ตนไม่ได้บอกว่าเงินส่วนนี้ตนเองเป็นคนทำขึ้นมาทั้งหมด แต่เป็นเงินที่สะสมมาอย่างต่อเนื่องจากผลงานที่ผ่านมา ขณะเดียวกันภาระค่าใช้จ่ายหรือหนี้ที่เกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่สะสมมาก่อนที่ตนจะเข้ามาดำรงตำแหน่งเช่นกัน ดังนั้นนโยบายในปัจจุบันคือการพยายามหารายได้ให้มากที่สุดและประหยัดค่าใช้จ่ายในการประมูลโครงการเพื่อให้มีส่วนต่างมาเติมเงินสะสมสำหรับอนาคตต่อไ
