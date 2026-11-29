ชัชชาติ ให้กำลังใจ คิปโชเก้ ในงาน AMAZING THAILAND MARATHON 2026
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ พบยอดนักวิ่งคิปโชเก้ในงาน AMAZING THAILAND MARATHON 2026 วันที่ 29 พ.ย. 69 มีนักวิ่งจาก 92 ประเทศร่วมงานกว่า 7 หมื่นคน
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2569 เวลา 05.30 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีกล่าวให้กำลังใจและอวยพรนักวิ่งทั่วประเทศ พร้อมทั้งต้อนรับนายเอเลียด คิปโชเก้ ( Eliud Kipchoge) ยอดนักวิ่งมาราธอนระดับโลกจากประเทศเคนยา ในงาน " AMAZING THAILAND MARATHON BANGKOK 2026" ครั้งที่ 9 ประจำปี 2569 โดยผู้ว่าฯ ชัชชาติ ได้ร่วมวิ่งระยะ 10 กิโลเมตร alongside นายคีริน ตันติเวทย์ นักวิ่งทีมชาติไทยชื่อดัง เพื่อสร้างบรรยากาศอันคึกคักก่อนเปิดฉากการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
คิปโชเก้ ร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้วงการวิ่งไทย
ไฮไลต์สำคัญที่สุดของงานในปีนี้ คือการที่ได้รับเกียรติจากนายเอเลียด คิปโชเก้ เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก 2 สมัย และเป็นหนึ่งในนักวิ่งมาราธอนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มาร่วมงาน โดยถือเป็นครั้งที่ 3 ที่นักวิ่งระดับตำนานจากเคนยาเดินทางมาร่วมสร้างแรงบันดาลใจแก่นักวิ่งชาวไทยและนานาชาติ ซึ่งการมาปรากฏตัวครั้งนี้ช่วยดึงดูดความสนใจจากสื่อและประชาชนได้เป็นอย่างดีAlso read'ชัชชาติ' ร่วมทัพนักวิ่งกว่า 7.1 หมื่นคน ลุยศึกมาราธอนระดับโลก หนุนท่องเที่ยวคึกคัก
สำหรับนายคีริน ตันติเวทย์ นักวิ่งทีมชาติไทยที่มีผลงานโดดเด่นในการแข่งขันระดับนานาชาติ ก็ได้ร่วมลงสนามวิ่งในระยะ 10 กิโลเมตร ณ จุดปล่อยตัวบริเวณถนนราชดำเนินใน หน้าพระแม่ธรณีบีบมวยผม (หน้าศาลฎีกา) เขตพระนคร ซึ่งกิจกรรมนี้สะท้อนถึงพลังและความมุ่งมั่นของนักวิ่งไทยที่ต้องการพัฒนาศักยภาพให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล
สถิติผู้เข้าแข่งขันและการแบ่งประเภทเส้นทาง
การแข่งขันในปีนี้มีนักวิ่งสมัครเข้าร่วมกว่า 71,435 คน จาก 92 ประเทศทั่วโลก ถือเป็นการเปิดรับผู้เข้าร่วมแข่งขันจากทั่วโลกอย่างกว้างขวาง แบ่งการ竞ขันออกเป็น 4 ระยะหลัก ได้แก่ มาราธอน 42.195 กิโลเมตร ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร ระยะ 10 กิโลเมตร และแฟมิลี่รัน 4.5 กิโลเมตร เพื่อรองรับนักวิ่งทุกระดับทักษะ
เส้นทางการแข่งขันในแต่ละระยะถูกออกแบบให้พานักวิ่งผ่านสถานที่สำคัญและแลนด์มาร์กทางประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร ก่อนจะมุ่งหน้าสู่เส้นชัยที่ท้องสนามหลวง ซึ่งเปิดโอกาสให้นักวิ่งได้สัมผัสความงดงามและเอกลักษณ์ของเมืองหลวงผ่านกิจกรรมกีฬาที่ผสมผสานการท่องเที่ยวเข้าด้วยกันอย่างลงตัว
การสนับสนุนและความพร้อมของกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครให้การสนับสนุนการดำเนินงานอย่างรอบด้าน ทั้งการดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาความปลอดภัย การจัดเตรียมไฟฟ้าส่องสว่าง ตลอดจนการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันและประชาชนตลอดเส้นทาง เพื่อสร้างความประทับใจและความเป็นมืออาชีพในการจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ
ในการนี้ นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และนางสาวพิศมัย เรืองศิลป์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกิจกรรมไฮไลต์สำคัญของปี เพื่อแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและส่งเสริมภาพลักษณ์ของกรุงเทพฯ ในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลก
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